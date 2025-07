Teile die Wahrheit!

Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. hat neulich den ganzen Beratungsausschuss für Impfpraktiken ausgetauscht, doch das neue Gremium ist offenbar genauso korrupt wie das alte.

Hier folgt eine kurze Zusammenfassung des letzten Ausschusses:

COVID-19 Epidemiologische Aktualisierung: Anhaltende Belastung in der Saison 2024-2025

Auf der ACIP-Sitzung am 25. Juni 2025 meldete die CDC, dass SARS-CoV-2 in der Saison 2024-25 weiterhin ganzjährig in den USA zirkulieren wird. Schätzungen gehen von 9,8-16,1 Millionen Erkrankungen, 270.000-440.000 Krankenhausaufenthalten und 32.000-51.000 Todesfällen aus.

Die höchsten Hospitalisierungsraten sind nach wie vor bei Säuglingen unter 6 Monaten und Erwachsenen über 65 Jahren zu verzeichnen.

Die pädiatrischen Krankenhausaufenthalte konzentrieren sich weitgehend auf Kinder unter zwei Jahren, von denen die meisten keine Grunderkrankung hatten. Bemerkenswert ist, dass eines von vier hospitalisierten Kindern auf der Intensivstation behandelt werden musste und 89% nicht geimpft waren.

Obwohl die Zahl der COVID-19-Todesfälle im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist, waren immer noch 70% der Todesfälle bei Erwachsenen über 65 Jahren zu verzeichnen. (Robert F Kennedy rechtfertigt Entlassung von 17 Mitgliedern des Impfgremiums)

In den offiziellen Sterbeurkundendaten wird die Sterblichkeit wahrscheinlich unterschätzt, wobei Modellrechnungen auf höhere Zahlen hindeuten.

Die pädiatrischen COVID-19-Todesfälle bei Kindern unter zwei Jahren waren mit den grippebedingten Todesfällen in der gleichen Gruppe vergleichbar, jedoch verursachte die Grippe bei älteren Kindern weiterhin mehr Todesfälle, als COVID.

Impfstrategie geht zu gezielten Empfehlungen über

In Anbetracht der aktuellen epidemiologischen Trends geht die ACIP von einer allgemeinen COVID-19-Impfstrategie zu gezielteren Empfehlungen über.

Die Impfung von Kindern wird nun im Rahmen einer gemeinsamen klinischen Entscheidungsfindung mit den Anbietern empfohlen. Erwachsene werden zur Impfung ermutigt.

Erwachsenen über 65 wird empfohlen, sich zweimal jährlich gegen COVID-19 impfen zu lassen. Der Ausschuss erwägt aktiv eine Abkehr von pauschalen Richtlinien hin zu bevölkerungsspezifischen Empfehlungen.

Genomik von SARS-CoV-2 und Zusammensetzung des Impfstoffs 2025-26

Die auf der Tagung vorgestellte genomische Überwachung zeigte, dass alle zirkulierenden SARS-CoV-2-Viren von der JN.1-Linie abstammen. Im Vergleich zu früheren Stämmen haben sich zwar zwei wichtige Veränderungen in der Bindungsdomäne des Virus ergeben, doch die Ähnlichkeit bleibt insgesamt hoch.

Auf dieser Grundlage hat die FDA einen monovalenten, auf JN.1 ausgerichteten Impfstoff, für die Impfsaison 2025-26 zugelassen. Die Wirksamkeitsdaten für diese aktualisierte Formulierung werden zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt.

