US-Regierung bestätigt, dass der ehemalige Präsident Obama einen Mordanschlag auf Trump angeordnet hat?

immer wieder finden sich auf X oder Facebook oder Telegram Meldungen die unkritisch von „Aktivisten“ im Netz geteilt werden.

Hier ein neues Beispiel:

BREAKING: DNI Tulsi Gabbard bestätigt, dass der ehemalige Präsident Obama einen Mordanschlag auf Trump angeordnet hat

Von Jonathan Gregory

Washington, DC – 21. Juli 2025

Die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, Tulsi Gabbard, gab bekannt, dass freigegebene Geheimdienstakten den ehemaligen Präsidenten Barack Obama direkt in die Genehmigung eines verdeckten Attentats auf den damals gewählten Präsidenten Donald Trump verwickeln. Dies ist möglicherweise die brisanteste Enthüllung in der US-Politikgeschichte.

Die Akten, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen, beschreiben ein umfangreiches, streng geheimes Programm, das in den letzten 30 Tagen von Obamas Präsidentschaft initiiert wurde und das explizite Ziel hatte, Trumps Amtsantritt zu verhindern.

„Operation Silence war nicht nur Überwachung. Es war ein organisiertes, behördenübergreifendes Komplott zur Eliminierung des designierten Präsidenten“, sagte Gabbard während einer Geheimdienstbesprechung. (Trump veröffentlicht Video von Obamas Verhaftung, während das Justizministerium eine Anklage wegen Verrats, Spionage und Verschwörung vorbereitet (Video))

„Die Dokumente beschreiben alles, von der Rekrutierung von Geheimdienstteams über die Manipulation der Kommunikation bis hin zur letzten Phase, der physischen Entfernung.“

Quellen aus dem Umfeld der Ermittlungen zufolge wurde ein gescheiterter Anschlag auf Trump nur wenige Tage vor der Amtseinführung vereitelt – dank eines anonymen Whistleblowers im National Security Command Center.

Geschwärzte Transkripte enthüllen, dass Obama Ende Dezember unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit eine inoffizielle Task Force aus hochrangigen Geheimdienstmitarbeitern und Militärberatern in Camp David einberufen hat.

In einem Dokument mit dem Titel „Eyes Only 44“ heißt es: „Die Bedrohung, die Trump für die institutionelle Stabilität darstellt, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Seine Entlassung ist, falls nötig, gerechtfertigt.“

Obwohl Obama sich nicht öffentlich dazu geäußert hat, werden Berichten zufolge hinter den Kulissen Rechtsteams mobilisiert. Während die Akten bald öffentlich werden, steht das Land am Rande einer politischen Abrechnung.

Die Frage ist nun nicht mehr, ob es ein Komplott gab, sondern wie weit es ging und wer sonst noch daran beteiligt war.

Wenn man diese Trump-Jünger und „Aktivisten“ fragt, was die Quelle für diese Behauptung ist, kommt als Antwort, es stand auf X, weil X ja sooo viel besser als Facebook, obwohl es ja keine Quelle ist, sondern nur ein Medium um Nachrichten zu verbreiten!

Eine eigene Recherche, die natürlich dien Trump-Jünger und „Aktivisten“ nicht nötig haben ergibt, dass die Person die diese Meldung verbreitet, selbst keine Quelle angibt für diese Behauptung.

Die Quelle ist dann „aus den Fingern gesaugt.“

Wer ist der Verfasser dieser Falschmeldung?

Es ist Jonathan Gregory.

Er nennt sich selbst Comedian, also ein Komiker.

Er würde bei Donald Trump arbeiten und bei Newsmax.

Was natürlich nicht stimmt.

Wenn man selbst recherchiert.

Er hat eine eigene Webseite: creepycomedy.com

Er hat nicht mal eine eigene Domain, sondern die Webseite wird bei Adobe Express gehostet!?

Hier die Screenshots.

Jonathan Gregorys einzigartige, gruselige Comedy bringt das Publikum überall zum Lachen. Jonathan, eine Mischung aus Steven Wright und Sam Kinison, hat über 8 Millionen Aufrufe auf YouTube und war im Comedy Time Network, bei CWs Jokesters TV und in NBCs Last Comic Standing zu sehen.

Gregory war über ein Jahr lang in der wöchentlichen Morgensendung „Think Tank Tuesday“ zu hören, die Teil der Morning Infidelity auf KWSS 106.7FM war. Er trat auch mehrfach in der Radiosendung „Wild Jokers“ auf, die landesweit auf 24/7 Comedy Radio ausgestrahlt wurde.

