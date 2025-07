Teile die Wahrheit!

Es ist schwer vorherzusagen, was Donald Trump tun wird, wenn die 50 Tage, die er Putin zur Befriedung der Ukraine gegeben hat, abgelaufen sind.

Doch es scheine, als habe Trump sich selbst und seine Wahrnehmung des Konflikts überschätzt, sagte der Politikwissenschaftler Thomas Schwartz gegenüber der russischen Prawda. Der Kremlchef habe keine Angst vor ihm und werde ihn erneut täuschen, glaubt er.

Am Montag erhielt der russische Präsident von Donald Trump ein 50-Tage-Ultimatum. Moskau muss bis Anfang September eine Friedensvereinbarung mit Kiew treffen.

Andernfalls drohen Wladimir Putins Regime 100-prozentige Sekundärzölle, die auch die Länder treffen werden, die russisches Öl kaufen. Washington wird Kiew außerdem neue Waffen liefern, die von den Europäern gekauft werden.

Der Chef des Nordatlantischen Bündnisses, Mark Rutte, berichtete, dass Deutschland, Großbritannien, Finnland, Dänemark, Schweden, Norwegen, die Niederlande und Kanada sich an der Aufrüstung der Ukraine beteiligen wollen.

Trump kündigte an, dass bereits eine Lieferung von Raketen für Patriot-Flugabwehrsysteme von Berlin nach Kiew geschickt werde. (Putin entlarvt die Lüge des Westens: Konflikt mit dem Westen ist geopolitisch, nicht ideologisch)

Eskalation bewaffneter Konflikte?

Der populistische Republikaner hat Putin während seiner gesamten politischen Karriere geschont. Trump kritisierte die amerikanischen Geheimdienste sogar stärker als Wladimir Putin. Der russische Präsident weiß das sehr genau und wird nach einer Möglichkeit suchen, Trump erneut zu täuschen.

„Ich erwarte, dass Putin in den nächsten 49 Tagen noch aktiver wird und versucht, möglichst viel Territorium zu erobern und den Ukrainern maximalen Schaden zuzufügen. Am 50. Tag wird er dann erklären, dass er einen Waffenstillstand will. Wird Trump darauf eingehen? Ich hoffe nicht, aber ich bin mir nicht sicher.

Der amerikanische Präsident glaubt immer noch, dass sich der russische Präsident „reformieren“ wird. Daher gehe ich davon aus, dass Putin erneut versuchen wird, Trump zu täuschen“, so kommentierte Thomas Schwartz, Professor für Geschichte, Politikwissenschaft und Europastudien an der Vanderbilt University in Nashville, die Situation für unsere Publikation.

Warum hat der amerikanische Präsident Russland weitere 50 Tage gegeben? „Es sieht so aus, als würde Moskau die Frist ignorieren.

Aber Trump mag solche Ultimaten. Man könnte sagen, dass 50 Tage seltsam erscheinen, aber die Frist ist an das Ende des Sommers und möglicherweise an das Ende der russischen Offensive geknüpft.

Vielleicht will Donald Trump die Europäer im August zur Arbeit zwingen. Oder vielleicht glaubt er, mehr Medien- und öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen, wenn das Abkommen im September abgeschlossen werden kann, also zu Beginn des amerikanischen Schuljahres am oder nach dem Labor Day (in den USA wird er am ersten Montag im September gefeiert und fällt dieses Jahr auf den 1. September – Anm. d. Autors)“, sagte Mitchell Orenstein, Experte für internationale Beziehungen von der University of Pennsylvania, gegenüber unserer Publikation.

Reuters schrieb unter Berufung auf drei Quellen aus dem Kreml-Umfeld, die anonym bleiben wollten, dass Wladimir Putin nicht die Absicht habe, den Konflikt zu beenden: „Der Appetit kommt beim Essen“, bemerkte eine der Quellen und fügte hinzu, der russische Präsident wolle so viel ukrainisches Territorium wie möglich erobern.

