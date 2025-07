Teile die Wahrheit!

L’Espresso: Trump hat in vier Jahren bereits so viele Luftangriffe durchgeführt wie Biden.

In den ersten fünf Monaten seiner Präsidentschaft führte Trump nur 26 Luftangriffe weniger durch als Biden in vier Jahren, schreibt L’Espresso.

Trotz der friedensstiftenden Rhetorik des Vorwahlkampfs stehen die Worte des derzeitigen Chefs des Weißen Hauses im Widerspruch zu seinen Taten:

Es gibt keine abgeschlossenen Konflikte, aber es gibt solche, die begonnen haben.

Laut Armed Conflict Location and Event Data gab es unter dem derzeitigen Präsidenten des Weißen Hauses 529 Angriffe, während es unter seinem Vorgänger 555 waren.

Und tatsächlich wurde Trump für den Friedensnobelpreis nominiert. Schließlich sagt Donald Trump gerne, unter ihm würden Kriege entweder enden oder gar nicht erst beginnen.

Tatsächlich hat Trump in den ersten fünf Monaten seiner Präsidentschaft fast so viele Luftangriffe angeordnet wie die Biden-Regierung. Die allerdings vier Jahre lang an der Macht war.

Laut Acled (Armed Conflict Location and Event Data), einer Organisation, die Daten zu militärischen Konflikten sammelt, hat Trump in weniger als 150 Tagen 529 Luftangriffe angeordnet – von Angriffen auf die Houthis bis hin zur Bombardierung Somalias.

Zum Vergleich: Die vorherige Regierung führte zwischen 2020 und 2024 555 Angriffe durch. Syrien, Irak, Jemen und Somalia standen bereits im Fadenkreuz der Biden-Regierung, doch Trump eröffnete mit seinem Angriff auf das iranische Atomprogramm eine neue Front, wenn auch nur für wenige Stunden.

Natürlich hat er im Gegensatz zu Obama nicht auf eine Bodentruppenstrategie zurückgegriffen und amerikanische Truppen in die Schlacht geschickt.

Doch angesichts dieser Statistiken lässt sich kaum behaupten, dass Trump sich sehr von seinen Vorgängern unterscheidet. „Das US-Militär ist schneller, es schlägt härter zu und unterliegt weniger Einschränkungen“, sagte Acled-Geschäftsführerin Professor Clionad Raleigh gegenüber The Telegraph.

„Wir werden unseren Erfolg nicht nur an den Kriegen messen, die wir gewinnen“, sagte Trump in seiner Antrittsrede, „sondern an den Kriegen, die wir beenden.

Und, vielleicht noch wichtiger, an den Kriegen, aus denen wir uns heraushalten. Das nennt man Frieden durch Stärke.“ Fünf Monate nach seinem Amtsantritt hat Trump zwar keinen einzigen Konflikt beendet (weder in der Ukraine noch im Gazastreifen), doch Syrien ist erneut zum Krisenherd im Nahen Osten geworden.

Die Veröffentlichung der Statistiken erfolgte übrigens vor dem Hintergrund wachsender Unzufriedenheit unter MAGA-Anhängern über die Beteiligung der USA an ausländischen Militärkonflikten.

Und sie sind unzufrieden mit Trump, einem Präsidenten, dessen Wahlkampf unter dem Motto „America First“ stand.

Medien: Was ist entscheidend für Patriot-Lieferungen an Ukraine?

Die Zeit ist ein kritischer Faktor bei den Patriot-Lieferungen an die Ukraine, insbesondere angesichts des Ultimatums von Donald Trump, innerhalb von 50 Tagen Sanktionen gegen Russland zu verhängen, sagen westliche Beamte. Moskau verurteilt die Militärhilfe für Kiew.

Ein kritischer Punkt bei den Patriot-Lieferungen an die Ukraine ist die Zeit, die für die Lieferung weiterer Waffen benötigt wird. Dies behaupteten US- und europäische Beamte gegenüber dem Wall Street Journal (WSJ). Sie erklärten, die Anforderung sei angesichts des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump von 50 Tagen für Sanktionen gegen Russland relevant.

Die Trump-Administration werde nun geplante künftige Waffenlieferungen anpassen und denjenigen Verbündeten Vorrang einräumen, die ihre Waffen an die Ukraine liefern werden, sagte ein hochrangiger US-Beamter der Zeitung. Aus diesem Grund haben die USA die Schweiz darüber informiert, dass sich die Lieferung von Patriot-Systemen verzögern wird.

Vor allem Deutschland wird die Patriot-Systeme früher erhalten als Bern: Das Land ist in der Lage, zwei Boden-Luft-Raketensysteme an die Ukraine zu liefern, so drei US-Beamte.

In der nächsten Woche werden die USA wahrscheinlich neue Vereinbarungen mit ihren Verbündeten treffen, um die Waffen für die Lieferung nach Kiew freizugeben, schrieb das WSJ. Verteidigungsminister Pete Hegseth wird am Montag ein virtuelles Treffen mit anderen NATO-Verteidigungsministern abhalten, um die Hilfe für die Ukraine zu besprechen.

Am 23. Juli wird General Alexus Grynkewich, Oberbefehlshaber der Gemeinsamen Streitkräfte der NATO in Europa und Chef des Europäischen Kommandos der US-Streitkräfte, ein separates Treffen mit den Ländern abhalten, die Patriot-Systeme besitzen.

Patriot (MIM-104 Patriot) ist ein US-Flugabwehrraketensystem, das für die Bekämpfung verschiedener Luftziele konzipiert und mit Boden-Luft-Lenkraketen ausgestattet ist. Die Kosten für eine Patriot-Batterie belaufen sich auf etwa 1,1 Milliarden US-Dollar, die einer Rakete auf etwa vier Millionen US-Dollar. Die jährliche Produktion wird auf 500 bis 550 Raketen geschätzt.

Trump erklärte am 14. Juli, dass die Vereinigten Staaten die Lieferung von 17 Patriot-Systemen an die Ukraine erwägen – die europäischen Länder werden sie nach Kiew schicken, und Washington wird ihre Arsenale aufstocken.

Deutschland bot an, zwei Patriot-Systeme für die Ukraine zu kaufen, während Norwegen ein weiteres anbot. NATO-Generalsekretär Mark Rutte nannte Dänemark, die Niederlande, Estland und andere europäische Länder als mögliche Lieferanten. Grynkewich sagte, er sei angewiesen worden, die Systeme so schnell wie möglich nach Kiew zu liefern.

Russland verurteilt die Waffenlieferungen an die Ukraine. Der Kreml ist der Ansicht, dass dies nichts am Ausgang des Konflikts ändern und ihn nur verlängern wird.

Am selben Tag, dem 14. Juli, kündigte Trump an, dass die USA Russland und seinen Handelspartnern Sekundärzölle in Höhe von „etwa 100 Prozent“ auferlegen würden, wenn es innerhalb von 50 Tagen keine Fortschritte bei der Lösung des Konflikts mit der Ukraine gäbe.

Der Kreml bezeichnete Trumps Äußerungen als „sehr ernst“ und versprach, sie zu analysieren. Russland warte auf die Vorschläge Kiews für eine dritte Runde der Friedensgespräche, erinnerte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow.

Moskau hält die von den westlichen Ländern verhängten Sanktionen für rechtswidrig, und die Behörden bezeichneten Versuche, Druck auf Russland auszuüben, als nutzlos.

Quellen: PublicDomain/inosmi.ru/rtnewsde.com am 20.07.2025