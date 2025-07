Japan wurde von Hunderten Erdbeben erschüttert – Führt diese seismische Aktivität zu einem wirklich großen Ereignis?

Plötzlich blicken alle auf Japan. Könnte es sein, dass die Hunderte von Erdbeben, die wir gerade erleben, einem sehr zerstörerischen Erdbeben vorausgehen?

Vor dem Erdbeben der Stärke 9,0, das 2011 einen verheerenden Tsunami in Japan auslöste, gab es eine Reihe weiterer alarmierender Vorbeben.

Viele fragen sich, ob sich gerade jetzt ein ähnliches Szenario abspielt. In den letzten Wochen hat es in Japan heftige Beben gegeben, und nun hat sich ein weiteres schweres Beben ereignet. Erst vor wenigen Stunden wurde die Präfektur Kagoshima von einem Erdbeben der Stärke 5,5 erschüttert …

Ein Erdbeben der Stärke 5,5 hat die Präfektur Kagoshima im Südwesten Japans erschüttert.

Das Beben erreichte eine Stärke von unter 6 auf der japanischen Erdbebenskala von 0 bis 7.

Wenn wir nur über dieses eine Beben sprechen würden, wäre es keine so große Sache.

Die Wahrheit ist jedoch, dass es in dieser Region Japans seit dem 21. Juni mehr als 900 Erdbeben gegeben hat …

„Seit dem 21. Juni ist die seismische Aktivität in den Gewässern rund um die Tokara-Inselkette sehr hoch“, sagte Ayataka Ebita, Leiter der Abteilung für Erdbeben- und Tsunami-Beobachtung der Agentur, am Mittwoch auf einer Notfall-Pressekonferenz, nachdem gegen 15.30 Uhr auf der Inselkette südlich der japanischen Hauptinsel Kyushu ein Erdbeben der Stärke 5,5 registriert worden war.

„Seit heute 16 Uhr liegt die Zahl bei über 900“, sagte er gegenüber Reportern und fügte hinzu, die Bewohner sollten sich darauf vorbereiten, Schutz zu suchen oder zu evakuieren, da die Möglichkeit bestehe, dass das Gebiet von noch stärkeren Erdbeben heimgesucht werde. (Sollte der gigantische Supervulkan in Italien im Jahr 2025 ausbrechen, könnte dies sofort eine verheerende weltweite Hungersnot auslösen)

Laut Mainichi Shimbun gab es in den zehn Tagen bis Dienstag auf der gesamten Inselkette eine Rekordzahl von 740 Erdbeben.

Seismologen sagen uns, dass eine zunehmende Erdbebenaktivität die Wahrscheinlichkeit eines größeren seismischen Ereignisses erhöht.

300x250

Daher ist die Tatsache, dass die Tokara-Inselkette von einer Rekordzahl an Erdbeben heimgesucht wurde, definitiv alarmierend.

Einem Anwohner zufolge hat es in letzter Zeit so viele Erdbeben gegeben, dass es sich „anfühlt, als würde es ständig beben“ …

300x250 boxone

„Es ist so beängstigend, überhaupt einzuschlafen“, sagte ein Bewohner dem Regionalsender MBC. „Es fühlt sich an, als würde es ständig wackeln.“

Können Sie sich vorstellen, Angst davor zu haben, schlafen zu gehen, weil Ihr Haus aufgrund eines Erdbebens jederzeit auf Sie einstürzen könnte?

Sie haben vielleicht gehört, dass in Japan derzeit viele Leute völlig ausflippen.

Genau wie die Westküste der Vereinigten Staaten liegt Japan direkt am Pazifischen Feuerring.

Und die Behörden in Japan warnen schon seit langem, dass das „Große Ereignis“ bevorsteht …

Doch die Behörden fürchten seit Jahrzehnten das „Große Beben“ – ein Jahrhundert-Megabeben, vor dem viele schon als Kinder gewarnt wurden. Im schlimmsten Fall könnten mehr als 300.000 Menschen sterben.

Anfang dieser Woche forderte die Regierung neue Maßnahmen wie den Bau von Dämmen und Evakuierungsgebäuden, um die Bereitschaft der Bevölkerung im Falle einer solchen Katastrophe zu stärken. Gleichzeitig warnte sie jedoch, dass noch viel mehr getan werden müsse.

Wir alle erinnern uns an die Ereignisse des Jahres 2011.

Wissenschaftler versichern uns, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Japan von einer noch größeren Katastrophe heimgesucht wird.