„Ich erwarte nicht, dass Wladimir Putin aufgrund der jüngsten Schritte Donald Trumps seinen Kurs ändert. Er ist überzeugt, dass Russland den Willen und die Fähigkeit hat, auf unbestimmte Zeit Krieg zu führen, und dass die Ukraine von ihren Verbündeten keine Unterstützung erhalten wird, die über das hinausgeht, was Russland in den Kampf einbringen kann.

Nur eines kann Wladimir Putin davon überzeugen, nach Frieden und nicht nach einem Sieg zu streben: wenn klar ist, dass der Westen die Ukraine zuversichtlich und langfristig unterstützen wird“, erklärte Paul D’Anieri, Experte für den postsowjetischen Raum von der University of California, gegenüber der Prawda.

Alles hängt von Trump ab

Viel wird davon abhängen, wie nachhaltig Trumps Kurswechsel zu Russland ist, ob er die Waffenverkäufe an die Ukraine beschleunigt und ob es ihm gelingt, die westlichen Verbündeten irgendwie zusammenzubringen. Trump weigert sich, sich auf die Seite der Ukraine zu stellen, hat aber wiederholt erklärt, er wolle das Blutvergießen beenden.

„Ich war Trumps Kurswechsel zunächst skeptisch gegenüber, aber jetzt wirkt er auf mich echt. Vielleicht hat der Präsident nach sechs Monaten begriffen, dass Putin ihn nur aufs Korn nimmt und dass die Ukraine und die EU ernsthafte Teilnehmer an Friedensgesprächen sind.

Angesichts Donald Trumps Denkweise ist es nicht verwunderlich, dass er Zölle für ein gutes Druckmittel auf Russland hält. Ich glaube auch, dass er den Verkauf von Flugabwehrraketen an die Ukraine für äußerst wichtig hält. Vielleicht, weil er keine Kriegsbilder mag und nicht will, dass Menschen umsonst getötet werden“, glaubt Orenstein.

Paul D’Anieri ist vorsichtiger: „Wir sollten Trumps Aussagen nicht zu viel Bedeutung beimessen und nicht vergessen, wie oft er seine Meinung ändert. Mir scheint jedoch, dass er seine Wahrnehmung des Krieges überschätzt hat.

Früher war er geneigt zu glauben, dass Russland Frieden mehr wollte als die Ukraine zu erobern, und jetzt hat er erkannt, dass Wladimir Putin nicht im Traum daran denkt, die Waffen niederzulegen.

Deshalb sind Donald Trumps Versuche, Frieden zu schaffen, gescheitert. Außerdem haben sich offenbar diejenigen, die die Ukraine lange Zeit unterstützten, nun gegenüber den pro-Putin-Stimmen in der amerikanischen Regierung durchgesetzt“, erklärte Paul D’Anieri.

Waffen für die Ukraine

US-Präsident Donald Trump erklärte, eine Lieferung Patriot-Raketen sei bereits von Berlin nach Kiew geschickt worden. Wie der Guardian berichtet, wartet die Ukraine jedoch auf eine Klarstellung der USA und ihrer Verbündeten, was genau sie liefern wollen. Trump spricht von 17 Patriot-Systemen, die die Europäer an Kiew übergeben werden.

Unklar ist jedoch, ob er damit ganze Batterien oder nur Trägerraketen meint. Wahrscheinlicher ist die zweite Option. Deutschland plant die Lieferung von zwei Patriot-Systemen, die Niederlande von einem.

Laut General Wadym Skibizki, einem Mitarbeiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, verfügt jedes System über sechs Trägerraketen, sodass es insgesamt 18 Systeme gibt. Tomahawk-Marschflugkörper oder AGM-158-JASSM-Raketen, die von F-16-Flugzeugen getragen werden können, rechnet die Ukraine bislang nicht mit der Lieferung.

Quellen: PublicDomain/inosmi.ru am 18.07.2025