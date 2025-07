Teile die Wahrheit!

Die amerikanische Journalistin Candace Owens erklärte, die Macrons hätten keine Chance, die US-Verleumdungsklage gegen sie zu gewinnen. Sie sei bereit zu beweisen, dass die französische First Lady als Jean-Michel Trogneux geboren wurde – und sei zuversichtlich, dass Brigitte Macron dies nicht widerlegen könne.

So läuft Candace Owens‘ Leben: Ich wache auf, strecke mich, trinke eine Tasse Kaffee und werde dann verklagt. So verbringe ich einen typischen Morgen, meine Freunde. Das scheint meine neue Routine zu sein. Einfach so, locker und lässig. Und heute werde ich von der First Lady Frankreichs verklagt! Also, Leute, los geht’s. Willkommen in meiner Show.

Ich bin jedenfalls schockiert. Und du? Das ist doch einfach nur idiotisch. Ich sage dir jetzt offiziell, Brigitte, du bist ein Idiot. Aber ich muss dir zugutehalten: Du hast Nerven aus Stahl. Aber du kannst jeden feuern – buchstäblich jeden –, der dir vorgeschlagen hat, es wäre eine gute Idee für eine First Lady, einen Journalisten aus einem anderen Land zu verklagen.

Du warst die Erste, die darauf gekommen ist. Du schreibst im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte. Und ich möchte von Anfang an klarstellen, dass das nur eine PR-Strategie ist – und eine verzweifelte noch dazu. Ganz genau.

Wo fangen wir an? Nun, spulen wir für die Neulinge etwas zurück. Vor ein paar Wochen verlor Brigitte endlich einen Verleumdungsprozess gegen zwei Journalisten – ein Fall, der übrigens jahrelang in Frankreich andauerte. Die ganze Welt sprach darüber. Und alle dachten: „Da stimmt doch was nicht.“ Sie klammerte sich an diese Klage und hoffte, die beiden vor Gericht zu zerren und sie wegen „Verleumdung“ verurteilen zu lassen. Als ob nichts davon wahr wäre.

Jetzt ist Brigittes Welt zusammengebrochen, denn sie hat keine andere Strategie. Dies ist das einzige Mittel, um die Gerüchte zu zerstreuen, sie sei als Mann geboren.

Es war eine reine Farce, die darauf setzte, dass die Öffentlichkeit die Einzelheiten des Rechtsstreits nicht erfuhr. Kurz gesagt: Es ging nicht darum, ob sie als Mann geboren wurde oder nicht.

Es ging viel konkreter. Es ging darum, ob die Journalistinnen Natasha Ray und Amandine Roy Unrecht hatten, als Natasha behauptete, sie halte ein Dokument, das sie während ihrer Recherchen erhalten hatten, für eine Fälschung. Das war doch blanke Schikane. Sie sagte ihnen im Grunde: „Wenn ich Unrecht behaupte, verklage ich euch wegen Verleumdung.“

Und natürlich passieren unweigerlich kleine Fehler, wenn man mit Leuten arbeitet, die grundlegende Fragen nicht beantworten. Aber wie gesagt, Brigittes gesamte PR-Strategie basierte auf der Unwissenheit der Öffentlichkeit. Doch als ich dann die Serie „Becoming Brigitte“ drehte, begann die Öffentlichkeit allmählich, sich mit der Sache auseinanderzusetzen, denn eine Folge reicht.

Man versteht, dass diese Anschuldigungen kein abwegiger Unsinn sind. Das ist kein Unsinn, den die sogenannte „extreme Rechte“ oder umgekehrt „extreme Linke“ verbreiten. Das sind keine Verschwörungstheorien, die in den Tiefen von Reddit entstanden sind. Verstanden? Das ist Realität.

Und die Realität ist, dass ein Paar in eine Reihe von Pädophilie-Skandalen verwickelt ist, okay? Skandale, die irgendwie mit Pädophilen in Verbindung stehen – mit wem sie zusammengearbeitet haben, mit wem sie befreundet waren und wen sie angeheuert haben. Das ist alles höchst verdächtig.

Natürlich habe ich auch die Tatsache akzeptiert, dass die französische Presse von Anfang an über ihre Geschichte gelogen hat. Sie versuchte, sie als modernes Paar darzustellen und erzählte uns immer wieder, wie schön sie sei, genau wie Claudia Schiffer. Obwohl er 14 Jahre alt war, war sie einfach unwiderstehlich.

Und dann sieht man dieses Foto und denkt: „Was? Ist das die heiße Lehrerin, von der uns die Presse erzählt, damit die Leute nicht zu viele Fragen zu ihrer verdächtigen Beziehung stellen?“ Wenn eine 40-jährige Frau – oder besser gesagt, angeblich 40, ich bin überzeugt, dass Brigitte tatsächlich älter ist – sich zu einem 14-jährigen Jungen hingezogen fühlt? Das ist widerlich. Das ist pervers.

