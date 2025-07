Medium klärt auf: Die große Bewusstseins-Spaltung: Was jetzt mit uns passiert (Video)

Teile die Wahrheit!

Immer mehr Menschen fühlen sich fremd, so, als lebten sie nicht mehr in der gleichen Welt wie gestern. Sie spüren seltsame Symptome, die sie nicht einordnen können, oder spüren eine stille Trennung von ihrem alten Leben. Was passiert da gerade mit uns? Das versucht Regenbogenkreisgründer Matthias Langwasser in einem tiefgründigen Gespräch mit Medium Pavlina Klemm zu klären. Von Frank Schwede

Die einen bezeichnen diesen Prozess als Wandel, die anderen sehen ihn als Aufstieg in ein höheres Bewusstsein, quasi als Trennung von der alten Kontroll-Matrix hin zu einer lichtvollen neuen Erde, die sich hinter der 3D-Welt gerade parallel formt.

Das Medium Pavlina Klemm sagt, je höher unsere Frequenz ist, desto weniger greifen die die alten angst- und kontrollbasierten Programme. Doch dieser Prozess ist nicht ohne Folgen, erklärt Klemm:

„Unser Körper muss sich neu ausrichten, die Zellen antworten auf das kosmische Licht und unsere DNA beginnt zu wachsen, was mit einer Vielzahl von Symptomen und Erkrankungen verbunden ist.

Ich höre das von fast überall, auch aus meiner Familie, meiner Umgebung, oder bei meinen Seminaren. Es ist jetzt wirklich sehr anstrengend. Das kosmische Licht ist jetzt so stark und intensiv, vor allem dann, wenn wir noch negative Programme in uns haben, die jetzt ans Licht kommen.“

Das hat damit zu tun, dass wir gerade eine Umprogrammierung unserer DNA bekommen. Sie ist kristallin und das Licht, das zu uns kommt, ebenfalls. Auch unser Bewusstsein ist kristallin, dadurch wird alles zunehmend feinstofflicher.

Sind noch irgendwelche alten Programme in uns verankert, kann das ziemlich mühsam sein, wenn uns das Licht erreicht, weil aufgrund der alten Programme kein Platz für das Licht ist. Auch die Erde hat ihre Schwingung erhöht, was wir besonders in der Natur deutlich fühlen können, erklärt Pavlina Klemm. (Der Stoff, aus dem die Realität sein könnte: Du bist nicht im Universum, das Universum ist in dir)

„Wir fühlen uns dort sofort besser, wir können auch heilen, wenn wir die Lichtwesen darum bitten, oder wenn wir uns mit den Bäumen verbinden. Auch wenn wir uns gar nicht verbinden, bekommen wir Heilung in der Natur, weil die Natur sehr hoch schwingt, vor allem die Pflanzen. In der Natur werden wir wirklich befreit.“

Pavlina Klemm hat von den Plejadern erfahren, dass jetzt jeder zu seinen ursprünglichen Fähigkeiten zurückfinden wird, die jeder in sich trägt, die sogenannten göttlichen Gaben. Pavlina Klemm:

„Es ist ganz egal, was das ist, ob wir gerne im Garten arbeiten, oder gerne malen, dann ist das unsere Gabe. Also alles, was uns Spaß macht, was gratis ist, sind göttliche Gaben.

Wenn Menschen diese Gabe nicht leben, oder vielleicht nicht leben können, weil sie in einem Beruf tätig sind, der ihnen überhaupt keinen Spaß macht, dann ist diese riesige göttliche Kraft blockiert – und dass verursacht Symptome.“

Die Welten werden sich bald trennen

Es gibt Menschen, die lassen die göttliche Kraft nicht zu, weil sie nicht in ihren Lebensplan passt. Diese Menschen haben sich auch nie mit spirituellen Themen beschäftigt, weil sie sich dazu entschieden haben, in einer niedrigen Schwingung zu leben. Klemm:

„Manche haben aber auch damit Probleme, nicht alle kommen unbeschwert durch. Ich habe aber das Gefühl, dass diese Menschen zueinander finden, ebenso wie diejenigen, die sich spirituell entwickeln, zueinander finden werden, weil sich die Welten bald trennen werden.“

In früheren Etappen der menschlichen Evolution mussten wir den Körper noch verlassen, um die nächste Bewusstseinsstufe zu erreichen. Das ist jetzt nicht mehr nötig, berichtet Pavlina Klemm: