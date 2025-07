Was für eine Story: Glückspilz hat in Baden-Baden zugeschlagen

Teile die Wahrheit!

Wer träumt nicht davon? Man geht mit seinen Freunden ins Casino um sich einen schönen Abend zu machen und geht am Ende mit einem satten Gewinn nach Hause.

So ähnlich hat es sich im Casino Baden-Baden abgespielt. Denn hier konnte ein Mann bei seinem ersten Besuch richtig abräumen.

Baden-Baden: Spielstätte mit langer Geschichte und unglaublichen Geschichten

Das Casino Baden-Baden gehört nicht nur zu den ältesten, sondern auch zu den schönsten Spielstätten Deutschlands. Das Online Casino mag zwar durchaus seinen Reiz haben, wenn man jederzeit und von überall aus das Glück testen kann, aber diese einzigartige Atmosphäre eines stationären Casinos ist durchaus besonders.

Aber es mag nicht schaden, wenn man vor seinem ersten Casinobesuch einmal im Online Casino das eine oder andere Spiel ausprobiert und die eine oder andere Strategie testet. Denn viele Online Casinos bieten auch Demoversionen an, sodass kostenlos gespielt werden kann.

Im Casino Baden-Baden finden sich klassische Tischspiele wie Blackjack, Roulette sowie Poker, aber auch ein Saal mit vielen verschiedenen Spielautomaten.

Während der Saal mit den Automaten ab 11 Uhr geöffnet ist, können Tischspiele ab 15 Uhr gestartet werden. Im Automatensaal findet sich auch „Blazing 777 Blackjack Progressive“ – und der hat einem Spieler besonders viel Glück gebracht.

Denn mit einem Einsatz von gerade einmal 2,50 Euro hat er die richtige Kartenkombination getroffen – drei Karo Sieben. Dadurch hat der Spieler im Casino Baden-Baden 110.000 Euro gewonnen – und das bei seinem allerersten Besuch in einem Casino.

So haben die Gäste den Gewinn wahrgenommen

Laut den Beobachtern hat sich die Stimmung im Saal sofort geändert – nachdem der Spieler den Jackpot am Automaten geknackt hat, haben die Besucher applaudiert und dem Gewinner gratuliert.

Tobias Wald, der Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Spielbanken, hat ebenfalls Stellung bezogen und davon gesprochen, dass es im Casino einen „besonderen Glücksmoment“ gegeben hat.

„Unsere Häuser stehen für ein anspruchsvolles Freizeitangebot auf höchstem Niveau – das Spiel ist dabei nur ein Element von vielen. Umso schöner, wenn es dann auch noch so spektakulär ausgeht wie an diesem Abend in Baden-Baden“, so Wald.

Von Seiten des Gewinners gibt es keine Informationen. Der Spieler hat sich nämlich dazu entschieden, keine persönlichen Angaben preisgeben zu wollen.

Von Seiten des Casinos Baden-Baden wurde dieser Wunsch natürlich respektiert – man habe ihm jedoch vor Ort gratuliert und ein Glas Sekt ausgegeben, um auf den Gewinn anstoßen zu können.

Die Chance, einen Jackpot zu gewinnen, ist gering. Dennoch ist es möglich, im Casino Baden-Baden hohe Gewinne einfahren zu können – auch jetzt, nachdem am Slot „Blazing 777 Blackjack Progressive“ der Jackpot geknackt wurde. Der von „Light & Wonder“ geschaffene Spielautomat findet sich übrigens auch in den Spielbanken Konstanz und Stuttgart.

Das Casino Baden-Baden

Das Casino Baden-Baden ist eines der bekanntesten und traditionsreichsten Spielcasinos der Bundesrepublik Deutschland und kann seit rund 200 Jahren luxuriösen Anspruch mit Erlebnischarakter kombinieren.

Das Casino, das französische Wurzeln hat, liegt inmitten des Kurortes und vereint so Noblesse und Glanz, angereichert mit modernen Stils, einem umfangreichen Spielangebot sowie vielen Unterhaltungsmöglichkeiten und der Möglichkeit, auch vor Ort im Restaurant entspannen zu können.

Im Casino Baden-Baden gibt es Blackjack, Roulette sowie Poker, aber auch unzählige Automatenspiele. Der Saal Bénazet sowie der Pavillon sind neue Spielbereiche, die dafür sorgen, dass die Spieler in atemberaubender Umgebung faszinierende Spielerlebnisse feiern dürfen.

Zudem gibt es auch immer wieder Lesungen, Kabarett, Fashion Shows oder auch Tanzabende, an denen dann beste Unterhaltung geboten wird.

Vor allem sind im Casino Baden-Baden auch immer wieder Prominente anzutreffen sowie Hollywood-Stars, die sich ebenfalls von dem besonderen Glanz des Casinos begeistern lassen wollen.

