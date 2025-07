Krieg im Nahen Osten und die Rothschilds

Teile die Wahrheit!

Das vertrauliche Pentagon-Memo: „7 Länder ausschalten … Iran fertigmachen“. Widerstand gegen den Krieg

Am 20. September 2001, nur zehn Tage nach der Zerstörung der World Trade Center-Gebäude am 11. September, besuchte der kürzlich pensionierte US-Armee-General Wesley Clark das Pentagon zu Gesprächen mit Minister Rumsfeld und seinem Stellvertreter Wolfowitz, als er von einem anderen General, dem er früher unterstellt gewesen war, angegriffen wurde.

Dieser General teilte General Clark mit, dass die USA innerhalb von fünf Jahren sieben Länder angreifen würden.

Einige Wochen später führte ein ähnliches Treffen zwischen denselben Offizieren dazu, dass General Clark vertraulich ein Memo aus dem Büro des Verteidigungsministers gezeigt wurde, das an diesem Tag eingegangen war.

Der Offizier überreichte Clark das Memo und berichtete

„Dies ist ein Memo, das beschreibt, wie wir sieben Länder in fünf Jahren ausschalten werden, beginnend mit dem Irak, dann Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und zum Schluss Iran.“ Sehen Sie sich „US-Pläne für den Nahen Osten“ an.

Video: Pläne für den Nahen Osten. US-General Wesley Clark

Video: Diese Version des Videos von Hamza vom 24.02.2016 unterscheidet sich von der ursprünglichen Version, die von Democracy Now veröffentlicht wurde. Es dokumentiert die 7 Länder.

Wie die Geschichte nun belegt, wurde jedes dieser Länder (mit Ausnahme des letzten Landes auf dieser Liste – Iran) mehr oder weniger stark durch militärische Gewalt zerstört, die von den Vereinigten Staaten, oft zusammen mit der NATO und/oder anderen Verbündeten und/oder Israel, ausgeübt wurde. Es versteht sich von selbst, dass für diese groben Verstöße gegen das Völkerrecht keinerlei Rechenschaft abgelegt wurde.

Warum wollten die Vereinigten Staaten „sieben Länder ausschalten“?

Warum wollen die Vereinigten Staaten (und Israel) immer noch den Iran „ausschalten“?

Konflikte verstehen

Bei der Bewältigung von Konflikten auf dieser Ebene ist es unerlässlich, zunächst die „Konfliktkonfiguration“ zu verstehen, um die Schlüsselelemente des Konflikts anzugehen. Dieses Verständnis erfordert Recherchen, das Anhören der beteiligten Parteien, die zugänglich sind, und eine offene Haltung gegenüber Quellen Dritter.

Denn wenn man den Konflikt nicht versteht – die primären und sekundären Konfliktparteien (zu denen auch „unsichtbare“ Parteien gehören können, die den Konflikt im Hintergrund vorantreiben) die wichtigsten und sekundären Streitpunkte, die Bedeutung (intellektuell, verhaltensmäßig, materiell) jedes dieser Streitpunkte für die verschiedenen Konfliktparteien sowie warum diese Streitpunkte wichtig sind –, ist eine echte Lösung des Konflikts (bei der jede Konfliktpartei mit dem Ergebnis zufrieden ist, sodass es langfristig Bestand hat) nicht wirklich möglich.

Es gibt jedoch eine tiefere Dimension von Konflikten, die regelmäßig übersehen wird: das „emotionale Profil” der wichtigsten Parteien. Im Extremfall umfasst dies die geistige Gesundheit oder den Geisteszustand der Konfliktparteien, einschließlich derjenigen, die im Hintergrund agieren.

Eine Erklärung, die die entscheidende Bedeutung von Emotionen für Konflikte hervorhebt, finden Sie unter „Love Denied: The Psychology of Materialism, Violence and War”.