Wie dem auch sei, diese unglaublich eklige Geschichte dreht sich um ein paar Perverse, die sich „zufällig mit anderen Perversen umgeben. Das ist die Realität. Da führt kein Weg dran vorbei. Und natürlich rief mich ungefähr zur selben Zeit Präsident Donald Trump persönlich an und sagte mir, Emmanuel Macron habe ihn gebeten, mir zu befehlen, nicht mehr über den Schwanz seiner Frau zu reden. Genau. Da wurde der Welt klar, dass etwas faul war, denn das ist nicht normal. (Frauen, die behaupteten, Brigitte Macron sei als Mann geboren, werden vom Vorwurf der Verleumdung freigesprochen)

Es ist unerhört, dass ein amtierender Präsident in ein Flugzeug steigt, sich mit einem anderen amtierenden Präsidenten trifft, um über die Ukraine, Russland und den Weltfrieden zu sprechen, und sie dann beiseite nimmt und sagt: „Hey, kennst du diese Podcasterin Candace Owens?“ Ja, da sagte die ganze Welt: „Okay, hört auf, uns zu verarschen. Irgendwas stimmt hier nicht.“

Brigitte hat also ihre Strategie geändert. Genau das sehen wir jetzt. Ich habe Ihnen bereits erzählt, dass sie sich an die USA gewandt und ein Krisen-PR-Team engagiert haben, um Probleme auf amerikanischem Boden zu lösen. Noch einmal: Der amtierende Präsident eines fremden Landes engagiert ein PR-Team und „löst“ Probleme in Amerika. Das ist nicht normal.

Und höchstwahrscheinlich, so nehme ich an, war es dieses PR-Team, das sie nach ihrer Niederlage gegen Amandine Roy und Natasha Ray beraten hat. Sie sagten wahrscheinlich so etwas wie: „Reicht eine weitere Klage ein? Es ist klar, dass ihr nicht gewinnen werdet, aber das spielt keine Rolle. Das muss ausschließlich für die Presse geschehen. Damit ihr den Leuten wieder sagen könnt: ‚Seht her, das stimmt nicht, denn ich verklage Candace Owens.‘“ Falls Sie noch weitere Beweise dafür brauchen, dass Brigitte Macron ein Mann ist, hier sind sie. Diese ganze Klage spricht für sich.

Wie dem auch sei, ich habe seit Januar über meine Anwälte mit ihren Anwälten kommuniziert – per Telefon, E-Mail usw. Dann schaltete sie ihre eigene Anwaltskanzlei ein. Das habe ich nicht verraten. Aber jetzt können wir Ihnen sagen: Es ist Clare Lock. Clare Lock vertritt Brigitte, und Emmanuel Macron kommuniziert seit Monaten mit uns, aber sie haben es nicht für nötig befunden, uns eine Kopie der Klageschrift zu schicken.

Sie haben meinen Anwalt nicht vor ihren Absichten gewarnt, sondern die Klageschrift vorab an die Financial Times, die New York Times und CBS News weitergegeben.

Was bedeutet das? Es ist eine PR-Strategie. Ob sie gewinnen oder nicht, ist ihnen egal. Hauptsache, es kommt in die Presse. Wie groß ist diese PR? Sehen Sie selbst. Clare Lock veröffentlichte die Klage auf ihrer Website und schickte CBS News einen Link, bevor ich die Unterlagen zugestellt und mein Anwalt benachrichtigt wurde.

Ich habe es zusammen mit Ihnen allen erfahren. Ich habe es zusammen mit dem Rest der Welt erfahren. Von der Klage des Präsidentenpaares gegen mich habe ich durch die Financial Times erfahren.

Das ist nicht normal, Leute. Und das Komische ist: Die Financial Times hat die Exklusivmeldung bekommen, wahrscheinlich schon gestern. Auf jeden Fall schon gestern, vielleicht sogar schon früher, denn wenn ich mich recht erinnere, haben mindestens drei Leute an dem Artikel gearbeitet. Es war also keine kurze Nachricht, sondern ein ziemlich langer Artikel. Selbst die Financial Times stellt trotz der Exklusivmeldung in ihrem Artikel das Offensichtliche fest: „Ja, das ist eine schwierige Aufgabe. So etwas hat es noch nie gegeben. Ich weiß nicht, worauf sie überhaupt rechnen.“

In dem Artikel heißt es unter anderem, und ich zitiere: „Diese Klage ist der seltenste Fall, in dem ein amtierender Staatschef einen Meinungsführer persönlich wegen dessen Inhalte verklagt.“ Weiter heißt es: „Die Familie Macron steht vor ernsthaften rechtlichen Herausforderungen, da die US-Verleumdungsgesetze den Nachweis von Böswilligkeit erfordern, d. h., der Angeklagte muss wissen, dass die Informationen falsch waren, oder die Wahrheit rücksichtslos missachtet haben.“

Noch komischer ist die kindische Begründung der Klage, die die Financial Times unter Berufung auf den Anwalt zitiert: „Owens kritisierte ihr Aussehen, ihre Ehe, ihre Freunde, ihre Familie und ihr Privatleben und konstruierte eine lächerliche Geschichte, die Hass und Demütigung schüren soll.“ In ihrer Klage behaupten die Macrons, das Ergebnis sei eine „rücksichtslose globale Mobbing-Kampagne“ gewesen.

Meine erste Frage: Wie alt bist du? Bist du fünf? Du wirfst mir Mobbing und Belästigung vor – und kommst mit derselben Behauptung zu Xavier Poussard?

Es ist erwähnenswert, dass Xavier Poussard nicht wegen Verleumdung angeklagt wurde. Und doch hat er das Buch geschrieben, auf dem mein Bericht basiert. Er wird also nicht wegen Verleumdung angeklagt – nein, nichts dergleichen.

