Trump-Regierung: Nach Epstein und JFK: Jetzt werden Chemtrails als „Fantasie“ abgetan

Trumps EPA-Chef klärt im Interesse der „totalen Transparenz“ über Chemtrails und Geoengineering auf! Wirklich?

(Titelbild: Ein Foto vom 24. April 2024, aufgenommen in Georgia, zeigt, was der Autor „Zebra-Himmel“ nennt. Einige Menschen vermuten, dass Jets möglicherweise chemische Substanzen versprühen, die im Treibstoff enthalten sind – mal sichtbar, mal nicht, obwohl der Flugverkehr konstant ist)

Nach einer umfassenden Untersuchung, die auf den EPA-Webseiten veröffentlicht wurde, erklärt Direktor Lee Zeldin, dass die Amerikaner nun alles wissen, was er über die mysteriösen „Streifen am Himmel“ weiß – was offenbar nicht viel ist.

Seit Langem kursieren Behauptungen über die Abgasspuren von Verkehrs- und Militärflugzeugen, die über den USA kreuz und quer den Himmel durchziehen. An manchen Tagen sieht man sie gar nicht, an anderen Tagen – bei gleichen Wetterbedingungen – erscheinen sie extrem dicht und gleichmäßig.

Nun behauptet Zeldin, die Antworten zu haben: Nach Prüfung der Behauptungen versichert die Trump-EPA, dass an diesen „Kondensstreifen“ nichts Ungewöhnliches sei. Es gebe keinerlei Verbindung zum Geoengineering, und auch das Wort „Chemtrails“ taucht nicht auf.

Stattdessen wird die Erklärung von Medien wie Salon aufgegriffen, die über neue EPA-Websites berichten, die Verschwörungstheorien über Wettermanipulation bekämpfen sollen – ausgerechnet nach den tödlichen Überschwemmungen in Texas. (Chemtrails-Taskforce deckt Biowaffen auf: „Seltene Krebsarten breiten sich in Sprühgebieten aus“ (Video))

Zeldin klopft sich für diese Aufklärung selbst auf die Schulter – im Namen der „totalen Transparenz“ der Regierung.

Doch was bedeutet „totale Transparenz“? Dieselbe, die laut Generalstaatsanwältin Pam Bondi nicht ausreicht, um die Epstein-Klientenliste offenzulegen – obwohl sie zugab, dass sie auf ihrem Schreibtisch lag, um später zu behaupten, sie existiere gar nicht.

Die Öffentlichkeit hat das Vertrauen in die Regierung verloren – egal ob unter Trump oder anderen Präsidenten.

-Die versprochene Aufklärung zum JFK-Attentat brachte nichts Neues – keine Enthüllungen, keine Überraschungen.

-Das Epstein-Debakel wurde relativiert: Bondi meinte angeblich gar keine Klientenliste, sondern nur „irgendwelche Akten“. Epstein sei zwar ein „Perverser“, aber keineswegs in Geheimdienstverwicklungen involviert gewesen – eine weitere „Verschwörungstheorie“.

300x250

Und nun das Thema Chemtrails: Man erklärt uns, die Beobachtungen seien reine Fantasie. Dass sie mal da sind und mal nicht – völlig normal.

Wenn es sich wirklich nur um Kondensation handelt, warum sieht man sie dann nicht bei jedem klaren Himmel und gleichbleibendem Flugverkehr?

Die Antwort: „Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen.“

300x250 boxone

Genauso wie bei JFK: Ein verrückter Einzeltäter namens Lee Harvey Oswald, der aus dem Fenster schoss. Ende der Geschichte.

Genauso wie bei Epstein: Ein gewöhnlicher Pädophiler – ohne CIA-, FBI- oder Mossad-Verbindungen. Wink, wink.

Deshalb vertraut niemand mehr der Regierung. Denn egal wer gewählt wird – die alten Lügen bleiben, und die alten Geheimnisse werden weiter vertuscht.

Direkt zum Video mit englischen Untertiteln:

Trump-Administration verfolgt einen der wenigen Ärzte, der während des Covid-Wahns seinen hippokratischen Eid, „keinen Schaden anzurichten“, eingehalten hat

Ein Arzt aus Utah zerstörte die mRNA-Spritzen der Regierung, gab Kindern, deren Eltern es verlangten, Kochsalzlösung und verteilte Impfausweise an Patienten, die die gefährlichen und unbewiesenen Spritzen nicht haben wollten.

Leo Hohmann

Dem Chirurgen Dr. Kirk Moore aus Utah drohen 35 Jahre Gefängnis wegen angeblicher Straftaten.

Sein Verbrechen?

Der Arzt vernichtete Tausende von Fläschchen mit mRNA-COVID-Impfstoffen, gab seinen Patienten Impfausweise, ohne sich impfen zu lassen, und injizierte Kindern, deren Eltern glauben machen wollten, sie seien geimpft worden, ohne die tödlichen Nebenwirkungen zu riskieren, Kochsalzlösung.