Ich betone die emotionale Komponente von Konflikten nicht nur, weil sie von zentraler Bedeutung ist, sondern auch, weil sie es leichter macht zu erkennen, dass die Lösung eines Konflikts mehr als die üblichen Verfahren erfordern kann, wenn eine oder mehrere Konfliktparteien in irgendeiner Weise emotional geschädigt (oder sogar wahnsinnig) sind.

Konflikt in Westasien

Ich möchte daher damit beginnen, den Konflikt zu „entwirren“, der kürzlich ausgebrochen ist, als Israel am 13. Juni 2025 den Iran angegriffen hat – siehe „Israel greift Iran an“ – gefolgt vom Angriff der USA auf iranische Nuklearanlagen am 22. Juni – siehe „Trump: Wir haben das iranische Atomprogramm „ausgelöscht“, und jetzt kommt „Frieden“ – und dem unmittelbar darauf folgenden Waffenstillstandsabkommen. Siehe „Iran bestätigt Waffenstillstand mit Israel”.

Bevor ich fortfahre, möchte ich betonen, dass dieser Konflikt weit mehr Elemente umfasst, als in diesem einen Artikel „aufgeschlüsselt” werden können.

Und ich möchte lediglich anmerken, dass sowohl der israelische Angriff auf den Iran als auch der US-Angriff auf den Iran nach internationalem Recht illegal waren.

Aber wie bei den früheren militärischen Angriffen auf Länder in Westasien und Nordafrika im 21. Jahrhundert, bei denen das Völkerrecht verletzt wurde, gab es keine nennenswerten rechtlichen Konsequenzen für diese Verstöße. Und es wird auch keine geben.

Es ist kein Geheimnis, warum dies der Fall ist, auch wenn viele Analysten, die sich mit diesen Konflikten befassen, eine bedeutende Anzahl „normaler“ Menschen und sogar einige Staatschefs glauben, dass es anders sein sollte. Um zu verstehen, warum das so ist, muss man nur verstehen, wie die Welt funktioniert.

Ohne dieses Verständnis verbreiten sich leicht alle möglichen Wahnvorstellungen, die von Regierungen und den Mainstream-Medien in den betroffenen Gemeinschaften noch verstärkt werden. Und es werden enorme Anstrengungen für Initiativen im Zusammenhang mit dem Konflikt verschwendet, die zu nichts führen können.

Wie funktioniert also die Welt?

Wie ich bereits mehrfach erklärt habe, wurden alle wichtigen politischen und wirtschaftlichen Strukturen und Prozesse in den letzten Jahrhunderten von der globalen Elite mithilfe ihres umfangreichen Netzwerks aus Partnern, Frontorganisationen, Agenten und Mitarbeitern geschaffen, darunter auch solche, die tief in dem verwurzelt sind, was viele als „Deep State“ bezeichnen: die wichtigsten Geheimdienst-, Verwaltungs-, Militär-, Technokraten- und Lobbyisten, die unabhängig von der jeweiligen (gewählten oder anderweitigen) Regierung und dem Wahlzyklus in den Ländern tätig sind.

Insbesondere wird ein Großteil der Kontrolle über das international und innerhalb jedes Landes funktionierende Bankensystem ausgeübt. Einen Bericht darüber finden Sie unter Historische Analyse der globalen Elite: Plünderung der Weltwirtschaft, bis „Sie nichts mehr besitzen”.

Die zentralen Figuren dieser globalen Elite sind die Mitglieder der Familie Rothschild, die seit dem späten 18. Jahrhundert im Zentrum dieser Elite stehen und eine erstaunliche Kontrolle über viele wichtige Bereiche der Weltwirtschaft ausüben, angefangen bei Banken, Energie, Waffen, Bergbau, Infrastruktur (einschließlich Eisenbahnen), Medien und Biotechnologie.