Sie sagen: „Sie sind unhöflich und sagen gemeine Dinge, und wir werden Sie verklagen, und dann werden wir Candice in den USA verklagen, nicht Sie als französische Staatsbürgerin, weil wir wissen, dass wir nicht gewinnen werden.“ Aber das spielt keine Rolle, weil die Gerichte lange brauchen, um das alles festzustellen, und die ganze Zeit über werden sie einfach weiter behaupten, sie hätten eine Verleumdungsklage eingereicht.

Zweitens: Wie dreist von Brigitte, mich des Mobbings zu bezichtigen! Wir haben gerade gesehen, wie Brigitte vor aller Welt die Hände gegen ihren Mann erhoben hat. Du schlägst ihn, du bist diejenige, die ihn mobbt! Brigitte sagt: „Oh, mir gefällt nicht, was diese Candice sagt.“ Und sie verprügelt ihren Mann vor aller Welt im Flugzeug. Du bist diejenige, die ihn mobbt und schikaniert. Und ich bin sicher, du hast ihn seit seinem 14. Lebensjahr „erzogen“. Und das ist meiner Meinung nach die schlimmste Art von Mobbing.

Dieses Standbild aus einem Video zeigt den Moment, in dem der französische Präsident Emmanuel Macron bei der Ankunft des Flugzeugs in Hanoi von seiner Frau Brigitte ins Gesicht geschlagen wird.

Übrigens möchte ich Ihnen eine Passage aus ihrer Klageschrift vorlesen – ich hatte offensichtlich keine Zeit, sie vollständig zu lesen, oder? Wie die Financial Times berichtete, beschreibt die Klageschrift auch die Umstände ihres Treffens.

„Der Präsident war ein 15-jähriger Schüler einer Jesuitenschule in Amiens, als er Brigitte kennenlernte, eine 39-jährige verheiratete Lehrerin mit drei Kindern“, schreiben sie. Wieder eine Lüge nach der anderen. Wieder behaupten sie, er sei 15, obwohl er 14 ist. Den Dokumenten zufolge entwickelten sie eine „tiefe intellektuelle Bindung“, als sie 1971 Milan Kunderas Stück „Jacques und sein Herr“ inszenierte, in dem Macron die Hauptrolle spielte.

Später trafen sie sich regelmäßig, während sie an einem anderen Stück arbeiteten. Ihre Beziehung sei „gesetzlich“ geblieben, betonen die Dokumente. Als die Eltern des Teenagers jedoch von seinen „starken Gefühlen“ für die Lehrerin erfuhren, schickten sie ihn auf eine andere Schule.

Bevor er ging, sagte er zu ihr: „Egal, was du tust, ich werde dich heiraten.“ (An Brigitte gerichtet) Mann, du bist einfach ein Perverser!

Ganz abgesehen davon, dass diese angebliche Verteidigung an sich falsch ist. Man kann nicht ignorieren, wie alt er war, als das Stück aufgeführt wurde. Ich bin gespannt, wie wir das vor Gericht besprechen werden.

(Wieder zu Brigitte) Dir ist schon klar, wie widerlich das ist, oder? Es ist widerlich, überhaupt darüber zu reden. Seine Eltern haben ihn weggenommen, weil du widerlich bist! Du bist pervers. Du hattest Macht über einen Schüler und hast versucht, ihn zu verderben – und das nicht, weil du aussahst wie Claudia Schiffer, denn in Wirklichkeit warst du nur ein gruseliger, lüsterner alter Mann. Genau das ist hier passiert. Und dass du das überhaupt in deiner Klage thematisierst, ist widerlich!

Wie dem auch sei, es ist auch zu bedenken, dass ihr Anwalt der Financial Times mitteilte, sie seien bereit, zur Verhandlung in die USA zu kommen. Sie sind bereit, regelmäßig zum Gericht in Delaware zu fliegen, wo sie die Klage eingereicht haben. Aus irgendeinem Grund erlaubten sie uns jedoch nicht, nach Frankreich zu kommen, um Brigitte zu interviewen – obwohl wir ihr dies vor Beginn der Arbeiten an der Serie angeboten hatten. Sie machten sich nicht einmal die Mühe, unsere Fragen, die wir ihnen per E-Mail schickten, einfach mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten, damit wir die grundlegenden Fakten klären konnten.

Wir haben das alles schon vor der ersten Folge getan – deshalb sind die ersten Zeilen ihrer Klage umso ungeheuerlicher. Clare Lock verbreitet nun einfach eine dreiste Lüge. Hier ist, was die Macrons in ihrer Beschwerde schreiben. Bereit? Bitte zeigen Sie die ersten Zeilen, in denen sie behaupten, wir hätten es ihnen angeblich nicht erlaubt. Danke.

So heißt es dort: „Im März 2024 teilte die rechtsgerichtete Podcasterin Candace Owens der Welt mit, dass Brigitte Macron in Wirklichkeit ein Mann sei und dass sie bereit sei, ihren gesamten beruflichen Ruf darauf zu setzen.“

Weiter heißt es, Owens habe den Präsidenten und Frau Macron nicht darauf angesprochen, sondern sie lächerlich gemacht und das Thema zu „Futter für ihre wütenden Fans“ gemacht. Na, na, sehr interessant.