Der 58-jährige Dr. Michael Kirk Moore Jr. betreibt das Plastic Surgery Institute of Utah in Salt Lake County. Sein Prozess begann am Montag, den 7. Juli, vor dem Bundesgericht in Salt Lake City.

Auf den Stufen des Gerichtsgebäudes fand am Montag eine Kundgebung zur Unterstützung des Arztes statt, organisiert von We Are The People Utah. Unter den Anwesenden waren Veteranen der Gesundheitsfreiheitsbewegung, darunter der Aktivist für Impfstoffsicherheit Robert Scott Bell, sowie das Team, das den Dokumentarfilm Died Suddenly produziert hat.

Zahlreiche andere prominente Persönlichkeiten der Bewegung Make America Healthy Again (MAHA), darunter Dr. Mary Talley Bowden, schlossen sich online an, um Dr. Moore beizustehen.

Laut Zero Hedge, die Anklage gegen ihn wurde 2023 vom Justizministerium unter Joe Biden erhoben, und wurde von Präsident Trumps Generalstaatsanwältin Pam Bondi noch nicht fallen gelassen.

Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat sich nicht in den Fall eingemischt, aber im April dieses Jahres öffentlich seine Unterstützung bekundet, als er auf seinem von der Regierung verifizierten X-Account sagte: „Dr. Moore verdient eine Medaille für seinen Mut und sein Engagement für die Heilung.“

Die Anklage gegen Dr. Moore lautet auf Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Umwandlung, zum Verkauf, zur Übertragung und zur Veräußertung von Staatseigentum sowie Umwandlung, Verkauf, Übertragung und Veräußertung von Staatseigentum und Beihilfe dazu.

Bei dem Staatseigentum, um das es hier geht, handelt es sich um COVID-19-Impfstoffe im Wert von 28.000 Dollar, die von Pfizer aufgrund ihres experimentellen, ungetesteten und gefährlichen Charakters auch als „Regierungsprototypen“ bezeichnet werden.

Dr. Moore wird außerdem beschuldigt, mindestens 1.937 „in betrügerischer Weise ausgefüllte Impfpässe“ an seine Patienten verteilt zu haben, von denen keiner vor Gericht für oder gegen ihn aussagen wird. Außerdem soll er einigen Kindern seiner Patienten Kochsalzspritzen verabreicht haben, die nach Angaben des Justizministeriums mit dem vollen Wissen und Einverständnis der Eltern durchgeführt wurden, damit deren Kinder tatsächlich glauben und so tun, als seien sie geimpft, und nicht lügen müssen, um inmitten der Pandemievorgaben und des Wahnsinns ein normales Leben mit ihren Freunden zu führen. Dies ist ein bizarrer Fall. Und es ist ziemlich traurig, dass die Trump-Administration ihn weiterhin gegen einen der wenigen Ärzte verfolgt, der seinen hippokratischen Eid, keinen Schaden anzurichten, tatsächlich eingehalten hat. Seit Montag ist eine ‚GiveSendGo‘-Spendenkampagne für ihn bei knapp 140.000 Dollar. Zero Hedge berichtet, dass Dr. Moore verhaftet wurde, als die Anschuldigungen im Jahr 2023 unter dem Biden-Regime offiziell gemacht wurden. Dr. Margaret Aranda, die den Fall genau verfolgt hat, sagte in einem Beitrag auf ihrem Substack-Konto: „In einem eklatanten Akt der Einschüchterung und strafenden Grausamkeit wurde Dr. Moore verhaftet und 22 Tage lang eingesperrt – jeden Tag 22 Stunden lang isoliert –, nur weil er versucht hat, wichtige Gerichtsinformationen an Mitangeklagte zu übermitteln.“ Dr. Mary Talley Bowden sagte über den Stand der Ärzte: „Kirk Moore bot seinen Patienten eine Wahl an, als andere es nicht taten. Er erhielt keine Entschädigung für seine Behandlung und hat einen enormen Preis dafür gezahlt, dass er das Grundrecht seiner Patienten auf körperliche Autonomie gewahrt hat.“ Zero Hedge berichtet weiter, dass Dr. Moore trotz der aggressiven und bösartig getönten Charakterisierung durch das Justizministerium keine Vorstrafen hat, ein hingebungsvoller Vater ist, der zwei Kinder alleine großzieht, nachdem er seine Ex-Frau 2019 auf tragische Weise durch Selbstmord verloren hat, und ein ausgezeichneter Fliegerarzt der US-Marine ist, der sich während seiner gesamten Karriere unermüdlich um Patienten gekümmert hat. Wenn eine Nation ihre Helden strafrechtlich verfolgt, also diejenigen, die angesichts des immensen Drucks, sich dem Bösen anzuschließen, für das Richtige eintreten, ist das ein Zeichen für ihren moralischen und ethischen Zusammenbruch. Der politische und wirtschaftliche Zusammenbruch kann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Den gesamten Artikel können Sie hier lesen. Quellen: PublicDomain/leohohmann.substack.com am 13.07.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309