Papst Leo hält an dem von den Jesuiten eingefädelten geheimen Abkommen zwischen dem Vatikan und China fest!

Teile die Wahrheit!

In meinem neuesten Buch „ Confessions of an Illuminati“ (Band 12 : Geschichte, Geheimgesellschaften und die Politik der jesuitischen Neuen Weltordnung und ihres luziferischen Hofes) decke ich detailliert die unerklärlichen Geheimnisse des im September 2018 geschlossenen Abkommens zwischen dem Vatikan und China auf, dessen Inhalt nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und das letztliche Ergebnis des Jesuitismus und der Häresien des Zweiten Vatikanischen Konzils ist. Von Leo Zagami

In Band 12 beschreibe ich außerdem die Schlüsselrolle des verstorbenen, in Ungnade gefallenen Erzbischofs Theodore McCarrick. McCarrick war bereits vor seiner Entlassung durch den verstorbenen Papst Franziskus ein bekannter Pädophiler.

Er ist aber auch ein Jesuitenagent und Satanist mit Verbindungen zum Schweizer OTO/Illuminati, wie ich in meinem neuen Buch erkläre.

Er „reiste mindestens acht Mal nach China und wohnte manchmal in einem staatlich kontrollierten Priesterseminar in Peking“, wo er „seine Lieblingsbeschäftigung bei Besuchen in der Volksrepublik China“ darin bestand, junge Seminaristen zu vergewaltigen.

Gleichzeitig diente er „als inoffizielle Brücke zwischen dem Vatikan, der US-Regierung und den von der chinesischen Regierung ernannten Bischöfen“.

Zufälligerweise starb McCarrick einige Wochen vor Papst Franziskus.

Wie ich auch in Band 12 ausgeführt habe , verfassten die chinesischen kommunistischen Katholiken 1950 das Guangyuan-Manifest, in dem sie nachdrücklich erklärten:

„Wir werden nicht zulassen, dass die Kirche vom Imperialismus befleckt wird“, und aus diesem Grund gründete die kommunistische Regierung einige Jahre später, 1957, in Peking die Chinesische Katholische Patriotische Vereinigung (CCPA), eine kommunistische Monstrosität von unendlichen Ausmaßen, die ihre eigenen bevorzugten Bischöfe ernennt, die vom Heiligen Stuhl nie anerkannt wurden, bis sich die Dinge mit Papst Johannes Paul II. zu ändern begannen und schließlich 2018 unter der ketzerischen Herrschaft von Papst Franziskus, dem ersten Jesuitenpapst, das Abkommen zwischen dem Vatikan und China unterzeichnet wurde. (5 alarmierende Realitäten über Papst Leo XIV)

Von diesem Moment an wurde die chinesische katholische Untergrundkirche, die sich jahrzehntelang dem CCPA widersetzte und trotz ihres dämonischen Konkordats mit der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) dem Vatikan treu blieb, verfolgt.

Wie ich in Band 12 schrieb, können die gläubigen Chinesen der katholischen Untergrundkirche diesen wahnsinnigen Deal als teuflischen Kompromiss mit dem kommunistischen Regime betrachten, da Mitglieder des CCPA-Klerus sogar so weit gehen, „die Ideologie der KPCh zu predigen“ und in einigen Fällen „das Zeigen von KPCh-Parolen in Kirchen“ anordnen.

All dies „im Austausch für jährliche Zahlungen in Milliardenhöhe“ an den Vatikan seit der Wahl des verstorbenen Papstes Franziskus im Jahr 2013. Unterdessen betonte der Vatikanexperte Jules Gomes in einem kürzlich erschienenen Artikel:

„Papst Leo XIV. zeigt keine Anzeichen, den geheimen Deal, den Papst Franziskus 2018 mit China geschlossen hat, zu beenden.“ [1]

All dies geschieht, während „das rigorose Vorgehen gegen die Untergrundkirche in China und insbesondere in der Diözese Wenzhou in der südöstlichen Provinz Zhejiang alarmierende Ausmaße angenommen hat“, wie Bitter Winter am 11. Juli berichtete .

Weiter heißt es: „Seit April 2025 terrorisieren Razzien von sechs Regierungsbehörden, darunter das Büro für religiöse Angelegenheiten und die örtliche Polizei, die Untergrundkapellen von Wenzhou.

Viele Priester wurden zwangsgeräumt, Gotteshäuser geschlossen und den Familien von Geistlichen mit Arbeitsplatzverlust gedroht, wenn sie ihre Angehörigen nicht zum Übertritt bewegen.