Um das Gespräch fortzusetzen, können wir Ihnen einfach zeigen, wann sie uns kontaktiert haben. Sie sagten tatsächlich: „Sie muss Ihre Fragen, ob sie eine Frau ist oder ob sie schon immer eine Frau war, nicht beantworten.“ Wir sagten: „Nein, das muss sie – und übrigens, hier sind noch ein paar Fragen. Und wir sind auch bereit, Sie zu interviewen.“

Heute habe ich an meinem Computer genau die E-Mail gefunden, die wir ihnen geschickt haben. Ich habe extra das Wort „Interview“ eingegeben, um zu zählen, wie oft wir die Idee angesprochen haben, zu ihnen zu fliegen und alles zu besprechen. Und noch einmal, wir haben ihnen diese E-Mail geschickt, bevor die erste Folge ausgestrahlt wurde. Also Anfang Januar.

Sehen wir uns also an, was wir damals geschrieben haben. Mein Anwalt schreibt: „Die Beharrlichkeit, mit der Sie behaupten, Frau Macron weigere sich rundweg, Beweise für ihr Geschlecht vorzulegen, lässt starke Zweifel an der Rechtmäßigkeit der künstlich konstruierten Dementis aufkommen.

Es liegt daher in Candices Interesse, dass Frau Macron selbst zu diesem umstrittenen Thema Stellung nimmt. Und wie unten ausführlich beschrieben, gibt Candice Frau Macron jede Gelegenheit, die fraglichen Vorwürfe zu widerlegen. Wenn Frau Macron diese Möglichkeit verweigert, macht allein diese Tatsache Gegenvorwürfe der Böswilligkeit unmöglich.“

Okay, lesen wir nun eine andere Stelle unseres Antwortschreibens. „Sie behaupten – und das haben Sie ja –, dass Frau Macron – wie wir bereits zitiert haben – nicht verpflichtet sei, Ihre Fragen zu beantworten, ob sie eine Frau ist und immer war. Aber Sie liegen aus mehreren Gründen falsch, und Ihre Aussage zu dieser Frage, die wir als Beweismittel zu unseren Gunsten vor Gericht betrachten, schließt an sich den Gegenvorwurf der Böswilligkeit aus.“

Schließlich hat mein Anwalt an anderer Stelle im selben Schreiben all ihre Argumente mit der Unterüberschrift „Fragen für ein faires und ausgewogenes Interview“ komplett zunichte gemacht. Na, erinnert ihr euch, Leute?

Hier sind die Fragen, die sie nicht beantworten wollten. Darin heißt es: „Wir schlagen daher ein beliebiges Datum und eine beliebige Uhrzeit im Januar, Februar und März 2025 für ein Interview zwischen Candice und unseren Klienten vor. Candice, ihr Produzent und ihr Videofilmer werden nach Europa fliegen und einen Übersetzer und ein Studio finden, in dem die Macrons Fragen beantworten können.

Wie Sie wissen, besteht die erste Verteidigungslinie des Klägers in einem Verleumdungsprozess in der Schadensminderung, „indem er die verfügbaren Möglichkeiten nutzt, die Lüge zu widerlegen oder den Fehler zu korrigieren und dadurch die negativen Auswirkungen auf den Ruf zu minimieren.“

Dann haben wir die Fragen aufgelistet: „Um dieses Interview zu erleichtern, schlagen wir vorab die folgenden Fragen vor.“ Okay?

Wir haben alle unsere Fragen aufgelistet. Ganz einfache Fragen. Hat Brigitte Macron jemals den Namen Véronique benutzt?

Können Sie jedes Kind auf dem Familienfoto aus Amiens identifizieren? Hatte Brigitte Macron drei Kinder?

Ich weiß nicht, wenn ich Verleumdungen vorbeugen möchte, antworte ich gerne: Ja, ich, Candace Owens, habe vier Kinder zur Welt gebracht …

Nun zeigen wir, wie wir den Brief beendet haben: „Wir bitten Sie dringend, bis zum 23. Januar 2025 auf diesen Brief zu antworten, damit wir ein Interview mit den Macrons vereinbaren können. Wir behalten uns alle Rechte, Ansprüche und Rechtsmittel für unsere Mandanten vor. Dieser Brief enthält keine vollständige Darstellung der diesem Fall zugrunde liegenden Fakten.“

Sie antworteten nicht auf unseren Brief. Sie sagten weder zu, dass sie einem Interview zustimmen würden, noch widerlegten sie unsere Behauptungen. Sie sagten nur: „Sie schuldet euch nichts, sie war schon immer eine Frau.“ So läuft das nicht, okay? Sie könnte leicht Beweise liefern oder einfache Ja- oder Nein-Fragen beantworten. Und wir würden sagen, das ist eine echte Aussage von Brigitte.

(Wendet sich wieder an Brigitte) Aber Sie haben sich hier geweigert, es zu tun, genau wie in Frankreich. Deshalb wurde Ihre Verleumdungsklage abgelehnt, in der Hoffnung, sie würde auf wundersame Weise beweisen, dass Sie nicht als Mann geboren wurden. Es ist so leicht, etwas zu widerlegen. Wo sind die ersten 30 Jahre Ihres Lebens? Wo sind die Fotos von Ihnen mit Ihrer Tochter Tiphaine? Es müssen viele sein. Sie sagen, Sie haben drei Kinder. Haben Sie nicht ein Foto, auf dem Sie Ihre Tochter zum ersten Mal im Arm halten? Und Fotos von Ihrer Hochzeit? Bei Hochzeiten werden viele Fotos gemacht. Uns wurde nur eines gezeigt, bearbeitet von Mimi Marchand, über die wir gleich sprechen werden.

