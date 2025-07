Sie haben eine brandneue RNA-Technologie entwickelt, die sie auf alle unsere Nutzpflanzen sprühen wollen!

Teile die Wahrheit!

Das Unternehmen, das Moderna entwickelt hat, hat nun ein neues Unternehmen namens Terrana gegründet, das eine RNA-Technologie für Pflanzen entwickelt hat, die mit nichts vergleichbar ist, was wir bisher gesehen haben.

Diese neue Technologie nutzt RNA aus Pflanzenviren als Plattform, um „weitere RNA-Frachtstücke in eine Pflanze“ zu verschiedenen Zwecken, beispielsweise zur Bekämpfung von Krankheiten oder zur Tötung von Insekten, zu transportieren. Von Michael Snyder

Einer der Mitbegründer von Terrana hat öffentlich erklärt, diese neue Technologie sei „ähnlich“ der „RNA-Technologie, die wir im Bereich der menschlichen Gesundheit entwickelt haben“. Wie Sie unten sehen werden, repliziert sich die RNA dieser neuen Technologie, sobald sie in eine Pflanze gelangt.

Ziel ist es, Landwirte weltweit für die Nutzung dieses neuen Produkts zu begeistern, und das könnte natürlich enorme Auswirkungen haben. Mir ist klar, dass das alles eine Menge ist, die Sie sich erst einmal durch den Kopf gehen müssen, deshalb werde ich es Schritt für Schritt durchgehen.

Flagship Pioneering ist die Muttergesellschaft, die Moderna entwickelt hat, und nun hat Flagship Pioneering auch Terrana entwickelt. Moderna und Terrana sind also sehr eng miteinander verwandt …

In der Immobilienbranche heißt es: Lage, Lage, Lage. Und das gilt auch für die Technologie, die Terrana Biosciences vorstellt.

Dieses bahnbrechende Flaggschiff-Unternehmen tritt nach vier Jahren Entwicklung aus dem Stealth-Modus hervor, nutzt die RNA-Expertise des Schwesterunternehmens Moderna und entwickelt parallel dazu, aber deutlich anders als das Schwesterunternehmen Indigo Ag, Lösungen zum Pflanzenschutz. (Nur ein Land der Welt ist bei Ernährung autark: Deutschland ist es nicht)

„Terrana ist aus dem Flagship Pioneering-Ökosystem in Boston hervorgegangen, und Flagship hat eine lange Tradition in der RNA-Forschung“, so Ryan Rapp, Mitbegründer und CEO von Terrana Biosciences. „Das wohl bekannteste RNA-Unternehmen ist Moderna, aber wir haben eine ganze Reihe weiterer Unternehmen im Ökosystem. Das hat uns geholfen, all dieses Wissen über RNA zu nutzen und es zur Lösung landwirtschaftlicher Probleme anzuwenden.“

Terrana führt eine neue Technologie ein, die „RNA aus gutartigen Pflanzenviren“ verwendet , um Fracht-RNA-Stücke in eine Pflanze einzuschleusen …

Mit einer Anfangsinvestition von 50 Millionen US-Dollar von Flagship wird Terrana RNA aus gutartigen Pflanzenviren als Chassis verwenden, um andere Teile der Fracht-RNA in eine Pflanze zu transportieren und ihr so zu helfen, auf Bedrohungen wie Viren, Pilze und Insekten zu reagieren.

Ich konnte nichts darüber herausfinden, wie viele Tests an diesem neuen Produkt durchgeführt wurden, um festzustellen, ob es sicher ist oder nicht.

Sobald die Landwirte dieses neue Produkt auf ihre Felder sprühen, gelangt die RNA durch „winzige Risse in den Blättern“ in die Pflanzen …

Nachdem das Produkt auf die Nutzpflanzen gesprüht wurde, gelangt das RNA-Chassis durch winzige Risse in den Blättern in die Pflanze und transportiert die RNA-Fracht zu den Pflanzenzellen. Die Fracht könnte selbst die Immunreaktion der Pflanze stimulieren und Viren bekämpfen oder in pflanzenfördernde Proteine übersetzt werden, wie zum Beispiel Cry-Proteine, die Insekten töten, wenn diese an einer Pflanze knabbern.

