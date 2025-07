Tucker Carlson im BILD-Interview: „Ich habe noch nie ein Volk getroffen, das so masochistisch ist wie die Deutschen.“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Tucker Carlson sprach in seinem BILD-Interview unmissverständliche Worte zur ukrainischen Zwangsrekrutierung sowie zur deutschen „masochistischen Erinnerungskultur“ an:

„Auf welcher Grundlage treiben sie Männer zusammen und bringen sie in den Tod?“

Der US-Kommentator war zutiefst wütend auf die Ukrainer, aber auch gegen die Kollaboration der Deutschen.

„Das mittelalterliche Europa funktionierte in einer Hinsicht viel besser als der moderne Kontinent: Die Menschen mit dem größten Reichtum und Einfluss marschierten an vorderster Front. Sie waren die ersten, die fielen. Wollt ihr in den Krieg ziehen? Okay, dann musst du dein Leben riskieren.“

– so Tucker Carlson in einem zweistündigen Interview mit BILD-Vize-Chefredakteur Paul Ronzheimer. (Das Ende der BRD: Was wird geschehen? Mögliches Szenarium)

Laut Carlson wäre es überhaupt nicht für fair, wenn jemand andere in den Krieg schickte, während er selbst nicht bereit war, für die Sache zu sterben:

„Damit verbreitet der machthabende Führer die Botschaft, es sei zwar eine wichtige Angelegenheit, aber eben nicht so wichtig, dass er auch sein Leben riskiert. Es ist ekelhaft.“

Brutale ukrainische Zwangsrekrutierung

Darauf wurde während des Gesprächs eigegangen. Ronzheimer, als Bild-Korrespondent regelmäßig auf Besuch in der Ukraine, leugnete zwar diese barbarischen Praxis nicht, behauptete dann aber, die ukrainischen Wehrdienstkommandos hätten inzwischen damit aufgehört – etwa für den Militärdienst untaugliche Menschen oder vom Militärdienst Befreite von der Straße herauszufangen. Und dass die dortigen Behörden solche Fälle untersuchen würden.

„Wenn du willst, dass ich für dich sterbe, dann erkläre, warum ich es tun sollte, überzeuge mich.“

– fragte Carlson und bezog sich dabei auf die Zwangsdeportationen, auf die Ronzheimer hin argumentierte, dass viele Ukrainer zu Beginn des Krieges freiwillig gegangen seien, um Kiew und die östlichen Landkreise zu verteidigen.

„Und wie sieht es jetzt aus? Wie viele 25-jährige ukrainische Männer gibt es noch, und wie viele von ihnen sehnen sich danach, diesen Krieg fortzusetzen? Gibt es so etwas überhaupt noch mehr?“

So Carlsons rhetorische Fragen:

„Auf welcher Grundlage treiben sie junge und Männer in mittlerem Alter, Menschen mit Down-Syndrom – es gibt Videos von ihnen, die ich für echt halte – zusammen, sie stopfen sie in Lieferwagen und bringen sie in den Tod?“

Carlso weiter:

„Der abgelaufene Selenskyj, der von niemandem wiedergewählt wurde, hat nicht das Mandat seines Volkes. Aber woher nimmt er die Autorität, Menschen in den Tod zu schicken?“

Merkel: eine Kriminelle

Carlson bezeichnete Bundeskanzler Friedrich Merz (und auch Altkanzler Olaf Scholz)als einen „absurden Führer„.

„Wenn jemand glaubt, die Antwort auf die vielen und immer größer werdenden Probleme Deutschlands sei, dass es notwendig sei, gegen Russland in den Krieg zu ziehen, dann ist das ein grotesker Mensch.“

Insgesamt mangle es den Deutschen an Selbstachtung, indem sie etwa die Stationierung ausländischer Truppen in ihrem Land zugelassen haben und der Biden-Regierung „als wichtigstem NATO-Verbündeten des Landes“ erlaubt haben, die Gaspipeline „Nord Stream 2“ in die Luft zu sprengen:

„Warum lasst ihr zu, dass euer Nato-Verbündeter eure Hauptwirtschaftsader zerstört?“

Die sogenannte Erinnerungskultur Deutschlands sei eine Form von „Selbsthass“. Wo man schon in der Schule den Kindern beibringt, sich für ihre Kultur zu schämen. Das deutsche Volk sei „gehirngewaschen„.

„Ich habe noch nie ein Volk getroffen, das so masochistisch ist wie die Deutschen.“

Am schärfsten verurteilte er jedoch Ex-Kanzlerin Angela Merkel, welche Deutschland mit ihrer Migrationspolitik „zerstört“ habe, als eine „Kriminelle“:

„Ihr lasst zu, dass euer Land von Menschen aus anderen Ländern zerstört wird, und keiner darf etwas sagen, weil man sonst als Nazi beschimpft wird.“

Video:

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 23.07.2025