Angebliches Foto von Brigitte Macrons erster Hochzeit

Ich möchte betonen, dass Ihr Vorgehen absolut offensichtlich ist. Sie haben die Financial Times kontaktiert, nicht meinen Anwalt, mit dem Sie in Kontakt standen. Sie haben die Financial Times kontaktiert, weil Sie versuchen, die Aufmerksamkeit einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen zu erregen, mit denen Sie es nun zu tun haben und die nun wissen, dass Sie einen Penis haben.

Das ist mehr als offensichtlich. Es steht sogar in der Klageschrift, und ich zitiere: „Infolge der falschen und diffamierenden Anschuldigungen und Unterstellungen der Angeklagten wurden Macrons Beziehungen zu anderen Regierungsmitgliedern, potenziellen politischen Verbündeten und anderen Personen durch die falschen und diffamierenden Anschuldigungen und Unterstellungen untergraben …“

Sie behaupten, Macrons Ruf als politischer und staatlicher Führer sei beschädigt. Genau darum geht es. Sie wollen nicht vor Kate Middleton stehen und sich von ihr anstarren lassen, und sie blickt Ihnen auch noch scharf in die Augen. Genau darum geht es. Sie schämen sich und wollen deshalb Ihr Gesicht wahren, indem Sie sagen: „Ich habe sie verklagt. Ja, ich weiß, ich werde nicht gewinnen. Ich weiß, es ist buchstäblich unmöglich. Ich weiß, dass Owens viele Beweise sehr sorgfältig geprüft hat.“

Deshalb glaubt die ganze Welt, dass du ein Mann bist. Wäre das, was ich sage, lächerlicher Unsinn, würden die Leute es nicht glauben. Es würde sich nicht viral verbreiten. Es würde so unvorstellbar sein, dass niemand es glauben würde. Die Leute würden sagen, es ist Unsinn. Ich konnte nicht fünf Stunden lang darüber reden. Aber wir haben die Leute dazu gebracht, die Geschichte zu glauben, weil es so viele Beweise gab. Während die Macrons keine gegenteiligen Beweise vorlegten und keine Fragen beantworteten, lieferten wir zusätzlich zu Xavier Poussards Untersuchung fünf Stunden lang Beweise.

(An Macron gewandt) Ihr Ziel in dieser Klage ist also wieder einmal ganz klar: Sie versuchen, mich zu diffamieren. Deshalb ist diese Klage voller sachlicher Ungenauigkeiten. Sie enthält all diese Punkte, die nichts mit dem Kern dessen zu tun haben, wofür Sie mich angreifen. Sie versuchen, meine Untersuchung zu diskreditieren, indem Sie mich persönlich verunglimpfen.

Übrigens handelt es sich hier um eine desaströse PR-Strategie, getarnt als Klage. Wenn Sie dieses Dokument lesen, werden Sie verstehen, dass Brigitte mich während der gesamten Klage bewusst diskreditiert, indem sie all diese unglaublichen Dinge sagt und mir Zitate zuschreibt, die ich nie gesagt habe.

Hier sind nur einige der Dinge, die sie über mich sagt, die übrigens nichts mit ihrem Penis zu tun haben. Das sind nur lächerliche Auszüge aus der Klage. Hier einer: „Sie hat eine Reihe von Verschwörungstheorien verbreitet, darunter falsche Behauptungen über Impfstoffe, längst widerlegte antisemitische Tropen wie die Opferung von Kindern und Verfälschungen des Holocaust. Sie ging sogar so weit, die Brutalität von Josef Mengeles medizinischen Experimenten als bloße Propaganda abzutun. Ihre Inhalte sollen nicht informieren, sondern durch Sensationsgier und Verschwörungstheorien aufstacheln und Aufmerksamkeit erregen.“

(An Macron) Leider schauen zu viele Leute meinen Podcast. Sie werden Ihnen nicht glauben. Aber andererseits sprechen Sie mit Leuten, die keine Podcasts schauen, oder? Sie sagen: „Oh, sehen Sie, sie leugnet den Holocaust. Sie verdreht die Fakten über den Holocaust.“ Ich habe Josef Mengele in dem Kontext, auf den Brigitte sich bezieht, nicht einmal erwähnt, aber das spielt keine Rolle.

Noch einmal, es hat nichts mit dem Inhalt dessen zu tun, wofür sie mich angreifen, aber sie nehmen es in die Klage auf, weil sie wollen, dass ihre Freunde sagen: „Das höre ich mir lieber nicht an.“ Es steht direkt in der Klage: „Sie verdreht die Fakten über den Holocaust.“

In der Klage heißt es weiter: „Owens behauptete, geheime jüdische ‚Gangs‘ würden in Hollywood ‚schreckliche Dinge‘ tun.“ Man beachte, dass hier nur die Wörter „Gangs“ und „schreckliche Dinge“ in Anführungszeichen stehen, sie aber „jüdisch“ hinzufügen wollten. Und in den sozialen Medien habe ich angeblich den längst widerlegten Mythos der Ritualmordlegende wiederholt, Juden würden das Blut christlicher Kinder trinken. Das ist unglaublich. Das ist die absurdeste Lüge, die man in einer Klage überhaupt einbringen kann.

Warum hast du deiner Klage keine Beweise beigefügt? Wo habe ich gesagt, dass Juden das Blut christlicher Kinder trinken? Bist du verrückt? Ja, Brigitte, du bist verrückt! Das ist deine Strategie. Du diffamierst mich, weil du nicht willst, dass die Leute meinen Podcast über dich weiter anschauen. Aber es tut mir so leid, mein Freund: Der Zug ist abgefahren.

