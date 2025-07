Lebenserwartung von Covid-Geimpften sinkt um 30 Jahre

Teile die Wahrheit!

Bevölkerungsgruppen, die stark gegen Covid geimpft sind, wurden mit verheerenden Nachrichten konfrontiert, nachdem eine Studie ergab, dass die durchschnittliche Lebenserwartung von Menschen, die mindestens zwei Dosen mRNA-„Impfstoffe“ erhalten haben, um unglaubliche 30 Jahre gesunken ist.

Die alarmierende Studie ergab, dass die mRNA-Injektionen die Lebenserwartung eines Menschen um satte 37 % verkürzen.

Diese erschreckende Zahl bedeutet, dass „geimpfte“ Menschen etwa 30 Jahre ihres Lebens verlieren werden.

In den Vereinigten Staaten betrug die durchschnittliche Lebenserwartung im Jahr 2019 78,79 Jahre.

Eine Reduzierung um 37 % von 78,79 entspricht einem Verlust von etwas mehr als 29,15 Jahren.

Die durchschnittliche Lebenserwartung in der westlichen Welt, die im Allgemeinen Europa, Nordamerika und Teile Asiens und Australiens umfasst, liegt bei etwa 80 bis 83 Jahren.

Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in den westlichen Ländern um 29,6 bis 30,71 Jahre gesunken ist.

Das Team führender italienischer Forscher, das die brisante Studie durchführte, wurde von Professor Marco Alessandria von der Universität Turin geleitet.

Die bahnbrechenden Ergebnisse von Prof. Alessandria und seinem Team wurden in der renommierten Schweizer medizinischen Fachzeitschrift MDPI veröffentlicht .

Die Studie hat die Warnungen führender Experten vor den langfristigen Auswirkungen der Covid-mRNA-Injektionen weiter bestätigt. (Japan meldet beispiellosen Anstieg der Todesfälle unter Covid-Geimpften)

Die Forscher stellten fest, dass die gegen Covid Geimpften nach zwei oder mehr Dosen einen „statistisch signifikanten“ Verlust an Lebenserwartung erlitten.

Nach einer detaillierten Analyse der Studie bestätigt die McCullough Foundation, dass diejenigen, die zwei Dosen der Impfung erhalten haben, 37 % ihrer Lebenserwartung verloren haben.

Die vom renommierten amerikanischen Kardiologen Dr. Peter McCullough gegründete Stiftung berichtete:

„Die mit zwei Dosen geimpften Personen verloren im betrachteten Nachbeobachtungszeitraum 37 % ihrer Lebenserwartung im Vergleich zur ungeimpften Bevölkerung.“

Darüber hinaus stellte die Studie fest, dass sogenannte „Booster“-Impfungen völlig „wirkungslos“ seien.

Dies ist jedoch keine „Verschwörungstheorie“.

Diese Schlussfolgerung ist mittlerweile in der von Experten begutachteten Literatur dokumentiert.

Steve Kirsch, der MIT-Informatiker und Datenexperte, der die Vaccine Safety Research Foundation (VSRF) gegründet hat, reagierte in einem Interview auf die brisante Studie .

Kirsch erläutert, was diese tragische Nachricht für junge Menschen bedeuten könnte.

Die Ergebnisse der Studie bestätigen frühere Warnungen vor den Covid-mRNA-Injektionen.

Wie Slay News erstmals im Jahr 2023 berichtete , ergab eine separate Studie, dass die Lebenserwartung von gegen Covid geimpften Bürgern schätzungsweise 25 Jahre verloren hat.

Für die vorherige Studie analysierten die Forscher jedoch Regierungsdaten der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Daten der Cleveland Clinic und Daten zur Risikobewertung von Versicherungsunternehmen.

Die Analyse deckte einen beunruhigenden Trend auf: Bei denjenigen, die mehrere Dosen der Impfung erhalten hatten, sank die Lebenserwartung rapide.

Die neuesten Daten der Cleveland Clinic und die neuesten Daten aus den USA wurden von Josh Stirling , Gründer von Insurance Collaboration to Save Lives und ehemaliger Versicherungsanalyst Nr. 1, analysiert .

Stirlings Studie zeigt einen unglaublich beunruhigenden Trend.

Der durch jede Impfdosis verursachte Gesundheitsschaden lässt mit der Zeit nicht nach, sondern scheint unbegrenzt fortzudauern .

Die Daten zeigen, dass die Zahl der Todesfälle jedes Jahr dramatisch ansteigt, da sich die Sterblichkeit in allen Formen beschleunigt, obwohl die Zahl der Menschen, die sich impfen lassen, zurückgeht.

Das Problem ist jedoch nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt, sondern betrifft Länder auf der ganzen Welt .

Aktuelle Regierungsdaten aus Australien zeigen, dass die Übersterblichkeit im Jahr 2022 um 5162 % höher war als in den Vorjahren.

Laut der Studie, die auf Daten der Regierung von Cleveland basiert, liegt das Durchschnittsalter eines Mannes bei etwa 80 Jahren, wenn er nicht geimpft ist.

Dennoch steigt die Sterberate bei Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften.

Die Studie ergab, dass jemand, der vier oder fünf Impfungen erhalten hat und heute 30 Jahre alt ist, damit rechnen kann, höchstens 55 Jahre alt zu werden.

Einer aktuellen Studie zufolge, die auf neueren Zahlen basiert, könnte die Lebenserwartung jedoch sinken.

37 Prozent des Lebens eines 80-Jährigen entsprechen 29,6 Jahren.

Das bedeutet, dass 30-Jährige, die zwei oder mehr Impfungen erhalten haben, nun damit rechnen können, etwa 50 Jahre alt zu werden.

Unterdessen steht Stirlings Studie im Einklang mit einem kürzlichen Eingeständnis der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA).

Wie Slay News berichtete , gab die FDA bekannt, dass bei Personen, die Covid-mRNA-„Impfstoffe“ erhalten haben, bis zu 15 Jahre nach der letzten Injektion das Risiko eines plötzlichen und unerwarteten Todes besteht.

Laut FDA sind die mRNA-„Impfstoffe“ eine tickende Zeitbombe, die einen plötzlichen Tod herbeiführt, da das Risiko, dass „geimpfte“ Menschen an einem tödlichen Blutgerinnsel erkranken, massiv steigt.

Das schockierende Eingeständnis wurde in einer neuen, von Experten begutachteten Studie enthüllt, die im renommierten International Journal of Innovative Research in Medical Science veröffentlicht wurde .

Der Studie zufolge räumt das Center for Biologics Evaluation and Research der FDA ein, dass das „ regulatorische Zeitfenster der Bedenken “ für ein neuartiges genetisches Produkt wie Covid-mRNA-„Impfstoffe“ 5 bis 15 Jahre beträgt.

Beunruhigenderweise lässt dieses Eingeständnis darauf schließen, dass die geimpfte Bevölkerung möglicherweise mit einer Welle von Blutgerinnseln konfrontiert ist, da die Covid-Impfungen erst vor etwa vier Jahren für die Öffentlichkeit freigegeben wurden.

Quellen: PublicDomain