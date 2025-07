Sie fallen nicht nur aus Fenstern: Die plötzlichen Todesfälle von 13 russischen Führungskräften aus der Energie- und Transportbranche seit 2022

Teile die Wahrheit!

Die groß angelegte Invasion der Ukraine war für russische Beamte und Führungskräfte staatlicher und privater Öl- und Gasunternehmen eine ungewöhnlich gefährliche Zeit.

Spitzenmanager von Konzernen wie Gazprom, Lukoil und Transneft starben. Am 7. Juli erschoss sich Verkehrsminister Roman Starowoit Berichten zufolge in seinem Auto, nur wenige Stunden nachdem Wladimir Putin ihn per Dekret entlassen hatte.

Starowoit reiht sich damit in eine lange Liste von Beamten und Führungskräften ein, deren Tod von den Behörden als Selbstmord eingestuft wurde.

Meduza.io analysiert die Berichte über diese Todesfälle. (Putin behält die Ruhe, während Trump sein Gesicht verliert)

Januar 2022: Leonid Shulman , Leiter des Transportdienstes von Gazprom Invest, wurde tot in der Badewanne seines Landhauses in einem wohlhabenden Viertel außerhalb von St. Petersburg aufgefunden.

Februar 2022: Alexander Tjulyakow , stellvertretender Direktor des Einheitlichen Abwicklungszentrums für Unternehmenssicherheit von Gazprom, wurde erhängt in der Garage seines Hauses in einer Ferienhaussiedlung außerhalb von St. Petersburg aufgefunden.

April 2022: Wladislaw Awajew , Vizepräsident der Gazprombank, wurde erschossen in seiner Moskauer Wohnung aufgefunden. Die Leichen seiner Frau und seiner kleinen Tochter wurden in der Nähe entdeckt.

April 2022: Sergej Protosenja , ehemaliger Topmanager von Novatek, wurde tot in seiner Villa in Spanien aufgefunden. Auch seine Frau und die gemeinsame Tochter wurden ermordet im Haus aufgefunden.

Mai 2022: Alexander Subbotin , ein ehemaliges Mitglied des Lukoil-Vorstands, wurde tot in einem Haus in Mytischtschi, einer Stadt außerhalb Moskaus, aufgefunden. Erste Berichte führten den Tod auf akutes Herzversagen zurück.

Juli 2022: Juri Woronow , Gründer von Astra-Shipping (einem Subunternehmer von Gazprom), wurde mit einer Schusswunde am Kopf tot in einem Swimmingpool in einer Ferienhaussiedlung in der Region Leningrad aufgefunden.

August 2022: Ravil Maganov , Vorstandsvorsitzender von Lukoil, stürzte in einem Moskauer Krankenhaus, in dem er behandelt wurde, aus dem Fenster.

Dezember 2022: Oleg Zatsepin , Generaldirektor von Kogalymneftegaz (einer Lukoil-Tochtergesellschaft im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen), wurde tot in seinem Büro aufgefunden.

300x250

Februar 2023: Wjatscheslaw Rowneiko , Mitbegründer von Urals Energy, Ölunternehmer aus den späten 1990er Jahren und ehemaliger Geschäftspartner von Boris Jelzins Schwiegersohn, wurde tot in seinem Haus an der Rubljowka-Autobahn, Moskaus exklusivstem Wohnviertel, aufgefunden.

Oktober 2023: Wladimir Nekrassow , Vorstandsvorsitzender von Lukoil, starb an akutem Herzversagen.

März 2024: Vitaly Robertus , Vizepräsident von Lukoil, wurde tot in seinem Moskauer Büro aufgefunden.

Juli 2025: Andrey Badalov , Vizepräsident von Transneft, stürzte aus dem Fenster seiner Wohnung am Rubljowskoje-Highway in Moskau.

300x250 boxone