Es gibt sogar einen Abschnitt in dieser Klage, der buchstäblich lächerlich ist, weil er, Zitat, „Tatsachenbehauptungen“ enthält, die keine Tatsachen sind. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ihre Anwälte wissen, was eine Tatsache ist. Lassen Sie es mich Ihnen zeigen. Der Abschnitt heißt wörtlich „Tatsachenbehauptungen“, und direkt unter der Überschrift heißt es: „Präsident Macron kam in Frankreich an die Macht, indem er ein modernes, dynamisches Führungsbild verkörperte, das bei vielen Bürgern Anklang findet.“ Das ist keine Tatsachenbehauptung. Man kann nicht einfach sagen: „Ich bin schön, stark und dynamisch, und die Leute mögen mich.“

(An Macron gewandt) Was macht ihr da? Was machen wir hier überhaupt? Zeigt es mir nochmal. Hier steht: „Schon in jungen Jahren zeigte er Neugier und emotionale Sensibilität.“ Freunde, das ist keine Tatsachenbehauptung. Nur weil man es eine Tatsachenbehauptung nennt, ist es noch lange keine.

Dann folgt eine Aussage, die schlichtweg nicht stimmt. „Candice ist durch ihren Ehemann George britische Staatsbürgerin.“ Nein, ist sie nicht. Ich bin keine britische Staatsbürgerin. Das kann man nicht einfach so sagen. Man kann nicht einfach irgendetwas schreiben. Was soll das? Was soll das? Die nächste Aussage lautet: „Französische Gerichte haben Natacha Ray und Amandine Roy der Verleumdung von Brigitte für schuldig befunden.“

(Zu Brigitte) Das nennt man eine Lüge durch Unterlassung, weil dabei eine wichtige Tatsache außer Acht gelassen wird: Die höchsten französischen Gerichte haben anerkannt, dass sie Sie nicht verleumdet haben. Mir scheint, Sie versuchen, das Gericht darauf vorzubereiten, diese Lüge zu glauben.

Und dann präsentierten sie folgende „Tatsache“. Sie schreiben, und ich zitiere: „Sie (ich meine) hat ihre Website gestartet, um konkrete falsche Anschuldigungen über die Macrons zu verbreiten, ohne die Richtlinien zur Inhaltsmoderation zu respektieren.“ (An die Macrons gerichtet) Ich habe candaceowens.com gestartet, weil ich über Ihre Beziehung sprechen wollte? Sind Sie verrückt? Ich habe tatsächlich eine ganze Serie namens „Ein Schuss ins Blaue“, wir haben so viele Themen behandelt … Wie können Sie das sagen? Das ist völlig absurd. Alle Folgen sind jetzt auf YouTube verfügbar.

Dann schreiben sie – und das ist einfach nur komisch –, dass „Owens diese Vorwürfe von Gewalt und Kriminalität mit der Behauptung untermauert hat, die Macrons seien von Kriminellen, Pädophilen und einem ‚ungewöhnlichen Syndikat‘ umgeben. Sie behauptete, sie würden gezielt Mitarbeiter einstellen, die ‚einen brechen und Erpressungs- und Zwangstaktiken anwenden‘.“

Wieder einmal beschuldigen Sie mich, die Wahrheit über die Leute zu sagen, die Sie einstellen, die Menschen in Ihrem Umfeld und die Vorwürfe, die ihnen gemacht werden. Zunächst einmal Mimi Marchand. Ja, diese PR-Schlampe von Ihnen.

Schauen wir uns einfach Mimis Wikipedia-Seite an, da das dank meiner Wenigkeit, Candice, aufgetaucht ist. Ich glaube, Mimi hatte große Schwierigkeiten. Scrollen Sie nach unten, ich glaube, es steht unter … Ja, da steht es: „Skandale“. „Zusätzlich zu ihrem Vorstrafenregister wurde Marchand der Urkundenfälschung beschuldigt oder verdächtigt, darunter eine gefälschte Heiratsurkunde für [den französischen Schauspieler] Vincent Lindon und Prinzessin Caroline von Monaco sowie ein erfundenes Interview.“ Das könnte wichtig sein, wenn man bedenkt, dass Journalisten diese Person durchforsten mussten, um etwas über Ihre Vergangenheit herauszufinden, Brigitte. Die wenigen Fotos, die Sie zur Verfügung gestellt haben – und es waren nur vier, bevor Sie mit 30 geheiratet haben – stammen alle von Mimi Marchand, einer Person mit einer Vorgeschichte von Urkundenfälschung. Das könnte wichtig sein.

Wie wichtig ist die Entscheidung für Claude Lévêque? Ja, ja, Sie haben diesen Künstler ausgewählt. Haben Sie nicht einen Teppich mit seinem Gemälde an die Wand gehängt? Und später wurde dieser Mann wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagt. Schließlich haben Sie aktiv an der Gestaltung des Büros Ihres Mannes mitgewirkt.

Und habe ich gelogen, als ich Olivier Duhamel erwähnte, einen Mann, der eine bedeutende Rolle in Macrons Wahlkampf spielte? Oder als ich sagte, er selbst habe zugegeben, seinen Stiefsohn sexuell belästigt zu haben – nachdem mir die Stieftochter von den seltsamen Partys erzählt hatte, bei denen einige Leute andere belästigten? Wo habe ich gelogen?