Das Ergebnis ist erschütternd: 90 % der Untergrundgottesdienste sind inzwischen geschlossen.“

Wie ich wenige Minuten nach der Wahl von Papst Leo XIV. in der Alex Jones Show erklärte, ist dieser neue Papst sogar noch schlimmer als sein Vorgänger.

Deshalb wurde John-Henry Westen, Mitbegründer der einst konservativ-katholischen Nachrichtenwebsite LifeSiteNews.com, kürzlich als CEO und Chefredakteur abgesetzt, um jeglicher Kritik am neuen Papst aus dem Weg zu gehen.

In einer Pressemitteilung vom 8. Juli gab LifeSiteNews.com bekannt, dass der Vorstand „nach sorgfältiger Überlegung, ausgiebigem Gebet und der Verpflichtung, unseren Spendern, Lesern und Mitarbeitern bestmöglich zu dienen, geleitet von zahlreichen Faktoren, die mit unserer Mission übereinstimmen“, die Amtszeit von John-Henry Westen beendet.

Ihre sogenannte „Mission“ besteht darin, sich mit der jesuitischen Marionette Papst Leo zu verbünden.

Christliche Interessenvertretung fordert Papst Leo XIV. auf, das Abkommen zwischen dem Vatikan und China rückgängig zu machen

ChinaAid drängt Papst Leo XIV. dazu, das weithin verurteilte Abkommen des Vatikans mit dem kommunistischen Regime Chinas aufzugeben, da es lediglich zu einer verstärkten Verfolgung der Katholiken geführt habe.

Die christliche Non-Profit-Organisation ChinaAid, die sich für verfolgte Christen in China einsetzt, fordert Papst Leo XIV. auf, aus dem geheimen Abkommen von Papst Franziskus mit der kommunistischen chinesischen Regierung auszusteigen und unterdrückte Gläubige im Land zu verteidigen.

„Seit der Unterzeichnung hat die religiöse Verfolgung in China, insbesondere der Katholiken, nicht abgenommen, sondern eskaliert“, schrieb die Gruppe in einer Erklärung . „Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) verschärft weiterhin ihre Kontrolle über das religiöse Leben, während der Vatikan öffentlich schweigt.“

„Mindestens zehn Bischöfe und Priester sind inhaftiert oder vermisst“, so ChinaAid weiter. „Kirchen werden weiterhin zerstört. Bischof Peter Shao Zhumin verschwand, nachdem er wegen der Durchführung einer Messe ohne staatliche Genehmigung bestraft worden war. Das Schweigen des Vatikans hat dazu geführt, dass sich die Untergrundkatholiken Chinas betrogen fühlen.“

Ein Vorfall vom 23. März 2025 verdeutlicht diese brutale Realität. In der Provinz Shanxi durchsuchte chinesische Spezialeinheiten während der Fastenzeit eine katholische Gebetsstätte. Gläubige wurden angegriffen, ein dreifacher Vater fiel ins Koma. Der Priester und weitere Personen wurden verhaftet. Die Überwachung in der Region wurde seitdem intensiviert.

Die Gruppe stellte außerdem fest, dass die chinesischen Behörden ohne die Zustimmung des Vatikans illegitime „Bischöfe“ eingesetzt hätten, darunter zwei kurz vor der Wahl von Papst Leo XIV.

ChinaAid wies außerdem darauf hin, dass auch andere religiöse Gruppen unter dem kommunistischen Regime Chinas gewaltsamer Unterdrückung ausgesetzt seien, darunter Protestanten und uigurische Muslime.

„Jetzt ist es Zeit für Mut. Die Verfolgten brauchen keine Beschwichtigung; sie brauchen Wahrheit, Hoffnung und mutigen Einsatz“, sagte die gemeinnützige Organisation.

Papst Leo XIV. brachte kürzlich in einer Regina-Caeli -Ansprache seine Sorge um die chinesischen Katholiken zum Ausdruck und erwähnte darin einen polnischen Priester, der von Kommunisten zum Märtyrer erklärt wurde.

Neben ChinaAid forderten auch zahlreiche Katholiken den Vatikan auf, das vielfach kritisierte China-Abkommen rückgängig zu machen . Es war vom verstorbenen und in Ungnade gefallenen Ex-Kardinal Theodore McCarrick ausgehandelt und vom linksgerichteten Kardinal Pietro Parolin, dem vatikanischen Staatssekretär, überwacht worden.

Quellen: PublicDomain/leozagami.com/lifesitenews.com am 27.07.2025