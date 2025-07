Teile die Wahrheit!

Russland hat den USA gedroht, sich von einer direkten Intervention im Konflikt zwischen Israel und dem Iran fernzuhalten.

Die Spannungen nehmen zu, nachdem Israel seine Raketenangriffe auf den Iran wieder aufgenommen und mehrere Atomforschungseinrichtungen angegriffen hat. Israel behauptet, dies sei notwendig gewesen, weil der Iran an der Entwicklung von Atomwaffen arbeite.

Der Iran reagierte mit eigenen Raketenangriffen auf Israel, erklärte jedoch, dass er den Angriff als „Kriegserklärung“ betrachte und dass auch andere Länder, die Israel im Konflikt unterstützten, als Teil des Konflikts betrachtet würden.

US-Präsident Donald Trump reagierte darauf mit der Aussage, er werde die US-Streitkräfte in einem „noch nie dagewesenen Ausmaß“ gegen den Iran einsetzen, wenn dieser amerikanische Stützpunkte in der Region angreifen würde. Er behauptete, man könne „ohne Probleme eine Einigung erzielen“. („Er scheint wirklich krank zu sein“: Trump droht, die Laufzeit des „Ultimatums“ an Putin zu verkürzen)

Er sagte jedoch, er wolle keinen Waffenstillstand, sondern eine „vollständige Aufgabe“ des Iran, und auch russische Regierungsvertreter haben inzwischen ihre eigene Position in dieser Angelegenheit klar zum Ausdruck gebracht.

Was hat Donald Trump gesagt?

Vieles, vieles, aber seine jüngsten Äußerungen zum Thema Iran ließen ihn sagen, er werde „nicht zulassen“, dass die Welt durch eine Atombombe in die Luft gesprengt werde, die die Iraner noch nicht entwickelt hätten.

Während einer Rede im Oval Office, bei der die Fußballmannschaft von Juventus Turin zu Besuch kam – was für eine bizarre Szene sorgte – wurde Trump gebeten, eine klare Antwort auf die Frage zu geben, ob die USA den Iran angreifen würden, und lehnte dies ab.

„Vielleicht tue ich es, vielleicht auch nicht“, sagte er stattdessen und fügte hinzu, es sei „auf keinen Fall“ möglich, dem Iran den Besitz einer Atomwaffe zu gestatten.

„Vielleicht müssen Sie kämpfen. Und vielleicht wird es sehr schnell vorbei sein, aber Sie können auf keinen Fall zulassen, dass der Iran eine Atomwaffe besitzt, egal ob Sie kämpfen müssen oder nicht.“

„Denn die ganze Welt würde in die Luft fliegen, und das werde ich nicht zulassen.“

Er weigerte sich, zu bestätigen, dass er die eine oder andere Vorgehensweise wählen würde, und sagte: „Niemand weiß, was ich tun werde“, und es sei für den Iran noch nicht „zu spät“, sich zu ergeben.

Der US-Präsident fügte hinzu: „Ich kann Ihnen Folgendes sagen: Der Iran hat eine Menge Probleme.

„Nichts ist fertig, bis es fertig ist, aber die nächste Woche wird sehr groß – vielleicht weniger als eine Woche.“

Trump sagte außerdem: „Ich habe Ideen, was zu tun ist, aber ich habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen … Ich treffe die endgültige Entscheidung gerne eine Sekunde vor dem Abgabetermin.“

Das ist nicht gerade ermutigend.

Der „genehmigte Plan“ behauptet

Das Wall Street Journal berichtete gestern (18. Juni), dass Trump „Angriffspläne gegen den Iran gebilligt“ habe, fügte jedoch hinzu, dass er zu diesem Zeitpunkt noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen habe, ob er diese Pläne umsetzen werde oder nicht.

Falls das ein wenig widersprüchlich klingt, wird im Bericht erklärt, dass dieser „genehmigte Plan“ eher ein Daumen hoch für die Vorbereitung eines Angriffs sei als grünes Licht für den Beginn des Feuers.

Eine derartige Entwicklung bedeutet nicht, dass die USA dem Iran den Krieg erklärt oder begonnen hätten, sich Israel bei seinen Angriffen auf das Land anzuschließen. Doch die Dinge befinden sich in einem Stadium, in dem die USA im Grunde bereit sind, einzugreifen, wenn Donald Trump ihnen den Befehl dazu gibt.

Die USA haben weitere militärische Mittel in den Nahen Osten verlegt, darunter Kampfflugzeuge vom Typ F-16, F-22 und F-35, Flugzeuge zur Luftbetankung und Kriegsschiffe, die Flugzeuge abschießen können.

Laut Reuters haben amerikanische Beamte betont, dass es sich dabei um Umgruppierungen „defensiver Natur“ handele.

Russlands Bedrohung

Laut Time hat Russland die USA davor gewarnt, sich direkt in den Konflikt einzumischen. Der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow erklärte, dies würde „die gesamte Situation radikal destabilisieren“.

Ein Sprecher des Außenministeriums sagte: „Atomanlagen werden angegriffen. Wo ist die gesamte Weltgemeinschaft? Wo sind all die Umweltschützer?“

Einer der russischen Generäle erklärte, der „Dritte Weltkrieg“ habe begonnen, doch das russische Außenministerium erklärte in einer Erklärung, der anhaltende Konflikt berge das Risiko einer „nuklearen Katastrophe“, und kritisierte die „Versuche des westlichen Lagers, die globale Nichtverbreitung von Atomwaffen zu manipulieren“.

Russland pflegt schon seit einiger Zeit eine enge Freundschaft mit dem Iran, insbesondere da das Land im Nahen Osten das Land seit Wladimir Putins Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 mit Waffen und anderen Mitteln versorgt .

Putin bezeichnete die zunehmenden Spannungen und Raketenangriffe zwischen Israel und dem Iran als „heikles Thema“, behauptete jedoch, er glaube, dass „eine Lösung gefunden werden könne“.

Er behauptete, er habe Israel, dem Iran und den USA einen Vorschlag zur Beilegung des Konflikts unterbreitet, den Trump jedoch zurückgewiesen habe.

Quellen: PublicDomain/ladbible.com am 29.07.2025