Nach der mRNA-Impfung: Jetzt kommt die genetische Umerziehung des Immunsystems

Teile die Wahrheit!

Genetisch programmierte Impfstoffe: Die stille Umerziehung des Immunsystem.

Die nächste Generation von Impfstoffen steht bereit – und sie hat es in sich. Eine neue Fachveröffentlichung aus dem Motherhood International Journal of Research and Innovation (Juni 2025) beschreibt unter dem Titel „CRISPR-Cas9-Based mRNA Vaccines: The Next Frontier in Precision Immunotherapy“ nichts weniger als die Vision eines programmierbaren Immunsystems.

Was nach Science-Fiction klingt, ist in Wahrheit ein radikal neuer Eingriff in die Biologie des Menschen.

Von der mRNA zur genetischen Modifikation

mRNA-Impfstoffe wie jene von Pfizer oder Moderna wurden während der COVID-19-Pandemie als technologische Revolution gefeiert.

Doch wie sich nun zeigt, war diese Entwicklung offenbar nur der erste Schritt. Die Studie legt dar, wie künftig CRISPR-Cas9 – ein gentechnisches Werkzeug zur gezielten DNA-Veränderung – mit mRNA-Impfstoffen kombiniert werden soll. (Japan meldet beispiellosen Anstieg der Todesfälle unter Covid-Geimpften)

Das Ziel: Nicht nur temporär eine Immunantwort hervorzurufen, sondern Immunzellen dauerhaft genetisch umzuprogrammieren.

Dabei sollen die Impfstoffe mit biologischen Rückkopplungsschleifen, Sensoren und Steuermechanismen ausgestattet werden, die in Echtzeit auf Entzündungsmarker oder andere Signale im Körper reagieren.

Die Studie beschreibt unter anderem:

Selbstregulierende Impfstoffe, die je nach Immunlage die Antigenproduktion steuern

Sensorbasierte Systeme, die nur bei bestimmten Reizen aktiv werden

300x250

Tragbare oder implantierbare CRISPR-Sensoren, die Infektionen erkennen und gezielt Impfstoffdosen freisetzen

Gentechnisch modifizierte Immunzellen zur Krebs- oder Autoimmuntherapie

Was ist daran gefährlich?

Diese Ansätze eröffnen völlig neue Möglichkeiten – aber auch enorme Risiken. Denn sie überschreiten eine medizinisch-ethische Grenze: Von der temporären Wirkung klassischer Impfstoffe hin zu potenziell permanenten Eingriffen in die Immunarchitektur des Menschen.

Die wesentlichen Gefahren:

300x250 boxone