Ihr geschätztes Vermögen übersteigt 100 Billionen US-Dollar und stellt die „Vermögen” der „wohlhabenden Einzelpersonen” – wie Bill Gates, Jeff Bezos und Elon Musk – in den Schatten, die von den Unternehmensmedien irreführenderweise als die „reichsten” Menschen dargestellt werden. Siehe „Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf” (Die großen Ölkonzerne und ihre Bankiers am Persischen Golf), S. 487-8.

Seit Beginn ihrer Herrschaft haben die Rothschilds ein riesiges globales Netzwerk von einkommensschaffenden Vermögenswerten aufgebaut, indem sie klug und oft illegal in eine phänomenale Vielfalt und Anzahl von Unternehmungen investierten, wobei sie in der Regel einen anderen Namen prominent auf allen neu erworbenen Vermögenswerten anbrachten, einschließlich derjenigen, die durch die Rettung eines Unternehmens vor dem Bankrott ganz oder teilweise erworben wurden.

Auf diese Weise werden ihr Eigentum und ihre Kontrolle verschleiert, so dass beispielsweise andere prominente Familien, die als überaus wohlhabend bekannt sind, wie die Morgans und Rockefellers, als Strohmänner für die Rothschilds fungieren, ohne dass dies allgemein bekannt ist.

Siehe Hidden History: The Secret Origins of the First World War, S. 222. und

The Single Global Mafia: The Rockefeller Foundation’s multiple links to Zionism and military-industrial-financial neo-imperialism, S. 5.

Wie oben erwähnt, sind zwei Branchen, die von den Rothschilds dominiert werden, das Bankwesen und die Rüstungsindustrie.

Und es ist gut dokumentiert, dass die Rothschilds seit den Napoleonischen Kriegen im frühen 19. Jahrhundert beide Seiten der meisten Kriege finanziell unterstützt haben. Unter diesen Umständen profitieren die Rothschilds sowohl vom Verkauf von Waffen an die meisten oder alle Kriegsparteien als auch von den Krediten für den Kauf der Waffen und den Krediten für den Wiederaufbau nach dem Krieg.

Auch darüber können Sie in „Historische Analyse der globalen Elite: Plünderung der Weltwirtschaft, bis Ihnen nichts mehr gehört“ nachlesen. Historische Analyse der globalen Elite: Plünderung der Weltwirtschaft, bis Ihnen nichts mehr gehört.

So hat Niall Ferguson, ein offizieller Biograf der Rothschilds, festgestellt: Ende des 19. Jahrhunderts waren die direkten Investitionen der Rothschilds in große „Rüstungsunternehmen“ (heute besser bekannt als Waffenkonzerne) und verwandte Industrien beträchtlich. Er stellte offen fest: „Wenn der Imperialismus des späten 19. Jahrhunderts einen „militärisch-industriellen Komplex” hatte, dann waren die Rothschilds zweifellos Teil davon.”

Siehe „The House of Rothschild – Volume 2 – The World’s Banker, 1849-1998” (Das Haus Rothschild – Band 2 – Die Bankiers der Welt, 1849-1998), S. 579.

Darüber hinaus verfügten die Rothschilds natürlich bereits vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs durch ihre effektive Kontrolle über wichtige globale Institutionen – darunter die City of London, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die Bank of England und die US-Notenbank Federal Reserve – sowie über viele kritische Industriezweige, ganz zu schweigen von den meisten nationalen Regierungen, über enorme Macht, um die Weltordnung nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Betrachten wir einmal die Vereinigten Staaten.

In seiner außergewöhnlich detaillierten Untersuchung von drei wichtigen historischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts – der bolschewistischen Revolution, dem Aufstieg Franklin D. Roosevelts und dem Aufstieg Hitlers – identifizierte Professor Antony Sutton den Sitz der politischen Macht in den Vereinigten Staaten nicht in der US-Verfassung, sondern in „dem Finanzestablishment in New York: den privaten internationalen Bankiers, genauer gesagt den Finanzhäusern von J.P. Morgan, der von Rockefeller kontrollierten Chase Manhattan Bank und in früheren Zeiten (vor der Fusion ihrer Manhattan Bank mit der ehemaligen Chase Bank) den Warburgs“.

