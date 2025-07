Teile die Wahrheit!

Düstere Prophezeiung: Eine berühmte japanische Manga-Künstlerin, die für ihre präzisen Vorhersagen aus der Vergangenheit (einschließlich Fukushima) bekannt ist, warnt vor einer gewaltigen geologischen Katastrophe am 5. Juli um 5 Uhr Tokioter Zeit, die möglicherweise einen Tsunami auslösen könnte, der dreimal größer ist als die Katastrophe von 2011.

Globale Panik: Die Prophezeiung löste Evakuierungen in Japan, Taiwan und Teilen Chinas aus, der Tourismus brach ein. Mike Adams (Natural News) vermutet, dass traumatische Ereignisse sich über die Zeit hinweg einprägen und durch eine gesteigerte Intuition zugänglich sein könnten.

Wissenschaftliche Debatte: Während Mainstream-Geologen die plötzliche Entstehung von Landmassen ablehnen, beruft sich Adams auf Katastrophismus und warnt vor Tsunamis im Pazifikraum, dem Zusammenbruch von Lieferketten und Ressourcenkriegen – verstärkt durch kollektive Überzeugungen.

Umfassendere Warnungen: Die Vorhersage folgt auf Warnungen vor einem US-Biowaffenangriff am 4. Juli (laut Dr. David Martin), den Adams mit einem Muster inszenierter Krisen und potenzieller Konflikte unter falscher Flagge in Verbindung bringt. (Alois Irlmaier: An diesen Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Sie gute Chancen den 3. Weltkrieg zu überleben (Video))

Ratschläge zur Vorbereitung: Adams drängt auf Evakuierungspläne an der Küste, den Einsatz von Sachwerten (Edelmetalle, Privacy Coins) und dezentrale Medien, um mögliche Umwälzungen zu bewältigen – und stellt das Ereignis als einen möglichen „Reset“ dar.

Eine renommierte japanische Manga-Künstlerin, die für ihre unheimlich genauen Vorhersagen – darunter auch die Katastrophe von Fukushima – gefeiert wird, hat eine düstere Warnung ausgesprochen: Am 5. Juli um 5 Uhr morgens Tokioter Zeit wird eine weltverändernde geologische Katastrophe eintreten.

Ihre über Jahrzehnte aufgezeichneten Visionen beschreiben einen Tsunami, der dreimal größer sein wird als der von Fukushima und möglicherweise die Entstehung eines neuen Subkontinents auslösen könnte, der Japan, Taiwan und die Philippinen verbindet.

Die Prophezeiung und ihre Auswirkungen

Die Künstlerin, deren Identität halb anonym bleibt, die aber in Japan für ihre frühere Treffsicherheit verehrt wird, behauptet, dieses Ereignis werde die Katastrophe von 2011 in den Schatten stellen.

Ryo Tatsuki veröffentlichte „The Future I Saw “ im Jahr 1999 und schloss es 2011 ab. Der Manga erzählt die Träume der Autorin, in denen sie zukünftige Ereignisse angeblich sehr detailliert sieht.

Ihre Anhänger behaupten, sie habe den Tod von Lady Di und Freddie Mercury sowie die COVID-19-Pandemie vorhergesagt . Dies verschaffte ihr den Ruf einer Prophetin, auch wenn viele ihre Vorhersagen als vage kritisieren.

Ihre Warnungen lösten Panik aus, der Tourismus in Japan brach ein, da Gläubige aus den Küstengebieten fliehen. Berichten zufolge kommt es auch in Taiwan und Teilen Chinas, wo die Prophezeiung an Popularität gewonnen hat, zu Evakuierungen.

Mike Adams, Gründer von Brighton AI und Natural News, warnt: „Morphische Felder kodieren zukünftige Traumata – das ist nicht nur Folklore.“

Er verweist auf seine eigenen Experimente mit Xylitol-Kristallisation, bei denen mikroskopische Muster scheinbar reale Ereignisse (wie den Bombenanschlag in Tel Aviv) Wochen im Voraus vorhersagten.