Zusätzlich zu den Hunderten von Erdbeben, die wir in den letzten Tagen erlebt haben, wird berichtet , dass es gerade einen großen Ausbruch des Vulkans Shinmoedake gegeben hat …

Am 3. Juli 2025 ereignete sich um ca. 15:37 Uhr JST (06:37 UTC) ein heftiger, explosiver Ausbruch des Vulkans Shinmoedake, Teil des Kirishima-Vulkankomplexes auf der japanischen Insel Kyushu. Dabei schleuderte er eine Aschewolke bis zu 6,7 km (22.000 Fuß) über dem Meeresspiegel hoch. Die japanische Wetterbehörde (JMA) hatte die Vulkanwarnung am 27. Juni aufgrund zunehmender vulkanischer Unruhen auf Stufe 3 erhöht.

Der Ausbruch verursachte einen erheblichen Ascheregen in den Präfekturen Miyazaki und Kagoshima, wo die örtlichen Behörden Warnungen herausgaben, in denen sie die Einwohner dringend aufforderten, in ihren Häusern zu bleiben, Schutzmasken zu tragen und Wasserquellen und Fahrzeuge abzudecken.

Die JMA erhöhte die Vulkan-Alarmstufe am 27. Juni auf 3 (Einreisebeschränkungen) aufgrund vermehrter vulkanischer Erdbeben, Bodenverformungen und erhöhter Schwefeldioxid-Emissionen von etwa 4.000 t/Tag nach einem kleineren Ausbruch am 22. Juni – dem ersten seit 2018, der eine bis zu 500 m (1.640 Fuß) hohe Aschewolke erzeugte.

Dieser Ausbruch überraschte viele Menschen.

Natürlich gibt es in Japan noch einen weiteren Vulkan, den ich persönlich schon sehr lange beobachte.

Ich habe meine Leser gewarnt , dass der Fuji eines Tages ausbrechen wird und dass das Leben von Millionen Menschen im Großraum Tokio völlig auf den Kopf gestellt sein wird, wenn dieser Tag endlich kommt.

Hoffen wir, dass diese besondere Katastrophe so lange wie möglich hinausgezögert werden kann. Bevor ich diesen Artikel beende, möchte ich noch eine Sache erwähnen. Man sagt uns, dass dies wahrscheinlich das erste Mal in der aufgezeichneten Geschichte ist, dass mehrere „klassische Novas“ gleichzeitig am Nachthimmel sichtbar sind … Ein zweiter „neuer Stern“ ist unerwartet am Nachthimmel erschienen, weniger als zwei Wochen, nachdem ein nahezu identischer Lichtpunkt erstmals ohne Vorwarnung in Sicht gekommen war. Diese noch nie zuvor gesehenen „Sterne“ bestehen aus Licht seltener Sternexplosionen, den sogenannten klassischen Novas. Wissenschaftler gehen davon aus, dass dies das erste Mal in der Geschichte ist, dass mehrere dieser leuchtenden Ausbrüche gleichzeitig mit bloßem Auge sichtbar waren. Die erste Nova, genannt V462 Lupi, wurde erstmals am 12. Juni im Sternbild Lupus gesichtet, nachdem ihr Vorgängerstern plötzlich mehr als drei Millionen Mal heller als normal geworden war. Am 25. Juni entdeckten mehrere Astronomen laut EarthSky.org eine weitere Nova, genannt V572 Velorum, im Sternbild Vela. Normalerweise erwarten Astronomen höchstens einmal im Jahr eine klassische Nova, und mehr als eine dieser Explosionen gleichzeitig ist nahezu unbekannt. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat oder nicht. Aber wir haben in letzter Zeit sicherlich viele sehr ungewöhnliche Ereignisse am Himmel beobachtet, nicht wahr? Erst gestern habe ich über den 19 Kilometer großen Weltraumbrocken gesprochen , den Wissenschaftler gerade entdeckt haben und der mit rasanter Geschwindigkeit auf die Sonne zusteuert. Ersten Prognosen zufolge soll der riesige Weltraumbrocken nirgendwo einschlagen. Und dafür sollten wir sehr dankbar sein, denn es hat wirklich das Potenzial, ein „Planetenkiller“ zu sein. Wir leben in einer Zeit, in der so viel passiert, dass es wirklich sehr schwierig ist, mit allem Schritt zu halten. Leider habe ich das Gefühl, dass es in den kommenden Monaten noch viele weitere „Überraschungen“ geben wird … Video: Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 04.07.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309