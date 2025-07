Der Klimafahrplan der Europäischen Kommission für 2040 hat Vorwürfe des Verrats hervorgerufen, und Kritiker warnen vor wirtschaftlichen Einbußen und einem sinkenden Lebensstandard.

Die Klimaziele der EU stoßen auf wachsenden politischen Widerstand. Kritiker halten sie für unrealistisch, teuer und losgelöst von der wirtschaftlichen Realität.

Am Mittwoch, dem 2. Juli, gab die Europäische Union ihr neuestes Ziel zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2040 bekannt – ein Schritt, der vor allem bei den Parteien des europäischen Rechts heftige Reaktionen hervorrief.

Ungarns EU-Minister János Bóka kritisierte den Vorschlag scharf als „unrealistisch“ und „extrem schädlich“. Er argumentierte, Länder wie China, Indien und die USA würden solche freiwilligen Verpflichtungen niemals eingehen, was der EU einen Wettbewerbsnachteil bescheren würde.

„Wieder einmal hat Brüssel es falsch verstanden: Was einen grünen Wandel vorantreiben wird, sind nicht unrealistische Klimaziele, sondern eine starke, wettbewerbsfähige europäische Wirtschaft“, sagte Bóka.

— Bóka János (@JanosBoka_HU) July 2, 2025