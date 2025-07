Teile die Wahrheit!

Was wissen wir über die Erforschung von Paralleluniversen? Wissenschaftler am Brookhaven National Laboratory und der Stony Brook University haben Quanten-Simulationen durchgeführt, um die Verschränkung in Jets sekundärer Teilchen zu untersuchen, die durch hochenergetische Kollisionen erzeugt werden. Von Jason Mason

Die Studie ergab, dass die Verschränkung in diesen Jets bestehen bleibt, was eine Grundlage für experimentelle Tests an Teilchenbeschleunigern bietet. Quantencomputing und Simulationen könnten potenziell Werkzeuge bereitstellen, um diese quantenmechanischen Phänomene zu manipulieren und zu erforschen, was neue Einblicke in die Natur der Realität und die Möglichkeit, sie durch quantenmechanische Prozesse zu beeinflussen, bieten könnte.

CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung, steht an der Spitze der Forschung in der Teilchenphysik und untersucht die grundlegende Struktur des Universums. CERN-Wissenschaftler haben die Möglichkeit der Existenz von Extra-Dimenionen in den letzten Jahren erforscht und der Large Hadron Collider (LHC) wird verwendet, um das Verhalten subatomarer Teilchen bei extrem hohen Energien zu studieren, was Hinweise auf zusätzliche Dimensionen oder andere exotische Phänomene offenbart hat.

Einige behaupten, dass der LHC Portale zu anderen Dimensionen öffnen oder katastrophale Ereignisse wie Zeitlinienverschiebungen oder den Mandela-Effekt verursachen könnte.

Forscher klären uns nicht über die Gefahren solcher Experimente auf und sind nach wie vor weit davon entfernt, das Universum und unsere Existenz zu verstehen.

Das Verstehen des Universums in all seiner Komplexität ist eine enorme Herausforderung, und es gibt unzählige Gründe, warum Wissenschaftler nicht in der Lage sind die grundlegenden Fragen zu beantworten. Das Universum operiert auf einer breiten Palette von Ebenen, vom subatomaren bis zum kosmischen.

Jede Skala führt neue Schichten der Komplexität ein, die schwierig zu verstehen sind. Unser Verständnis ist begrenzt durch die kognitiven Fähigkeiten der Menschen. Konzepte wie höhere Dimensionen, Verschränkung und die Modelle von Paralleluniversen und Extra-Dimensionen fordern unser intuitives Verständnis der Realität heraus, speziell in wissenschaftlichen und materalistischen Denkprozessen. Es wird sich womöglich herausstellen, dass unser wissenschaftliches Verständnis der Realität grundlegend falsch ist.

Die nächste Meldung betrifft unheimliche Vorgänge am CERN. Eine Schweizer Wissenschaftlerin behauptet, dass es ein Portal unter CERN gibt, durch das fremde Wesen ein- und ausgehen! Dr. Astrid Stuckelberger ist eine Schweizer Wissenschaftlerin, die behauptet, dass CERN an einem geheimen Nuklearprogramm arbeitet und es ein Portal unter CERN gibt, durch das Wesen ein- und ausgehen.

Physiker, die dort arbeiten, hätten ihr anvertraut, dass es 17 verschiedene Dimensionen der Realität oder mehr gibt. Dr. Stuckelberger hat zahlreiche Interviews gegeben, die ihrem Profil Glaubwürdigkeit verleihen.

Vor zwei Jahren interviewte Dr. Stuckelberger Maria Zeee in den Zeee Media. Dieses Interview wurde auf dem Internetportal Rumble veröffentlicht, wo sie viele seltsame Dinge besprach, darunter auch die erschreckenden Experimente von CERN.

Dr. Stuckelberger behauptete, dass viele Physiker sehr seltsame Experimente durchführen. Sie sagte, Physiker von CERN hätten ihr gesagt: „Es gibt Wesen aus Portalen, die ein- und ausgehen. … Und sie haben gesagt, ich meine, ich habe sie bei einem Abendessen getroffen, und es waren zwei von ihnen. Und beide sagten sie haben anscheinend am Boden von CERN dieses Portal, diese Tür, wo sie sich mit all den subatomaren Dimensionen beschäftigen. …

Die Physiker dort sagen, es gibt 17 verschiedene Dimensionen der Realität oder mehr. Wir kennen die Zeit-Raum-Dimension, aber dann gibt es mehr Dimensionen, und sie experimentieren damit.

Und sie waren eine Gruppe, und sie hatten ein Wesen. Sie haben mir nicht mehr darüber gesagt, wer kam, das nicht menschlich aussieht. Und dann hatten sie noch eines.

Und sie haben Beweise, weil sie einen Schal hinterlassen haben. Und jetzt, wenn Sie sich ansehen, was in CERN vor sich geht, gibt es einen Kampf von einigen Militärbehörden und Geheimdiensten. Sie sagen, dass es einen Kampf um die Zeit gibt!

Sie versuchen, die Zeit zu verändern! Ich sage das nur, weil man als Wissenschaftler nicht so etwas Wichtiges sagen kann, denn wenn man mit den kleinsten Energien auf der Erde umgehen kann, kann man sich vorstellen, dass man durch andere Bereiche von Dimensionen gehen kann.“