Pfizergate, Plagiat und Panzerschrott – Wie Flinten-Uschi sich durch Europa skandaliert  

Es gibt Menschen, die haben das Talent, in jedes Fettnäpfchen mit der Grazie einer Balletttänzerin zu treten – und dabei noch Applaus zu ernten. Ursula von der Leyen ist so eine. Ob als Verteidigungsministerin, Kommissionspräsidentin oder charmante SMS-Königin von Big Pharma – sie taumelt von Skandal zu Skandal wie ein betrunkener Flamingo auf Glatteis, und doch… bleibt sie immer stehen. Und zwar oben.

Der jüngste Beweis: Der Misstrauensantrag im EU-Parlament. Eine letzte Hoffnung für all jene, die dachten, ein Mindestmaß an politischer Hygiene könnte noch über Europa wachen. Doch Pustekuchen. Mit 175 Ja-Stimmen zu 360 Gegenstimmen ist der Antrag gescheitert – so krachend wie von der Leyens Versuche, Digitalisierung bei der Bundeswehr einzuführen. Oder ein Handy einzuschalten, ohne dass es am nächsten Tag gelöscht ist.

Dass der Antrag von rechten Fraktionen wie ID und EKR eingereicht wurde, macht die Sache für viele Linksliberale natürlich moralisch unmöglich. Da hätte Frau von der Leyen einen unterschriebenen Pfizer-Vertrag auf Toilettenpapier ins Plenum werfen können, und es wäre trotzdem „ein Zeichen für europäische Stabilität“ gewesen. Die Präsidentin bleibt also. Und mit ihr ein politisches Symbol – nicht für Transparenz oder Kompetenz, sondern für ein Europa, das sich lieber lächerlich macht, als sich selbst zu hinterfragen.

Es ist eine Erfolgsgeschichte. Eine Geschichte, die man in Harvard wahrscheinlich als Case Study für politische Unzerstörbarkeit lehren wird. Oder in Köln als Karnevalsrede. Flinten-Uschi hat es geschafft, sich aus Beraterskandalen, Plagiatsaffären, zerstörten Diensthandys, milliardenschweren Geheimverträgen und diplomatischen Sofa-Demütigungen stets herauszutanzen. Nicht trotz, sondern wegen ihrer Skandale. Denn in Brüssel scheint zu gelten: Je mehr Dreck am Stecken, desto besser der Halt im System.

Die EU ist eben ein Club, in dem Fehlverhalten nicht sanktioniert, sondern verwaltet wird. Eine Institution, in der man nicht zurücktritt, sondern sich „neu aufstellt“. Ursula ist dabei die First Lady dieses höfischen Systems: eine Frau, die sich selbst mit dem moralischen Weichzeichner filtert, während sie in Hinterzimmern Deals einfädelt, bei denen selbst Berlusconi rot geworden wäre.

Dieser Artikel widmet sich also nicht der Frage, ob Frau von der Leyen tragbar ist – sie ist längst untragbar.

Sondern der viel interessanteren Frage: Wie zum Teufel ist sie eigentlich immer noch da?

Eine Reise in das Reich mit Pfizergate, Plagiaten und Panzerschrott von Alfred-Walter von Staufen

„Wenn Kompetenz ein Kriterium für Aufstieg wäre, würde Ursula von der Leyen heute im Wartezimmer der Bundeswehrverwaltung Formulare stempeln. Aber so wie sie durchs politische Leben stolpert, könnte man meinen, sie habe einen unbefristeten Vertrag mit der Peinlichkeit – auf Lebenszeit, steuerfrei, mit Lobbyistenbonus.“

(Alfred-Walter von Staufen)

Geboren mit Doktortitel – Der Aufstieg der Uschiwurst (2005–2013)

Beginnen wir am Anfang. Nein, nicht ganz bei der Wiege – die stand im ärztlich-adeligen Hause Albrecht in Brüssel – sondern beim ersten Skandälchen, das noch mit freundlich-mildem Augenrollen kommentiert wurde: ihre Doktorarbeit.

Im Jahr 1991 reichte Ursula Gertrud von der Leyen – damals noch bürgerlich, aber innerlich bereits Kommissionspräsidentin – ihre Dissertation an der Medizinischen Hochschule Hannover ein. 2015 begann das Nachrechnen: Plagiatsjäger deckten auf, dass 43,5 % der Arbeit aus anderen Quellen abgeschrieben waren – das ist quasi Copy‑Paste mit Berufung.

Trotzdem durfte sie den Titel behalten. Warum? Weil „die Qualität der Arbeit nicht schwerwiegend beeinträchtigt“ sei. Man darf also künftig auch halbe Brücken bauen, solange man sie mit Selbstbewusstsein überquert.

Aber von der Leyen wusste: In Deutschland zählt nicht die Wahrheit, sondern der Titel. Also wurde sie Gesundheitsministerin. Und dann Arbeitsministerin. Dabei war ihre größte Leistung im Ministerium für Arbeit und Soziales: Sie hat niemanden versehentlich angestellt. Applaus!

Die Berateraffäre – Wenn McKinsey das Verteidigungsministerium übernimmt (2013–2019)

Flinten-Uschi landete schließlich dort, wo man Menschen mit Selbstvertrauen, aber ohne Fachkenntnis gerne parkt: im Bundesverteidigungsministerium. Dort, wo Panzer nicht fahren, Gewehre nicht schießen und U-Boote lieber tauchen als liefern. Und da tat sie, was alle tun, die keine Ahnung haben: Sie holte Berater. Viele Berater. Sehr viele Berater.

Von 2014 bis 2019 wurden laut Bundesrechnungshof rund 200 Millionen Euro für externe Berater ausgegeben. Da war alles dabei: McKinsey, Accenture, KPMG – ein Who’s who der PowerPoint-Gesellschaft. Und wie in jeder guten Netflix-Serie wurde auch hier geschummelt, gemauschelt und gelöscht, was das Zeug hielt.

Aufgedeckt wurde das Ganze durch den Untersuchungsausschuss „Berateraffäre“. Heraus kam: Vetternwirtschaft, Intransparenz, mutmaßlich rechtswidrige Vergaben, persönliche Kontakte – kurz: ein Berater-Buffet mit Uschi als Chefköchin. Und als man dann nach ihren Diensthandys fragte? Zack – gelöscht! „Technischer Fehler“, sagte das Ministerium. So technisch, wie ein versehentlicher Vorschlaghammer im Archiv.