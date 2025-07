Prophezeiungs-Überraschung: Mann mit höchsten IQ verkündet, dass Jesus ​​in unserer Generation wiederkommt – „was die Schrift vorhergesagt hat“

Teile die Wahrheit!

Younghoon Kim (IQ 276), der weltweit anerkannte IQ-Träger mit dem höchsten IQ, veröffentlicht eine schockierende prophetische Erklärung: Jesus Christus wird noch zu unseren Lebzeiten wiederkehren.

Seine Botschaft verbindet fortgeschrittene Physik, biblische Schriften und den Anspruch göttlicher Vollmacht. Eine neue spirituelle Bruchlinie hat sich aufgetan – und die Nachbeben stehen bevor.

„Meine Intelligenz ist nicht für mich. Sie ist ein Zeichen Gottes.“

Am 7. Juli 2025 lud Younghoon Kim , offiziell anerkannt als der Mann mit dem höchsten gemessenen IQ der Welt (276) , ein Video hoch, das die Grenzen von Wissenschaft, Religion und digitaler Kultur sprengte.

Doch es war keine Lektion in Mathematik oder Logik. Es war eine theologische Detonation .

„Ich sage das nicht nur mit menschlicher Logik, sondern aufgrund göttlicher Offenbarung.“

„Jesus Christus wird in unserer Generation wiederkehren."

Von Anfang an gibt Kim den Ton an – nicht als Gelehrter, sondern als Zeuge . Er behauptet, seine beispiellose Intelligenz sei keine private Gabe , sondern ein öffentliches Zeichen , eine göttliche Berufung, die in seinem Geist verschlüsselt sei.

„Meine Intelligenz ist nicht für mich; sie ist ein Zeichen Gottes … um seine Wahrheit zu bezeugen.“

Diese Aussage stellt Genie nicht als Privileg dar, sondern als spirituellen Beweis . Für Kim ist der IQ keine Punktzahl, sondern ein Signal .

„DIE MODERNE WISSENSCHAFT ZEIGT, DASS DIE ZEIT NICHT FEST IST.“

Kim begibt sich rasch auf den Bereich der Physik und begründet seine Prophezeiung mit wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit. Unter Berufung auf Einstein und die moderne Quantentheorie argumentiert er, dass Jesu Worte – „diese Generation wird nicht vergehen, bis all diese Dinge geschehen“ – nicht durch menschliche Kalender, sondern durch die ewige Mechanik verstanden werden müssen.

„Einstein hat bewiesen, dass die Zeit je nach Geschwindigkeit und Schwerkraft unterschiedlich vergeht.“

„Jesus sprach aus der Ewigkeit, nicht von menschlichen Uhren.“

Es handelt sich um ein philosophisches und subversives Argument: Die biblische Zeitlinie ist nicht an die gregorianische Ordnung gebunden, sondern an die Struktur der Zeit selbst.