Vertuschung einer Krebsbehandlung: Whistleblowerin nach Aufdeckung tot – blutige Vertuschung der großen Pharmakonzerne wird jetzt aufgedeckt

Die Pharmaindustrie hat die Heilung vereitelt: Arzt stirbt, nachdem er die Wahrheit über Ivermectin enthüllt hat. Ivermectin lässt Tumore schrumpfen. Krebs wird von Parasiten verursacht.

Die Pharmaindustrie wusste es – und brachte den Arzt zum Schweigen, der es wagte, es auszusprechen. Das ist kein Zufall. Es ist Krieg.

Das Pfeifen, das die Stille zerbrach

Dr. Karen Ruthman , eine angesehene Ärztin mit über dreißigjähriger Erfahrung in der Familien- und Notfallmedizin, eine Frau, die ihr Leben lang Patienten in einem System behandelte, dem sie zu vertrauen glaubte, wurde tot aufgefunden .

Die Behörden sprechen von „verdächtigen, aber nicht kriminellen Umständen“ – eine Einstufung, die nach Vertuschung und bewusster Verschleierung stinkt.

Doch was Dr. Ruthman in ihren letzten Lebenstagen sagte – und was sie selbst herausfand –, löst heute Schockwellen in allen Kliniken, Krankenhäusern und Sitzungssälen pharmazeutischer Betriebe aus:

Krebs , die moderne Plage , ist vielleicht gar nicht das unheilbare Monster, als das man ihn hingestellt hat, sondern vielmehr ein Symptom eines Parasitenbefalls , und Ivermectin , ein einfaches Antiparasitikum, könnte der Schlüssel zu seiner Umkehr sein.

Wenn das stimmt – und ihre klinischen Daten, Patientenberichte und Laborkorrelationen wiesen deutlich in diese Richtung –, dann informiert die Pharmaindustrie die Öffentlichkeit nicht nur falsch : Sie unterdrückt aktiv ein Heilmittel, um ein Billionen-Dollar-Geschäftsmodell zu schützen, das auf Leid aufbaut .

Ein Muster der Unterdrückung – wenn Heilmittel zur Bedrohung werden

Was diese Enthüllung zu mehr als bloßer medizinischer Kuriosität macht, ist die Brutalität und Geschwindigkeit, mit der sie unter den Teppich gekehrt wurde.

Nur vier Tage vor ihrem Tod gab Dr. Ruthman einem unabhängigen Gesundheitsportal ihr letztes Interview.

Sie behauptete, dass bestimmte Parasitenbelastungen, wenn sie nicht behandelt würden, in direktem Zusammenhang mit Tumorwachstum stünden – etwas, das ihrer Meinung nach in der westlichen Medizin „absichtlich ignoriert“ werde.

Sie dokumentierte eindeutige Fälle von Tumorschrumpfung bei Patienten, die mit Ivermectin behandelt wurden und bei denen die meisten Chemotherapie-, Bestrahlungs- und Immuntherapieprotokolle ausgeschöpft hatten.

Sie bereitete die Veröffentlichung eines umfassenden Berichts vor – von Experten geprüft, ins Kreuzverhör genommen und vollständig dokumentiert. Sie bekam nie die Gelegenheit dazu.

Und dies ist nicht das erste Mal, dass eine Stimme wie ihre zum Schweigen gebracht wurde.

Von Dr. Andreas Noack bis Dr. Vladimir Zelenko haben wir eine lange Reihe unkonventioneller Ärzte, ganzheitlicher Forscher und dissidenter Wissenschaftler erlebt , die Spott, Zensur, dem Verlust der ärztlichen Zulassung oder Schlimmerem – mysteriösen Todesfällen – ausgesetzt waren, sobald sie die heilige Kuh der „genehmigten“ Protokolle der Pharmaindustrie in Frage stellten.