Teile die Wahrheit!

Der Klimakult der Eliten setzt nun wieder auf fossile Brennstoffe, da ihr Schneeballsystem zur globalen Erwärmung an Schwung verliert (Wortspiel beabsichtigt).

Die Großbanken setzen wieder voll auf fossile Brennstoffe und haben keine Lust mehr, ihre Zeit damit zu verschwenden, die Bevölkerung davon zu überzeugen, ihnen all ihr hart verdientes Geld für Yachten und Privatjets zu geben, mit denen sie die Lügen des Evangeliums verbreiten. Also, macht euch keine Sorgen wegen dieses heißen Sommers.

Die Erde ist keine Scheibe, wir haben es nie mit Menschen auf den Mond geschafft, Impfstoffe sind schmutzig, und die Erde versinkt nicht im Meer. Wollt ihr die Wahrheit wissen? Dann folgt einfach dem Geld:

Die Bankfinanzierung für fossile Brennstoffe erreicht im Jahr 2024 869,4 Milliarden US-Dollar

Globale Banken haben ihre Investitionen in fossile Brennstoffe im vergangenen Jahr um 23 Prozent erhöht und erreichten damit einen Gesamtbetrag von 869,4 Milliarden Dollar – das entspricht dem BIP der Schweiz.



Der starke Anstieg steht im Widerspruch zu früheren Klimaversprechen, da US-Banken (JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup) die Finanzierung von Kohle, Öl und Gas anführen.



US-Banken dominieren die Finanzierung fossiler Brennstoffe

JPMorgan Chase führte die Liste mit 53,5 Milliarden Dollar an, gefolgt von der Bank of America mit 53 Milliarden Dollar und Citigroup mit 44 Milliarden Dollar.



Der Bericht ( Banking on Climate Chaos ) kritisiert den Mangel an verbindlichen Regelungen und bezeichnet Bankinvestitionen als eine „Strategie, die unseren Planeten ruiniert“.



KI und Energiebedarf stören die Klimapolitik

Der starke Anstieg der Investitionen in fossile Brennstoffe fand bereits vor Trumps Wahlsieg im Jahr 2024 statt , was auf eine starke Marktnachfrage schließen lässt – möglicherweise bedingt durch den rasant steigenden Energiebedarf der KI .



Analysten argumentieren, dass das Wachstum der KI die Umweltpolitik untergräbt und die Banken trotz politischer Gegenreaktionen dazu zwingt, fossilen Brennstoffen den Vorzug zu geben.



Erneuerbare Energien verbrauchen immer noch Ressourcen

Trotz geringer Renditen (finanziell und aufgrund der Netzkapazität) fließt weiterhin erhebliches Kapital in erneuerbare Energien – ein Trend, der im Vergleich zur Zuverlässigkeit fossiler Brennstoffe als wirtschaftlich ineffizient kritisiert wird.



Große US-Banken treiben den Anstieg fossiler Brennstoffe um 869 Milliarden Dollar trotz Klimaversprechen voran.

In krassem Widerspruch zu den globalen Klimazielen pumpten US-Banken – angeführt von JPMorgan Chase, Bank of America und Citigroup – im Jahr 2024 869,4 Milliarden US-Dollar in die Finanzierung fossiler Brennstoffe, ein Anstieg von 23 % gegenüber dem Vorjahr. (Klima: Die 16 wärmsten Maimonate Deutschlands – eine Bundesligatabelle)

Die im Bericht „ Banking on Climate Chaos “ dargelegten Ergebnisse zeigen, dass amerikanische Institutionen die Finanzierung von Kohle, Öl und Gas dominieren, trotz Warnungen von Wissenschaftlern und früheren Verpflichtungen zur Einhaltung des Pariser Abkommens.

Dieser Anstieg ist auf eine Zeit zurückzuführen, in der der steigende Energiebedarf , teilweise bedingt durch das Wachstum der KI, die Dekarbonisierungsbemühungen erschwert.

300x250

Diese Finanzierung widerspricht wiederholten Zusagen dieser Banken, den Klimaschutz zu unterstützen, darunter auch der Zusage der Chase Bank aus dem Jahr 2020, sich an den Zielen des Pariser Abkommens auszurichten.

Interessengruppen kritisierten diesen Trend scharf und bezeichneten Bankinvestitionen als eine „Strategie, die unseren Planeten ruiniert“, da es keine verbindlichen Regelungen gebe.

Der historische Kontext verschärft die Prüfung: Allein die Chase Bank investierte zwischen 2016 und 2020 laut dem Bericht „Banking on Climate“ 317 Milliarden Dollar in fossile Brennstoffe .

300x250 boxone

Zwar haben die Banken mit grünen Initiativen geworben, doch ihre anhaltende Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen deutet darauf hin, dass Marktdruck und Rentabilität wichtiger sind als Umweltversprechen.

Der Investitionsschub erfolgte vor dem Wahlsieg des ehemaligen Präsidenten Donald Trump im Jahr 2024. Dies deutet darauf hin, dass Marktkräfte – und nicht nur die Politik – den Trend vorantreiben. Analysten sehen den rasant steigenden Energiebedarf der künstlichen Intelligenz als Schlüsselfaktor, da Rechenzentren stark auf fossile Energieträger angewiesen sind. „ Das Wachstum der KI untergräbt die Energiewende“, sagte ein Analyst, der aufgrund von Arbeitgeberbeschränkungen anonym bleiben wollte. „Die Banken stehen zwischen politischem Widerstand und der Nachfrage ihrer Kunden nach zuverlässiger Energie – und fossile Brennstoffe sind immer noch die Gewinner.“ Trotz der weltweiten Förderung von Wind- und Solarenergie weist der Bericht darauf hin, dass Projekte für erneuerbare Energien oft geringe Renditen und Netzinstabilitäten liefern. Das macht sie für Investoren im Vergleich zur Zuverlässigkeit fossiler Brennstoffe weniger attraktiv. Kritiker argumentieren, dies führe zu einem Teufelskreis, in dem Banken kurzfristige Gewinne über langfristige Nachhaltigkeit stellen. Der Anstieg der Finanzierung fossiler Brennstoffe um 869 Milliarden Dollar unterstreicht eine harte Realität: Selbst angesichts zunehmender Klimakatastrophen bleiben die größten Banken der Welt in der fossilen Brennstoffwirtschaft verhaftet. Da KI und der Energiebedarf den Übergang erschweren, vertieft sich die Kluft zwischen Unternehmenszusagen und tatsächlichen Investitionen – und wirft drängende Fragen zur Rechenschaftspflicht im Wettlauf zur Abwendung einer Umweltkatastrophe auf. Also wiederholen wir: Machen Sie sich keine Sorgen wegen dieses heißen Sommers. Die Erde ist keine Scheibe, wir haben es nie mit Menschen auf den Mond geschafft, Impfstoffe sind schmutzig, und die Erde versinkt nicht im Meer. Wissenschaftslügen zu entlarven ist jetzt einfach. Folgen Sie einfach dem Geld. Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 03.07.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309