Wenn Ihnen das alles irgendwie bekannt vorkommt, dann deshalb, weil es der von Moderna entwickelten Technologie ähnelt.

Tatsächlich hat einer der Mitbegründer von Terrana offen zugegeben , dass „wir durch eine ähnliche RNA-Technologie, die wir im Bereich der menschlichen Gesundheit entwickelt haben, eine völlig neue Dimension der Innovation in die Landwirtschaft bringen“ …

„Bei Flagship Pioneering entwickeln wir bahnbrechende Plattformen, die sich den dringendsten Herausforderungen der Welt stellen. Mit Terrana bringen wir eine völlig neue Dimension der Innovation in die Landwirtschaft – mithilfe einer RNA-Technologie, die wir im Bereich der Humangesundheit entwickelt haben“, sagte Dr. Noubar Afeyan, Mitgründer von Terrana sowie Gründer und CEO von Flagship Pioneering.

„Dieser Ansatz wird Landwirten präzise, adaptive Lösungen an die Hand geben, um Bedrohungen für Nutzpflanzen auf Feldern und in Obstgärten zu bekämpfen und die Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Produktivität des globalen Nahrungsmittelsystems zu verbessern.“

Nachdem die Landwirte ihr Feld mit diesem neuen Produkt besprüht haben und es ins Innere gelangt, beginnt die RNA mit der Replikation …

Sobald die RNA in eine Pflanze gelangt, repliziert sie sich. Das bedeutet, dass die Landwirte das Produkt seltener versprühen könnten als herkömmliche Pestizide.

Mark Trimmer, Präsident des Agrarbiotechnologie-Informationsunternehmens DunhamTrimmer, sagt, RNA zerfalle normalerweise schnell, was ihre Anwendung als Pflanzenspray erschwert habe. Eine verbesserte Haltbarkeit des RNA-Chassis erhöhe die Chancen, dass ein Produkt in die Pflanze gelangt, sich dort vermehrt und seine Anweisungen erfolgreich ausführt.

Man sollte meinen, dass es eine Möglichkeit für eine öffentliche Debatte geben sollte, bevor Landwirte im ganzen Land beginnen, ihre Ernten mit einer brandneuen selbstreplizierenden RNA-Technologie zu besprühen.

Welche langfristigen Auswirkungen könnte es auf unsere Ernten haben?

Ist es unbedenklich, es zu essen?

Welche Auswirkungen wird es auf die Menschen haben?

Es gibt so viele unbeantwortete Fragen.

Uns wird auch gesagt, dass diese neue Technologie „über Pflanzengenerationen hinweg vererbbar“ sei …

Mithilfe der Terrana-Plattform entwickelte Werkzeuge ermöglichen es Landwirten, Krankheiten und Schädlinge zu bekämpfen und vorzubeugen, sich schnell an klimatische Bedingungen anzupassen und die Bodengesundheit zu erhalten.

Die Lösungen von Terrana sind auf Verstärkung, Mobilität in Pflanzen, Stabilität in unterschiedlichen Umgebungen und Erblichkeit über Pflanzengenerationen hinweg abgestimmt .

Mit anderen Worten: Die Veränderungen, die an einer Pflanzengeneration vorgenommen werden, werden an die nachfolgenden Generationen weitergegeben.

Wow.

Ich weiß nicht einmal, was ich sagen soll.

Natürlich bin ich kein Befürworter dieser neuen Technologie.

Wenn unsere Wissenschaftler beschließen, „Gott zu spielen“, kann dies alle möglichen unbeabsichtigten Folgen haben.

Und wenn sie anfangen, die Nahrung, die wir zu uns nehmen, zu verderben, ist das eine sehr ernste Sache.

Man sollte meinen, dass jahrelange Tests erforderlich wären, bevor so etwas überhaupt veröffentlicht werden darf.

Doch heutzutage werden neue Technologien oft so schnell wie möglich auf den Markt gebracht.

Für mich ist das Versprühen unserer Feldfrüchte mit dieser neuen RNA-Technologie eine ganz schlechte Idee, und ich bin sicher, dass es für die meisten von Ihnen genauso klingt.

Leider ist es den Wissenschaftlern, die „Gott spielen“, ziemlich egal, was Sie und ich denken.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 28.07.2025