„Während des größten Teils des 20. Jahrhunderts übte das Federal Reserve System, insbesondere die Federal Reserve Bank of New York (die außerhalb der Kontrolle des Kongresses steht, nicht geprüft und unkontrolliert ist und die Macht hat, nach Belieben Geld zu drucken und Kredite zu vergeben), ein Quasi-Monopol über die Ausrichtung der amerikanischen Wirtschaft aus.

In der Außenpolitik verbirgt sich hinter dem Council on Foreign Relations, einem vordergründig harmlosen Forum für Akademiker, Geschäftsleute und Politiker, ein Machtzentrum, das einseitig die Außenpolitik der USA bestimmt, was vielen seiner Mitglieder wohl nicht bewusst ist.

Das Hauptziel dieser verdeckten – und offensichtlich subversiven – Außenpolitik ist die Erlangung von Märkten und wirtschaftlicher Macht (Gewinnen, wenn man so will) für eine kleine Gruppe multinationaler Giganten, die unter der faktischen Kontrolle einiger weniger Bankinvestmenthäuser und kontrollierender Familien stehen. Siehe Wall Street and The Rise of Hitler, S. 125-126.

Natürlich ist die Kontrolle nationaler Regierungen und wichtiger nationaler Institutionen durch mächtige, wenn auch im Verborgenen agierende Akteure seit langem gang und gäbe und geht weit über die Vereinigten Staaten hinaus, wie der renommierte Historiker Professor Carroll Quigley in seinem 1966 veröffentlichten Klassiker erklärt. Siehe Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time. S. 5–6.

„Die Mächte des Finanzkapitalismus hatten noch ein weiteres weitreichendes Ziel, nämlich nichts Geringeres als die Schaffung eines weltweiten Systems der Finanzkontrolle in privater Hand, das in der Lage war, das politische System jedes Landes und die Weltwirtschaft insgesamt zu beherrschen.

Dieses System sollte auf feudalistische Weise von den Zentralbanken der Welt kontrolliert werden, die auf der Grundlage geheimer Vereinbarungen, die bei häufigen privaten Treffen und Konferenzen getroffen wurden, gemeinsam handelten. An der Spitze des Systems sollte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, Schweiz, stehen, eine Privatbank, die sich im Besitz der Zentralbanken der Welt befand und von diesen kontrolliert wurde, die selbst private Unternehmen waren …

„Man darf nicht glauben, dass diese Leiter der wichtigsten Zentralbanken der Welt selbst substanzielle Macht in der Weltfinanz hatten. Das hatten sie nicht. Vielmehr waren sie die Techniker und Agenten der dominierenden Investmentbanker ihrer eigenen Länder, die sie aufgestellt hatten und ohne weiteres wieder stürzen konnten.

Die wesentlichen Finanzmächte der Welt lagen in den Händen dieser Investmentbanker (auch „internationale“ oder „Handelsbanker“ genannt), die weitgehend hinter den Kulissen ihrer eigenen nicht eingetragenen Privatbanken blieben. Diese bildeten ein System der internationalen Zusammenarbeit und nationalen Dominanz, das privater, mächtiger und geheimnisvoller war als das ihrer Agenten in den Zentralbanken.“

Die Gegenwart

Wenn wir in die Gegenwart springen, stellt der Analyst Paul Craig Roberts eine Beobachtung an und wirft eine grundlegende Frage auf:

„Denken Sie an die Verschwendung von Ressourcen und Prestige durch Amerika im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts. Billionen von Dollar wurden für die Zerstörung des Irak, Libyens, Syriens und Somalias ausgegeben, ohne dass etwas erreicht wurde. Niemand außer den Profiteuren aus dem Militär- und Sicherheitssektor hat etwas von diesen Kriegen gehabt. Es gab keine terroristische Bedrohung. Washington hat niemandem Demokratie gebracht, sondern nur Zerstörung.

