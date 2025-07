Sehen Sie sich das virale Video eines Jungen an, der im Krankenhaus eine übernatürliche Begegnung mit Jesus hat (Video)

Teile die Wahrheit!

Das Video wurde bereits über eine Million Mal angesehen.

Heute schreibe ich über ein ganz anderes Thema als sonst. Normalerweise schreibe ich über Dinge, die aktuell in den Nachrichten sind, aber es gibt so viele wichtige Geschichten, die es nie in die Nachrichten schaffen.

Ich möchte versuchen, mehr über diese Geschichten zu schreiben, denn die meisten Menschen erfahren nie von den unglaublichen Dingen, die um uns herum geschehen. Von Michael Snyder

Ich möchte euch gleich ein Video zeigen, das mir wirklich den Atem geraubt hat. Wenn jemand eine echte übernatürliche Erfahrung macht, wissen wir oft nicht, wie wir damit umgehen sollen. Unsere Gesellschaft arbeitet so hart daran, Menschen zu lehren, dass das Übernatürliche nicht existiert.

Wenn wir mit der Realität des Übernatürlichen konfrontiert werden, fangen viele von uns sofort an, Gründe zu finden, warum es nicht wahr sein kann.

Wenn wir auf etwas stoßen, das außerhalb unserer Komfortzone liegt, sollten wir vielleicht die Beweise sorgfältig abwägen, bevor wir vorschnell ein Urteil fällen.

Ich hoffe es.

Ein Junge namens Cason wurde kürzlich nach einem schweren Skateboard-Unfall ins Krankenhaus eingeliefert. Als er wieder zu Bewusstsein kam, schien er die Menschen um sich herum nicht wahrzunehmen.

Stattdessen glaubte er, den Himmel zu sehen. Das Video, das ich euch gleich zeigen werde, wurde auf TikTok bereits über eine Million Mal angesehen, und diese Kopie auf YouTube wurde bereits über 70.000 Mal aufgerufen …

Einige Leute, die das Video kommentiert haben, glauben, dass Cason tatsächlich eine übernatürliche Erfahrung gemacht hat, während andere, die das Video kommentiert haben, davon überzeugt sind, dass er überhaupt keine übernatürliche Erfahrung gemacht hat.

Und das ist okay.

Manchmal sehen wir genau dasselbe und sind uns über die Bedeutung nicht einig.

Casons Augen waren während dieser ganzen Erfahrung offen. Doch obwohl seine Augen offen waren, glaubte er wirklich, seinen Vater zu sehen, der etwa ein Jahr zuvor gestorben war.

Doch statt so auszusehen, wie er normalerweise auf der Erde aussah, sah sein Vater viel besser aus, und das ist genau das, was wir erwarten würden, wenn Cason tatsächlich in den Himmel blicken würde.

Während seines Erlebnisses sagte Cason auch, dass „der Himmel so schön ist“, und das deckt sich auch mit den Erfahrungen anderer, die den Himmel gesehen haben.

Was mir an diesem Video jedoch wirklich auffällt, ist Casons Verwendung des Ausdrucks „Feueraugen“ zur Beschreibung von Jesus.

Als ich das hörte, musste ich sofort an einige Passagen aus der Offenbarung des Johannes denken.

In Offenbarung 1:12-15 beschrieb der Apostel Johannes, was er sah, als er sich umdrehte, um Jesus anzusehen, folgendermaßen …

12 Und ich wandte mich um, um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter; 13 Und mitten zwischen den sieben Leuchtern stand einer, der aussah wie ein Menschensohn; er war bekleidet mit einem langen Gewand und um die Schultern gegürtet mit einem goldenen Gürtel. 14 Sein Haupt und sein Haar waren weiß wie Wolle, weiß wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme . 15 Und seine Füße waren wie Messing, als würde es im Ofen brennen, und seine Stimme wie das Rauschen großer Wasser.

Aber das ist nicht die einzige Stelle in der Offenbarung des Johannes, wo wir dies sehen.

In Offenbarung Kapitel 19 werden die Augen Jesu erneut mit einer „Feuerflamme“ verglichen …

11 Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. 12 Seine Augen waren wie eine Feuerflamme , und auf seinem Haupt waren viele Kronen, und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst.

13 Und er war mit einem in Blut getauchten Gewand bekleidet, und sein Name heißt: Das Wort Gottes. 14 Und die Heere im Himmel folgten ihm auf weißen Pferden, gekleidet in feines Leinen, weiß und rein. 15 Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, mit dem er die Völker schlagen soll. Und er wird sie mit eisernem Stab regieren. Und er tritt die Kelter des Weines des Grimmes und des Zorns des allmächtigen Gottes. 16 Und auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte trägt er einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.

Cason müsste ein ziemlich versierter Theologe sein, um sich so etwas spontan auszudenken, als er gerade nach einem sehr schweren Unfall im Krankenhaus aufwacht.

Und warum sollte er über so etwas lügen?

Er ist nur ein Kind.

Seine Reue für die schlechten Taten, die er begangen hat, kommt mir sehr tief vor. Um zu verstehen, wovon ich spreche, empfehle ich, das Video bis zum Ende anzusehen.

Aber wenn Sie nicht meiner Meinung sind, ist das in Ordnung.

Manche Leute sind davon überzeugt, dass Cason nur deshalb Dinge sah, weil er von den Drogen, die man ihm verabreicht hatte, benommen war.

Wenn Sie einer dieser Menschen sind, ist daran nichts auszusetzen.

Aber wie ich ausführlich dokumentiert habe , gibt es zahllose andere, die echte übernatürliche Erfahrungen gemacht haben, die man nicht so einfach abtun kann.

Es gibt buchstäblich Tausende und Abertausende von Menschen, die übernatürliche Begegnungen mit der anderen Seite hatten.

Sind die alle gefälscht?

Wenn auch nur eine einzige davon wahr ist, verlieren die Atheisten die Diskussion.

Ich glaube, dass Gott uns aus einem bestimmten Grund immer wieder Einblicke in die andere Seite gewährt, aber die große Mehrheit der Bevölkerung lebt einfach weiter, als gäbe es Gott nicht, und das ist äußerst bedauerlich.

Video:

