Pentagon stoppt einige Waffenlieferungen an die Ukraine wegen Bedenken hinsichtlich US-amerikanischer Waffenbestände

„Offensichtlich hat die US-Industrie einfach keine Zeit, Raketen in der erforderlichen Menge herzustellen, um so mehr, dass es auch sehr viele Lieferungen an Israel gab […].“

CBS: Neben Ukraine haben auch andere Länder ihre Priorität bei Gewährung von US-Militärhilfe verloren

Neben der Ukraine hätten auch andere Staaten ihren Vorrang bei der Gewährung von US-Militärhilfe verloren. Das berichtet CBS News unter Berufung auf eine Quelle im Weißen Haus.

„[…] auch einige andere Länder wurden ’neu eingestuft‘, was bedeutet, dass sie für den Erhalt von Waffen und Munition aus den USA keine Priorität mehr haben.“

Der US-Beamte nannte diese Länder nicht und präzisierte auch nicht, wie lange diese Pause bei einigen Waffenlieferungen an die Ukraine andauern könnte.

US-Ministerien relativieren angekündigten Stopp von Waffenlieferungen an Ukraine

Das US-Außenministerium und das Pentagon haben den angekündigten Stopp von Teilen bereits zugesagter Waffenlieferungen an die Ukraine relativiert. Am Mittwoch (Ortszeit) sagte der Pentagon-Sprecher Sean Parnell, das US-Verteidigungsministerium biete US-Präsident Donald Trump „weiterhin robuste Optionen für die militärische Unterstützung der Ukraine“, die mit seinem Ziel, „diesen tragischen Krieg zu beenden“, im Einklang stünden. Parnell kündigte jedoch Anpassungen an.

Die Außenministeriumssprecherin Tammy Bruce betonte, dass es sich nicht um eine „Beendigung der Unterstützung für die Ukraine oder der Waffenlieferungen“ handele. Trump habe außerdem erklärt, dass er an seinem Engagement für eine Lieferung von Raketen des Typs Patriot festhalte.

Die US-Regierung hatte am Dienstag mitgeteilt, dass die USA einige Waffenlieferungen an die Ukraine zurückhalten wollen, die dem Land unter der Regierung des früheren Präsidenten Joe Biden zugesagt worden waren. Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass Washington angesichts eines Rückgangs seiner eigenen Munitionsbestände besorgt sei.

. @SeanParnellATSD „The Department of Defense continues to provide the President with robust options regarding military aid to Ukraine, consistent with his goal of bringing this tragic war to an end.

At the same time, the department is rigorously examining and adapting its… pic.twitter.com/RHB1gEtBXE

— DOD Rapid Response (@DODResponse) July 2, 2025