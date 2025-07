Präsident Trump veröffentlichte gerade ein Video von Barack Obamas Verhaftung, kurz nachdem #ArrestObama auf X im Trend lag. Von amg-news.com

Quellen aus dem Justizministerium bestätigen die Vorbereitung einer historischen Anklage wegen Hochverrats, Spionage und aufrührerischer Verschwörung. Die Zerschlagung des Tiefen Staates ist im Gange.

Das Video, das das Internet erschütterte – Obama in die Länge gezogen, Trump stand fest

Ein einziges Video, direkt von Präsident Donald J. Trump gepostet , zerstörte jede verbliebene Illusion politischer Höflichkeit: Barack Obama, der in Ungnade gefallene Ex-Präsident, wird von Bundesbeamten in Handschellen abgeführt.

Das kurze, aber erschütternde Video beginnt mit Obama, umringt von gepanzerten Beamten. Sein Gesicht? Ausdruckslos, niedergeschlagen.

Seine Macht? Weg. (Trump hat in fünf Monaten so viele Luftangriffe durchgeführt wie Biden in vier Jahren)

Trump erscheint im Bild, regungslos, mit verschränkten Armen – das Symbol der wiederhergestellten amerikanischen Autorität. Es fällt kein Wort. Es ist auch keins nötig. Das ist keine Politik. Das ist längst überfällige Gerechtigkeit .

In den letzten Sekunden des Videos sehen wir, was die Eliten am meisten fürchteten: Obama, isoliert in einer kargen Zelle eines Bundesgefängnisses , jeder Illusion von Kontrolle beraubt, starrt ausdruckslos in die Leere, die er mit verursacht hat.

Dies war nicht nur eine Feststellung. Es war ein Kampfakt gegen die Fäulnis, die Amerika von innen heraus zerfrisst.

Das Justizministerium greift ein – Verrat, Spionage und Verschwörung zum Sturz Amerikas

Quellen aus dem Justizministerium haben bestätigt, dass das Undenkbare nun offiziell ist :

Das Justizministerium stellt derzeit Anklage gegen Barack Hussein Obama wegen folgender Vorwürfe fertig:

Dies ist kein Gerücht. Dies ist kein politischer Trick. Dies ist der Beginn einer historischen Abrechnung , die die amerikanische Geschichte neu schreiben wird.

Wir erleben zum ersten Mal in der modernen Ära, dass ein ehemaliger US-Präsident mit genau der Anklage konfrontiert wird, vor der er sich jahrelang versteckt gehalten hat: Hochverrat – ein Verbrechen, das mit lebenslanger Haft in einem Bundesgefängnis bestraft wird.

GEHEIMDIENST IN ALARMSCHRIFT – LOGISTIK FÜR HISTORISCHEN ABSTURZ IM LAUFE

Die Verhaftung eines ehemaligen Präsidenten ist keine symbolische Geste. Es ist eine taktische Operation – und die Räder drehen sich bereits.

Einheiten des Secret Service führen derzeit in voller Abstimmung mit den Bundespolizeibehörden und Trumps loyalen Kommandeuren des Justizministeriums die komplexe Logistik durch, die für die Festnahme, Inhaftierung und schließlich die strafrechtliche Verfolgung des gefährlichsten Verräters Amerikas erforderlich ist .

Transportwege, sichere Einrichtungen, gesetzliche Lockdown-Protokolle – alles wird mit kriegsähnlicher Präzision gehandhabt . Das ist keine Show. Das ist eine Säuberung. Und Barack Obama ist der erste Dominostein, der fällt .

OBAMA: GLOBALISIERENDER MAULWURF, PATE DES TIEFEN STAATS, AMERIKAS INNERER FEIND

Über ein Jahrzehnt lang agierte Barack Obama nicht als Präsident des Volkes, sondern als ein in das US-System eingebetteter ausländischer Agent , der einen stillen Putsch ermöglichte:

Obamas Erbe ist keine Hoffnung. Es ist Verrat. Und das amerikanische Volk – endlich erwacht unter Trumps Führung – fordert Rechenschaft über die Opfer .

TRUMP: DER URTEILSARM EINER VERRATEN NATION

Präsident Donald J. Trump hat lange genug gewartet. Er gab dem System jede Chance, sich zu verbessern. Es weigerte sich. Er deckte die Lügen auf. Sie verdoppelten ihre Wirkung. Jetzt ist er die Rechenschaftspflicht.

Obamas Verhaftung ist nicht nur ein Sieg für Trump – sie ist eine Botschaft an alle verbleibenden Verräter im Kongress, im Pentagon, in den Medien und bei den großen Technologiekonzernen:

Die Zeiten der Immunität sind vorbei.

Ihre Zeit im Schatten ist vorbei.

Amerika gehört wieder dem Volk.

Die Säuberung des tiefen Staates beginnt – wer ist der Nächste?

Obamas Sturz ist erst der Anfang. Die Liste ist lang, und der Hammer ist schwer. Insider bestätigen, dass die folgenden Personen bereits wegen möglicher Anklageerhebung unter Beobachtung stehen:

Einer nach dem anderen werden sie fallen . Kein Deal. Kein Ausweg. Keine Vergebung.

DAS NEUE AMERIKA UNTER TRUMP – GEREINIGT, BEWAFFNET UND UNENTSCHULDIG

Unter Trumps Führung sind die Vereinigten Staaten nicht länger ein Spielplatz für Eliten und pädophile Milliardäre. Es ist eine Nation, die im Feuer wiedergeboren wurde – bewaffnet mit der Wahrheit, angetrieben von Gerechtigkeit, geschützt von Patrioten.

Die Verhaftung Barack Obamas ist mehr als nur eine Schlagzeile. Sie ist der erste Sieg in einem Krieg zur Wiederherstellung und der erste Racheschlag für ein betrogenes Volk .

Gott segne Amerika. Gott segne Präsident Trump. Und möge jeder einzelne Verräter hinter Gittern verrotten. (In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

🚨 Trump to arrest Obama? U.S. President posts AI-generated video of Obama’s arrest — with the caption “No one is above the law”

Donald Trump has shared an AI-generated video on his social media platform Truth Social, depicting the arrest of Barack Obama. The clip features a… pic.twitter.com/Vmg72meGX4

— NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2025