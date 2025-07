Trump droht BRICS-Staaten: 10 % Zölle für „antiamerikanische Politik“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Spannungen zwischen den USA und dem wachsenden Wirtschaftsblock BRICS spitzen sich erneut zu: US-Präsident Donald Trump droht mit pauschalen 10-Prozent-Zöllen gegen Länder, die sich laut ihm der „antiamerikanischen Politik“ der BRICS-Staaten anschließen.

Damit schürt Trump nicht nur Unsicherheit im globalen Handel, sondern sendet auch ein klares Signal an aufstrebende Volkswirtschaften – mitten in einer Phase geopolitischer Neuordnung und wachsender BRICS-Einflüsse im Nahen Osten und Afrika. Was steckt hinter Trumps Zoll-Androhung?

Trump droht BRICS-Staaten mit Zöllen

Einem Bericht von Bloomberg zufolge kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass er jedes Land, das sich der „antiamerikanischen Politik der BRICS-Staaten“ anschließt, mit zusätzlichen Zöllen in Höhe von 10 % belegen werde. Dies verunsichert den Welthandel weiter, da die USA mit vielen Handelspartnern über Zölle verhandeln.

„Jedes Land, das sich der antiamerikanischen Politik der BRICS anschließt, wird mit einem zusätzlichen Zoll von 10 % belegt“, sagte Trump am Sonntagabend in einem Beitrag auf Truth Social. „Es wird keine Ausnahmen von dieser Politik geben.“

Diese Kommentare kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sich die USA darauf vorbereiten, in den kommenden Tagen Zollbriefe an Dutzende Länder zu senden, da die 90-tägige Pause der Trump-Administration für höhere Zölle am Mittwoch ausläuft. (Folgen für die Finanzwelt: Das Trio Infernale an der Wall Street führt die USA in die „Schuldenapokalypse“)

Trump kündigte in einem separaten Beitrag an, dass die Briefe ab Montagmittag (Ortszeit Washington) zugestellt werden sollen.

Trump hat in seinem Posting weder präzisiert, welche Maßnahmen er als „antiamerikanisch“ ansieht, noch hat er Einzelheiten dazu genannt, wann diese Zölle eingeführt werden könnten.

„Trumps Kommentare sind ein Warnschuss für Schwellenländer, die den Weg der BRICS-Angleichung einschlagen wollen”, sagte Mingze Wu, Händler bei StoneX Financial in Singapur. Er fügte hinzu, dass die Kommentare wahrscheinlich eine Reaktion auf die Äußerungen der BRICS-Staaten zum Gazastreifen sind.

Die wichtigsten Handelspartner der USA bemühen sich, vor dem 9. Juli Handelsabkommen abzuschließen oder zusätzliche Zeit zu gewinnen. Finanzminister Scott Bessent signalisierte, dass einige Länder, die noch keine Vereinbarungen getroffen haben, die Möglichkeit einer dreiwöchigen Fristverlängerung haben könnten, um zu verhandeln; die Abgaben sollen jedoch am 1. August in Kraft treten.

300x250

BRICS kritisieren Iran- und Gaza-Konflikte

Auf ihrem Gipfeltreffen am Wochenende verurteilten die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – die Angriffe der USA und Israels auf den Iran.

Sie forderten die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu auf, ihre Truppen aus dem Gazastreifen abzuziehen. Sie riefen zu einer „gerechten und dauerhaften” Lösung der Konflikte im Nahen Osten auf. An dem Treffen nahmen auch der chinesische Premierminister Li Qiang und der indische Premierminister Narendra Modi teil.

In einer am Sonntag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung verurteilten die in Brasilien versammelten Staats- und Regierungschefs die seit dem 13. Juni andauernden Militärschläge gegen das BRICS-Mitglied Iran, die mit Angriffen Israels begannen und neun Tage später in Luftangriffen der USA gipfelten.

Der zehnköpfige Block der Schwellenländer äußerte auch „große Besorgnis über die Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten” und wies dabei auf die israelischen Angriffe sowie die Behinderung der Einreise humanitärer Hilfe in den Gazastreifen hin. Israel bestreitet dies. Der Block forderte einen dauerhaften und bedingungslosen Waffenstillstand sowie die Freilassung aller Geiseln.

300x250 boxone

Der chinesische Premierminister Li betonte, die BRICS-Staaten sollten die Führung bei der Förderung von Reformen in der Weltordnungspolitik übernehmen und sich für die friedliche Beilegung internationaler Streitigkeiten einsetzen.