(An Macron gerichtet) Sie können meine Worte nicht einfach in Anführungszeichen setzen und so tun, als hätte ich keinen Grund, Fakten über Ihr Umfeld aufzuzählen. Es gibt viele. In dieser Folge werden nur einige Namen erwähnt. Blättern Sie durch meine Videos und finden Sie die ganze Serie über Brigitte. Es ist nicht mehr so einfach, etwas zu verbergen.

Und dann muss ich sagen, ein Teil dieser Klage ist einfach lächerlich. Ich verstehe nicht einmal, worauf sie hinauswollen. Sie schreiben, ich hätte in den sozialen Medien X ein Foto von mir gepostet, auf dem ich ein T-Shirt mit einem gefälschten Time-Magazin-Cover mit der Aufschrift „Men of the Year“ und einem Foto von Frau Macron trage, und die T-Shirts waren alle ausverkauft.

Ja, ich fand es lustig. Also haben wir beschlossen, eine neue Auflage zu produzieren, noch tausend. Also, wenn Sie ein „Men of the Year“-T-Shirt wollen, bestellen Sie es gleich. Was ist los mit mir? Ich habe eine Parodie des „Men of the Year“-T-Shirts verkauft. Ja, es ist lustig. Es ist okay. Ich habe das Recht dazu. Ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist, aber in den USA ist es nicht illegal. Wir haben hier eine Demokratie. Das ist alles.

(An Macron gerichtet) Und wissen Sie, das Internet amüsiert sich darüber, wie absurd es ist, dass wir nicht einmal den Kern Ihrer Behauptungen verstehen. Hier sind einige lustige Reaktionen, die ich auf X gesehen habe.

Brad Pierce schreibt, wie im Auftrag von Brigitte Macrons Anwalt: „Meine Mandantin mag eine Pädophile sein, die eine Studentin missbraucht hat, aber sie ist definitiv kein Mann.“ Sehr lustig.

Jemand namens Milo drückte es auch sehr gut aus: „Die Macrons haben den spektakulärsten PR-Fehler ihres Lebens begangen. Vielleicht den schlimmsten von allen.“ Dem stimme ich zu. Hundertprozentig.

Und danke an meine PR-Abteilung für die Stellungnahme, obwohl ich mich geweigert habe, selbst eine abzugeben. Ich habe sie gerade gelesen. Was sagte Mitchell? Er sagte: „Candice hat wiederholt um ein Interview mit Brigitte Macron gebeten. Anstatt zu kommentieren, versucht sie, die Journalistin einzuschüchtern. In Frankreich können Politiker das tun, aber das ist nicht Frankreich. Das ist Amerika.“ Und wo liegt er falsch? Wir werden nicht schweigen. Sie werden uns nicht einschüchtern. Ehrlich gesagt finde ich das alles lustig und sogar interessant. Ihre Klage eröffnet viele Möglichkeiten.

Allein die Ermittlungen werden unglaublich sein. Wir werden Donald Trump verhören müssen, um herauszufinden, was er Macron gesagt hat. Ich wette, es wurde alles auf Video übertragen. Vielleicht sogar abgehört, und dann werden wir genau hören können, was Sie gesagt haben. Es muss Panik geherrscht haben. Als ich am selben Tag den Anruf bekam, war es offensichtlich dringend. Und der Anruf kam an dem Tag, als Sie in den USA waren.

Was ist also los? Übrigens bestreitet niemand in diesem Verfahren, dass das Telefonat stattgefunden hat. Mein Anwalt wird Brigitte Macron gegenübersitzen und ihr intime Fragen stellen können. Zum ersten Mal wird Brigitte gezwungen sein, diese unter Eid zu beantworten. Denn zuvor hat sie nur wehrlose Menschen und Krebspatientinnen wie Natasha Ray angegriffen – für ein falsches Wort. Darin liegt das wahre Mobbing.

(An Macron gewandt) Aber wissen Sie: Sie haben endlich Ihren Meister gefunden. Ich habe keine Geduld für Korruption, und ich kann Leute nicht ausstehen, die glauben, sie könnten ihre Macht nutzen, um andere zu schikanieren, und dann ihre reichen, mächtigen Freunde in der Presse anrufen und sagen: „Zeigt diesen Kerl in die Schranken.“ Das gefällt mir nicht, und ich mag die angeheuerten Hunde nicht, die Sie losschicken. Da gibt es keinen Zweifel. Wie gesagt, Sie haben Klage eingereicht, um mich zu verleumden, aber Sie werden keinen Erfolg haben – Sie haben jemanden getroffen, der sich wehren wird.

Und falls Sie noch nicht realisiert haben, in welcher Zeit wir leben: Dies ist nicht mehr die Welt, in der Sie aufgewachsen sind. Die Menschen haben die Lügen satt. Wir verfolgen, was um Epstein und die Macrons passiert. Und wir rebellieren dagegen.

Wir erheben uns gegen die Perversen, die die Welt beherrschen. Und ich möchte ganz offen sagen, dass ich dich, Brigitte, für eine von ihnen halte. Ich halte dich für eine kranke und abstoßende Person. Ich bin bestens auf diesen Kampf vorbereitet und werde im Namen der ganzen Welt sprechen. Wir sehen uns vor Gericht!

