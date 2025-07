Teile die Wahrheit!

Ein preisgekrönter, gegen Trump eingestellter leitender Redakteur der Washington Post wurde wegen ekelerregender Verbrechen an Kindern festgenommen.

Der 48-jährige Thomas Pham LeGro, der einst für seine Berichterstattung über den republikanischen Senatskandidaten Roy Moore einen Pulitzer-Preis erhielt, wurde wegen des Besitzes von Kinderpornografie vor einem Bundesgericht festgenommen.

LeGro wurde am Donnerstag nach einer Razzia in seinem Haus in Washington, D.C., in Gewahrsam genommen.

Laut Bundesanwaltschaft befand sich auf LeGros Arbeitslaptop ein Ordner mit mindestens elf Videos, die sexuellen Kindesmissbrauch zeigten.

Am Freitag erschien er zum ersten Mal vor dem US-Bezirksgericht.

LeGro ist eine prominente Figur in den Konzernmedien.

Zuvor hatte er in seiner Biografie in der Washington Post mit seiner Rolle bei der Berichterstattung der Zeitung über Roy Moores Senatswahlkampf 2017 in Alabama geprahlt. (Pädokriminellen-Gruppe „764“: Kind zum Selbstmord getrieben? Schrecklicher Verdacht in Hamburg)

Diese Berichterstattung, in der auch Moores unangemessenes Interesse an Teenager-Mädchen in den 1970er Jahren vorgeworfen wurde, trug dazu bei, die Kandidatur des republikanischen Kandidaten zunichte zu machen und brachte der Zeitung einen Pulitzer-Preis ein.

„Im Jahr 2018 war Tom LeGro Teil eines Teams von Post-Reportern, die für ihre Berichterstattung über die Senatskandidatur von Roy Moore und ihren anschließenden Versuch, die Berichterstattung der Post zu diskreditieren, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurden“, heißt es in seiner inzwischen gelöschten Biografie.

Anschließend leitete LeGro mehrere hochkarätige Teams bei der Post, darunter Politik, Nationales, Internationales und Technologie, bevor er 2021 zum ausführenden Produzenten befördert wurde.

Die Ironie ist kaum zu übersehen: Derselbe Journalist, der mithalf, einen republikanischen Senatsanwärter aufgrund jahrzehntealter Anschuldigungen zu torpedieren, sieht sich nun selbst mit schweren Anklagen auf Bundesebene konfrontiert, bei denen es um Material über tatsächliche Kindesausbeutung geht.