Denken Sie an die Zerstörung, die Washington ganzen Ländern gebracht hat, nur um Israels absurde Idee eines Großisraels zu verwirklichen. Millionen von Menschen wurden getötet, dauerhaft verstümmelt und vertrieben, viele von ihnen leben nun in Europa und den USA und belasten die Steuerzahler mit ihren Lebenshaltungskosten. WEM NUTZT DAS? Siehe „Präsident Trumps Plan für den Nahen Osten“.

„Wer hat davon profitiert?“ ist in der Tat die Frage. Wie Roberts feststellt, waren es nicht die USA oder ihre Bevölkerung. Und es waren auch nicht die Menschen in anderen Ländern, einschließlich derjenigen in Israel oder den NATO-Staaten. Und es waren ganz sicher nicht die Menschen in den zerstörten Ländern.

Es ist also eindeutig an der Zeit, den Fokus von denen, die diesen Konflikt offenbar vorantreiben – wie dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und dem US-Präsidenten Donald Trump, die viel davon haben, ihn voranzutreiben – auf diejenigen zu verlagern, die ihn tatsächlich vorantreiben. Das lässt sich ganz einfach fragen: „Haben Netanjahu und Trump persönlich von dem gemeinsamen Angriff Israels und der USA auf den Iran profitiert?“

Im Falle Netanjahu ist er trotz seiner gut dokumentierten Korruption seit Jahrzehnten ein treuer Diener der zionistischen Elite und handelt routinemäßig, um deren Programm in ganz Westasien umzusetzen. Und treue Diener, die für ihre Rolle ausgewählt wurden, werden verteidigt, egal welche Verfehlungen sie begehen.

Wie ein Artikel in der Jerusalem Post einräumte, wurden Miriam Adelson „und ihr verstorbener Ehemann Sheldon als Königsmacher, Strippenzieher oder einfach als weitere Milliardäre angesehen, die versuchen, die israelische Politik nach ihrem Bild zu gestalten. Ihr immenser Reichtum, ihr Einfluss sowohl auf Israel als auch auf die USA und – vielleicht vor allem – ihre unendliche Unterstützung für Benjamin Netanjahu machten sie zu polarisierenden Figuren“. Sie „investierten Hunderte Millionen in Netanjahus politisches Überleben … Es zeigt sich, dass man mit den Ressourcen und dem Zugang von Miriam Adelson nicht nur Politik beeinflussen, sondern sie sogar neu schreiben kann.“ Siehe „Dr. Miriam Adelson, die moderne Rothschild, die die Israelis endlich erkannt haben“.

Und was ist mit Trump? Ist er auch nur eine Marionette?

Im April 1990 „ging Trump ein gewagtes Wagnis in Atlantic City ein, als er dort sein drittes Casino eröffnete – das kolossale Taj Mahal … Noch riskanter: Er finanzierte das Projekt mit 675 Millionen Dollar an Junk Bonds zu einem Zinssatz von 14 %. Innerhalb weniger Monate hatte Trump Schwierigkeiten, die massiven Anleihezahlungen zu leisten, während Atlantic City ins Straucheln geriet.“

Im Einklang mit einer Geschäftstaktik, die sie seit mehr als 200 Jahren anwenden, boten die Rothschilds Trump über einen Mittelsmann (Wilbur Ross) einen vorgefertigten Insolvenzdeal an: Trump würde 50 % seiner Anteile am Taj aufgeben, dafür aber bessere Kreditbedingungen erhalten und die Kontrolle behalten. Infolgedessen war „The Donald wieder im Geschäft: Er schloss schließlich ähnliche Deals für seine anderen in Schwierigkeiten geratenen Immobilien ab.“ Siehe „Getting Donald Out Of Debt: The 25-Year-Old Ties That Bind Trump and Wilbur Ross“.