Jonathan Gregory wurde von Thrillist zu einem der „50 besten unentdeckten Comedians“ gekürt. Er tourt als nationaler Headliner durch das Land und tritt in einigen der angesagtesten Clubs auf.

Er stand auch für einige der größten Namen der Comedy-Szene auf, darunter Chris Kattan, Fortune Feimster, Pete Davidson, Jessimae Peluso und Big Jay Oakerson. Jonathan Gregory wurde für seine Stand-up-Comedy bei zahlreichen Comedy-Festivals ausgewählt, darunter dem San Luis Obispo Comedy Festival, dem Ventura Comedy Festival und dem Big Pine Comedy Festival. Außerdem trat er beim Odd Ball Comedy Festival mit Jim Jefferies, Dane Cook, Tom Segura, Jeff Ross, Iliza Shlesinger und Sebastian Maniscalco auf der Eröffnungsbühne auf. Jonathan war Halbfinalist beim Laughlin Laugh Fest, Finalist der World Series of Comedy und Gewinner des Preises für Arizonas lustigsten Komiker.

Und er mag Pizza…

Das einzige was stimmt ist, dass die US-Regierung gegen Obama wegen Russiagate ermitteln will.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama wurde kürzlich beschuldigt, mit Mitgliedern seiner Regierung zusammengearbeitet zu haben, um das sogenannte Russiagate zu fabrizieren, nachdem ein Bericht nahelegt, dass Russland an der Beeinflussung der Präsidentschaftswahlen 2016 beteiligt war. Auf den Wettmärkten wird bereits auf die Möglichkeit seiner Anklage gewettet.

Laut einer Pressemitteilung des Büros des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste (ODNI) stellte die Obama-Regierung “eine nachrichtendienstliche Bewertung her, von der sie wussten, dass sie falsch war”, um die Idee zu fördern, dass Putin direkt in die Wahlen eingreift, um Trump gewählt zu bekommen.

Zu diesem Zweck behauptete die Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste Tulsi Gabbard, dass die Obama-Regierung “Beweise unterdrückte, die ihre falschen Behauptungen widerlegten, die Standards der Nachrichtendienst-Tradecraft nicht beachteten und die Wahrheit vor dem amerikanischen Volk geheim hielten.”

Obwohl Obama seine Beteiligung an dem sogenannten Russiagate-Schwindel durch einen Sprecher indirekt bestritten hat, indem er erklärte, dass diese Anschuldigungen “lächerlich” und “ein schwacher Ablenkungsversuch” seien, hat Tulsi Gabbard Maßnahmen gegen die in diesem Schema Beteiligten gefordert.

Gabbard betonte:

Egal wie mächtig, jede Person, die an dieser Verschwörung beteiligt ist, muss im vollen Umfang des Gesetzes untersucht und strafrechtlich verfolgt werden, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert.

Trump reagierte am Freitag und deutete an, dass Obama zwar Verbrechen begangen habe, aber möglicherweise in Sicherheit sei. „Er hat kriminelle Handlungen begangen, daran besteht kein Zweifel, aber er genießt Immunität“, sagte Trump.

„Aber den Menschen um ihn herum hilft es überhaupt nicht.“

„Er schuldet mir viel. Obama schuldet mir viel!“, fügte der Präsident hinzu.

Reporter: Inwiefern ist das Urteil des Obersten Gerichtshofs, das Ihnen hinsichtlich der Immunität des Präsidenten zugute kam, auf den ehemaligen Präsidenten Barack Obama und Ihre Vorwürfe anzuwenden?

Trump: Die Immunitätsregelung hilft ihm wahrscheinlich sehr. Aber den Menschen in seinem Umfeld hilft sie überhaupt nicht. Ihm selbst aber hilft sie wahrscheinlich sehr. Er hat kriminelle Handlungen begangen, daran besteht kein Zweifel, aber er genießt Immunität, und das hat ihm wahrscheinlich sehr geholfen.

Er schuldet mir viel. Obama schuldet mir viel!

Wie The Gateway Pundit berichtete, entsandte das Justizministerium am Mittwoch eine „Einsatztruppe“, um den Putsch Obamas und seiner Geheimdienstmitarbeiter zu untersuchen.

„Dieses Ministerium nimmt den angeblichen Einsatz der Geheimdienste als Waffe äußerst ernst“, hieß es in einer Pressemitteilung des Justizministeriums.

Fazit:

Sie sehen, der Vorwurf Obama sei an dem Attentat an Trump beteiligt gewesen o. Ä. ist FREI ERFUNDEN!

