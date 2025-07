Teile die Wahrheit!

Russland wird einem Treffen zwischen Putin und Selenskyj erst zustimmen, wenn Kiew kapituliert, so der stellvertretende Außenminister der Ukraine.

„Putins Mandat (bei den Istanbuler Gesprächen) besteht darin, eine Kapitulation zu erzwingen. Ihre Logik ist das Gegenteil unserer. Wir sagen: Lasst uns einen Waffenstillstand aushandeln, um die Bedingungen für ein Treffen der Staats- und Regierungschefs zu schaffen, um ein konstruktives Umfeld zu schaffen, das dem Erreichen von Vereinbarungen förderlich ist.

Sie sagen offen: „Nein, zuerst akzeptieren Sie unsere Forderungen – die Kapitulation – und erst dann organisieren wir ein Treffen der Staats- und Regierungschefs.

Und danach setzen Sie diese Forderungen um“, sagte der stellvertretende Außenminister der Ukraine, Serhij Kyslyzja, in einem Interview mit The Kiev Independent unter Berufung auf die russische Delegation in Istanbul.

Russland hat in dieser Angelegenheit keine Wahl. Der Krieg kann nur nach der Kapitulation der Ukraine oder nach der Kapitulation Russlands enden. (Putin behält die Ruhe, während Trump sein Gesicht verliert)

Trump: Verkaufen Patriot-Systeme für Ukraine an EU

Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg, ist am Morgen zu Gesprächen in Kiew eingetroffen. Der Leiter der ukrainischen Präsidialverwaltung, Andrij Jermak, nahm den pensionierten US-General am Bahnhof der Hauptstadt mit einer Umarmung in Empfang.

„Es gibt viele Themen für Gespräche“, schrieb Jermak auf seinem Telegramkanal unter den Bildern der Ankunft. Dazu gehörten Verteidigung, Stärkung der Sicherheit, Waffen und der Ausbau der Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und den USA.

Während solche Visiten in der Regel aus Sicherheitsgründen geheim gehalten werden, hatte Kellogg die Reise am Freitag selbst angekündigt. Demnach will der Abgesandte von US-Präsident Donald Trump eine Woche in der Ukraine bleiben, um sich ein Bild vor Ort zu machen und Verhandlungen zu führen.

Pistorius reist nach Washington – Ukraine-Krieg im Mittelpunkt

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist nach Washington aufgebrochen, um dort mit seinem Amtskollegen Pete Hegseth über die weitere Unterstützung der Ukraine und die militärische Zusammenarbeit in der Nato zu beraten. Es ist sein erster Besuch in den USA seit dem Amtsantritt der Regierung von US-Präsident Donald Trump im Januar.

Auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte wird heute in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten erwartet. Und US-Präsident Donald Trump hat eine wegweisende Erklärung zu Russland angekündigt. Darin könnte es um Waffenlieferungen an die Ukraine gehen, aber auch um Sanktionen gegen Russland und seine wichtigsten Verbündeten.

Bereits am Sonntag hatte Trump angekündigt, Patriots an die Europäische Union verkaufen zu wollen, damit die Luftverteidigungssysteme an die Ukraine geliefert werden können. Das alles dürfte den Verlauf der Pistorius-Reise mitbestimmen.