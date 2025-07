Trumps gerade vom Senat verabschiedetes BBB wird den digitalen biometrischen Überwachungsstaat in den kommenden Jahren massiv ausweiten

Teile die Wahrheit!

Der Gesetzentwurf sieht Milliarden für digitale Ortungssysteme im ganzen Land vor, meist unter dem Deckmantel der „Grenzsicherheit“. Alle wichtigen Staats- und Bundesautobahnen sollen rund um die Uhr in Echtzeit überwacht werden.

Die Senatsversion von HR 1, auch bekannt als „One Big Beautiful Bill“, spiegelt eine aggressive Ausweitung der KI-gesteuerten biometrischen Überwachungsinfrastruktur des Bundes während der zweiten Amtszeit der Trump-Regierung wider.

Die Website Biometric Update , die über alle digitalen und biometrischen Themen berichtet, veröffentlichte am 30. Juni einen Artikel , in dem darauf hingewiesen wird, dass Präsident Trumps BBB den digitalen Überwachungsstaat exponentiell ausweiten und die USA auf einen unumkehrbaren Kurs in Richtung eines biometrischen Sklavenstaats bringen wird, der die Bewegungen aller Menschen überall verfolgt.

Dem Artikel zufolge geht es in dem 940 Seiten starken Gesetzentwurf um weit mehr als nur die Zuweisung von Geldern; er würde die Vision eines nationalen Sicherheitsstaates festschreiben, in dem biometrische Überwachung, künstliche Intelligenz und Einwanderungskontrolle in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zusammentreffen.

Der Gesetzentwurf wurde am Dienstag, dem 1. Juli, vom Senat verabschiedet, nachdem er zuvor bereits das Repräsentantenhaus passiert hatte.

Nun geht er zur Abstimmung an das Repräsentantenhaus zurück. Trump sagte, er wolle den Gesetzentwurf bis zum 4. Juli auf seinem Schreibtisch haben.

Laut Biometric Update :

Die Senatsversion, die Anfang des Jahres vom Repräsentantenhaus entlang der Parteilinien verabschiedet wurde, spiegelt nun den zunehmenden Fokus der Trump-Regierung auf interne Überwachung und Abschiebeinfrastruktur wider.

Obwohl die endgültige Abstimmung im Senat noch aussteht und vom Repräsentantenhaus verabschiedet werden muss, hat der Gesetzestext, der voraussichtlich unverändert bleiben wird, tiefgreifende Folgen für die bürgerlichen Freiheiten, den biometrischen Datenschutz und die Einwanderungspolitik.

Weiter geht es:

Im Kern stellt HR1 allein für das Haushaltsjahr 2025 über 175 Milliarden US-Dollar für Einwanderungszwecke bereit. Dies ist die mit Abstand größte derartige Zuweisung in der US-Geschichte und stellt einen dramatischen Ausbau der Technologie dar.

Die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) würde bis 2029 fast 30 Milliarden US-Dollar erhalten, die nicht nur für Personal- und Abschiebemaßnahmen, sondern auch für digitale Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen sind, die stark auf KI und biometrischer Überwachung basieren.

Mehr als 5,2 Milliarden US-Dollar des ICE-Anteils sind für die Modernisierung der Infrastruktur vorgesehen, darunter 2,5 Milliarden US-Dollar speziell für künstliche Intelligenzsysteme, biometrische Datenerfassungsplattformen und digitale Fallverfolgung.

DHS-Beamte, die mit der Absicht des Gesetzesentwurfs vertraut sind, sagen, dass die Mittel darauf abzielen, den Zugang von ICE zu mobilen biometrischen Tools zu erweitern, die Gesichtserkennung in den Außendienst zu integrieren, die Risikobewertung von Personen in Abschiebeverfahren zu automatisieren und die Fallbearbeitung durch KI-gesteuerte Plattformen zu beschleunigen.

Dieser massive Ausbau der digitalen Überwachung erfolgt unter dem Deckmantel der Einwanderungskontrolle und der Grenzsicherung. Doch das ist ein Trick. Eine psychologische Operation.