Wie bei allen solchen Deals mit den Rothschilds zahlt Trump weiterhin seine „ewige Schulden“ ab. Heutzutage tut er dies unter anderem, indem er die Macht seines Präsidentenamtes einsetzt, um deren unterschiedlichen Zielen im Rahmen der Rückzahlung zu dienen. So täuschte er beispielsweise die iranische Führung, indem er vorgab, mit ihr zu verhandeln, während er gleichzeitig Pläne für einen Angriff auf drei iranische Nuklearstandorte durch intensive Bombardements finalisierte, um einen Regimewechsel herbeizuführen. Siehe „Die versteckte Agenda hinter Trumps Angriff auf den Iran”.

Darüber hinaus deuten, wie von Prof. Michel Chossudovsky und Drago Bosnic diskutiert, bestimmte Beweise darauf hin, dass dieser Angriff „politisches Theater“ war.

Zu diesen Beweisen gehört die Tatsache, dass die Planung und Organisation des Angriffs mindestens Monate gedauert hätte und, was noch wichtiger ist, dass die Schäden durch die Freisetzung von Radioaktivität, wenn der Angriff vollständig erfolgreich gewesen wäre, katastrophaler gewesen wären als die Folgen der Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima.

Sehen Sie sich „‚Politisches Theater‘: Trumps Angriff auf den Iran“ an.

Dies deutet darauf hin, dass das eigentliche Motiv tatsächlich ein Regimewechsel war. Was wäre also der Vorteil eines beschleunigten Regimewechsels im Iran gewesen?

Wie oben erwähnt, muss jede Betrachtung der Geschichte der Rothschilds zu der Erkenntnis führen, dass sie Kriege auslösen, um die Weltordnung nach ihren Vorstellungen zu gestalten und die Kontrolle über Ressourcen zu erlangen, in welcher Form auch immer diese vorliegen. Und ihr Vermächtnis, die Kontrolle über solche Ressourcen zu erlangen – darunter mineralische Ressourcen wie Öl und Gas, Gold, Diamanten, Rubine … je nach Kontext – ist gut dokumentiert.

So wie der Krieg zur Vertreibung der Palästinenser aus Gaza den Rothschilds unter anderem die Möglichkeit eröffnet, durch die Ausbeutung der gigantischen Leviathan-Erdgasvorkommen im Mittelmeer vor der Küste Gazas enorme Gewinne zu erzielen – siehe „The Geopolitics of Elite Insanity, Part 2: Creating Eretz Yisrael to Reshape World Order” – würde ein Regimewechsel im Iran den Rothschilds die Möglichkeit eröffnen, ihre Schlüsselrolle beim Besitz und der Ausbeutung von Öl und Gas im Iran wiederherzustellen, die sie nach der iranischen Revolution 1979 verloren hatten, als die Vermögenswerte aller im Iran tätigen ausländischen Ölgesellschaften beschlagnahmt wurden. Siehe „Iran’s Oil Nationalization: A Triumph Over Western Imperialism”.

Es würde auch die Möglichkeit eröffnen, dass der Iran die Kontrolle über die iranische Zentralbank, die nicht Mitglied der von den Rothschilds kontrollierten Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ist, ganz oder teilweise aufgibt.

Wer profitiert also von diesem Krieg (angesichts der langen Liste derjenigen, die davon nicht profitieren)? Wie schon in den letzten 200 Jahren sind es sicherlich die Rothschilds (und andere Elitefamilien). Und ebenso ihre Agenten, angefangen in diesem Fall mit Netanjahu und Trump.

Und das ist der Grund, warum dieser Krieg noch nicht vorbei ist und möglicherweise in einen Atomkrieg ausarten könnte. Mehrere Kommentatoren – darunter Mike Whitney und Scott Ritter – haben darauf hingewiesen.