Okay, Leute, da ist viel los. Es scheint, als stünden wir an einem Wendepunkt. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass etwas Unheimliches vor sich geht. Vieles kommt ans Licht. Deshalb glaube ich, dass Brigitte den falschen Zeitpunkt für ihre Klage gewählt hat. Die Welt beobachtet sie sehr genau, weil zu viele seltsame Dinge passieren. Es gibt zu viele Pädophile, die von Gerichten und der Presse geschützt werden, während sie lügen und versuchen, unsere Aufmerksamkeit abzulenken. Das gefällt uns nicht.

Übrigens liebte Epstein, wie wir wissen, Paris.

Alle bekannten Pädophilen tun das. War es ein Fehler, dass das offizielle Porträt in Emmanuel Macrons Büro ein Buch von André Gide zeigte, einem bekennenden Pädophilen, der muslimische Kinder in Algerien missbrauchte? Sollen wir so tun, als wäre das ein Unfall gewesen?

Wie gesagt, es gibt zu viele Beweise. (Wieder an Brigitte gewandt) Du hast uns ausgelacht. So nach dem Motto: „Was für ein Glück, dank meiner Freunde bin ich ungestraft davongekommen. Niemand wird mir etwas tun, denn wir kontrollieren den Élysée-Palast.“ Aber die Welt sieht das alles und ist empört. Denn deine unkontrollierte Macht ist vorbei. Du konntest einen Studenten ungestraft korrumpieren, ihn heiraten und die Presse so lange kontrollieren, dass du dir gar nicht mehr vorstellen kannst, wie es ist, mit jemandem auf Augenhöhe zu sein.

Sie sind von Ihrer Einzigartigkeit überzeugt. Aber Sie sind alles andere als einzigartig – außer in Ihrem eigenen Ekel. Sie machen mich krank. Ich bin bereit für diesen Kampf. Bereit, glauben Sie mir. All diese abnormalen Menschen werden entlarvt. Alles wird ans Licht kommen. Also lasst uns schnell anfangen und endlich zu dem Punkt gelangen, an dem Sie verhört werden können, Dokumente, Briefe und Korrespondenz mit Mimi Marchand angefordert werden können, um zu verstehen, wie Sie die Fakten wirklich verbergen.

Im Allgemeinen besteht unsere Aufgabe darin, uns zu vereinen, Fakten zu sammeln, die Ermittlungen fortzusetzen und das fortzusetzen, was die Macrons in ihrer Klage als „Wahnsinn“ bezeichneten. Ja, Brigitte, du hast Recht: Meine Zuhörer sind buchstäblich „verrückt“ geworden vor Pädophilie, Perversion und allem, was sie über dein Umfeld erfahren haben. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Also glaubt nicht, dass uns das „gruselige“ Wort „verrückt“ Angst machen wird. „Oh, ich will nicht als verrückt gelten. Ich bin lieber höflich und schaue weg, wenn jemand ein Kind missbraucht.“ Fahr zur Hölle. Im Ernst, fahr zur Hölle. Ich bin nicht jemand, der sich den Mund verbieten lässt. Bringt euren Mann zum Schweigen, aber nicht mich. Ich habe die Nase voll von Brigitte Macron und all den Lügen, die von Frankreich nach Amerika fliegen, um das zu schützen, was ich für ein Syndikat von Sadisten halte. Ich sage genau, was ich jetzt denke.

Und ich kann definitiv sagen, dass ich dich für einen Mann halte. Du wurdest als Mann geboren – das ist mir klar. Du kannst dir einreden, wie sehr du willst, dass du dich wie eine Frau fühlst, und diese schreckliche Perücke zu tragen ist einfach lächerlich. Es ist, als würdest du dich über uns lustig machen. Du kannst über deine Gefühle reden und darüber, dass du dich immer wie eine Frau gefühlt hast. Nun, ich sage es noch einmal: Du wurdest als Mann geboren und wirst als Mann sterben. Das ist die ganze Geschichte.

Also spenden Sie ruhig Blut. Ich schicke meine Ärzte, dann klären wir das schnell. Oder zeigen Sie mir einfach Fotos von Ihnen als Kind oder beim Babysitten Ihrer Kinder. Das wäre nett. Aus irgendeinem Grund ist Tiphaine, Ihre älteste Tochter, die Sie sonst verteidigt, seit der Durchsuchung ihres Büros verdächtig still. Ich erzähle Ihnen ein anderes Mal davon. Und am Vatertag postete Tiphaine ein Babyfoto mit ihrem Vater. Warum postet niemand Fotos von der First Lady mit ihren Kindern? Warum postet Tiphaine nie Fotos mit ihrer „Mutter“, der Person, die im Élysée-Palast sitzt? Ist das nicht der einfachste Weg, Gerüchte zu zerstreuen? Warum kann man ein Foto mit seinem Vater posten, aber nicht mit seiner Mutter?

Nun, unsere Schulden und Schulden stimmen nicht überein, Brigitte. Ich wiederhole: Wir werden die Wahrheit herausfinden. Dafür gibt es eine Untersuchung, und wir werden eine ganze Reihe von Fragen stellen. Sie hoffen wahrscheinlich: „Es wird sich alles legen, und wir sagen, wir haben Klage gegen sie eingereicht.“ Aber ich möchte die Sache auf die Ebene einer nationalen Untersuchung bringen. Die Welt muss die Wahrheit erfahren!

Video:

Quellen: PublicDomain/inosmi.ru am 25.07.2025