Siehe:

„Hier ist der Beweis, dass Israel den Krieg verloren hat (und Anzeichen dafür, dass der Konflikt bald wieder aufflammen wird)“ und

„Wird Bibi Trump bitten, den Iran mit Atomwaffen anzugreifen? Ritter sagt „Ja“.

Widerstand gegen den Krieg

Seit mehr als 100 Jahren schließen sich Millionen von Menschen verschiedenen Antikriegsgruppen an. Und seit mehr als 100 Jahren engagieren sich einige Mitglieder dieser Gruppen in einer Reihe von Aktivitäten, um ihre Ablehnung des Krieges als Institution oder in einem bestimmten Kontext zum Ausdruck zu bringen.

Die Antikriegsbewegung war jedoch in ihrer Wirkung auf die Beendigung des Krieges als Institution äußerst ineffektiv. Sie verfügt weder über eine umfassende Analyse der Institution Krieg (und auch keine umfassende Analyse von Gewalt, von der Krieg nur ein Teilbereich ist) noch, selbst innerhalb der Grenzen ihrer verschiedenen begrenzten Analysen (wie der feministischen und sozialistischen Kritik), über eine umfassende Strategie zur Beendigung des Krieges. Eine umfassendere Kritik der Antikriegsbewegung und eine Erklärung dessen, was notwendig ist, um Krieg zu beenden, finden Sie unter „Rage Against the War Machine: What Rage?” Wenn Sie die Ursprünge von Gewalt verstehen wollen, die eine Vielzahl von Folgen hat, darunter auch Krieg, lesen Sie „Why Violence?” und „Fearless Psychology and Fearful Psychology: Principles and Practice”.

Ebenso hat die Antikriegsbewegung keine gemeinsame Kritik an einem bestimmten Krieg, die auch nur annähernd angemessen wäre, und keine Strategie zur Beendigung eines bestimmten Krieges, einschließlich der Kriege in Westasien, wo derzeit mehrere – einige „heiße”, andere „kalte” – Kriege geführt werden.

Ohne ein genaues Verständnis der Konfiguration eines Krieges, einschließlich dieses Krieges, ist es daher nicht möglich, den ihm zugrunde liegenden Konflikt zu lösen. Und die Bemühungen, ihn zu beenden, werden in strategisch nutzlose Aktionen wie Protestdemonstrationen oder öffentliche Erklärungen gegen Vertreter der Elite, in diesem Fall Regierungen oder internationale Organisationen einschließlich der Vereinten Nationen, umgelenkt. Siehe „Internationale Aktionstage gegen den Krieg gegen den Iran” und „Dringender Aufruf zum Handeln gegen die rechtswidrige militärische Aggression des israelischen Regimes gegen den Iran”.

Auf jeden Fall kann und wird natürlich kein Staat oder keine Staatengruppe oder deren internationale Organisationen versuchen, die Rothschilds und andere Elitefamilien zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Familien agieren außerhalb der Rechtsstaatlichkeit und jenseits jeglicher Beschränkungen.

Wenn wir also eine Chance haben wollen, diesen Krieg oder den Krieg an sich zu beenden, müssen diejenigen von uns, die sich als „gewöhnlich” bezeichnen, diese Eliteakteure und ihre Agenten selbst bekämpfen.

Und wir können dies effektiv tun, wenn wir die Herausforderung mit einer soliden Strategie angehen. Eine Liste strategischer Ziele zur Beendigung von Kriegen finden Sie weiter unten auf dieser Seite unter „Strategische Ziele, die in einem gewaltfreien Kampf zur Beendigung von Kriegen angemessen wären”. Die weiteren Details einer umfassenden Strategie dazu finden Sie an anderer Stelle auf dieser Website.

Die Macht, diesen Krieg und alle Kriege zu beenden, liegt in unseren Händen. Werden wir sie nutzen?

