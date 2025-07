Weniger ist mehr: Die Deagel-Liste und der Traum vom kontrollierten Kollaps (Video)

Teile die Wahrheit!

Entvölkert euch selbst – Die Deagel-Psyop und andere Wellnesskatastrophen!

Es gibt Geschichten, die beginnen mit „Es war einmal …“, und es gibt Geschichten, die beginnen mit einer kruden Idee im Keller eines bekifften Preppers. Diese hier gehört zur zweiten Sorte.

Ihr Held: eine ominöse Website mit dem verführerischen Namen Deagel.com – klingt wie ein mittelmäßig beleumundeter Waffenhändler aus „Call of Duty“ oder der Koffein-Dealer von James Bond. Und doch wurde sie zur Prophezeiungsplattform für den Untergang des Abendlandes, als wäre Nostradamus in den Dark Mode gewechselt und hätte ein Add-on entdeckt.

Denn was wäre, wenn dir jemand sagt: „Deutschland gibt’s 2025 nur noch zur Hälfte – und das nicht wegen Geburtenrückgang, sondern wegen einer geheimen Weltelite mit Populationsphobie?“

Du würdest lachen, oder? Die einen holen Chips, die anderen den Aluhut – und die besonders Flexiblen schaffen beides gleichzeitig. Willkommen in der Deagel-Welt, wo der Untergang nicht nur wahrscheinlich, sondern kalkuliert ist – samt Prozentangaben, Dollarwerten und einem Countdown zur kollektiven Selbstauflösung.

Natürlich wurde die Website bald zur Bibel für alle Anons, die zu viel „Q“ und zu wenig Schlaf hatten. Da standen sie also: Verschwörer im Wohnzimmer, bewaffnet mit Bildschirmbräune, bereit, den Massenmord mit Screenshots zu beweisen.

Und wer nicht glauben wollte, der galt sofort als Schlafschaf mit Mainstream-Maulkorb – irgendwo zwischen Merkel-Marionette und Pfizer-Fanclub-Vorsitzendem.

Denn es war so schön einfach: Da draußen gibt es Leute – natürlich reich, natürlich alt, natürlich globalistisch – die beschlossen haben, dass 80 Millionen Deutsche einfach zu viel sind.

Und weil man Menschen schlecht einfach aus dem Baumarktregal zurücklegen kann, hilft man mit Impfungen, Lockdowns und digitalen Identitäten nach. Soweit die Story – sponsored by Telegram und pseudointellektuelle Selbstermächtigung.

Was man dabei gerne vergisst: Deagel war keine Denkfabrik, sondern eine Datenseite mit der Seriosität eines Horoskops auf Crack.

Keine Methode, keine Quellen, keine Erklärung – aber mit schicker Karte. Dass sich daraus eine Endzeitvision mit dem Charme eines Sudoku für Soziopathen entwickelte, ist wohl das eigentliche Wunder. Oder besser gesagt: das Märchen vom Bleistift, der die Welt untergehen ließ.

In einer Welt, in der jedes Meme als Beweis gilt, jede Zahl als Offenbarung und jede Impfung als Einweihungsritual in die neue Weltordnung, war es nur logisch, dass eine alte Website mit Fantasiezahlen zur Kanzel für Heilsbringer wurde, die noch nie eine Statistik verstanden haben, aber dafür umso lauter predigen.

Eine Artikel über eine der absurdesten Mythen des digitalen Zeitalters von Alfred-Walter von Staufen

„Wenn Google dein Prophet ist, Excel dein Orakel und der Weltuntergang sich wie ein Rabattgutschein ankündigt – dann bist du bereit für Deagel.“

Wie eine Website zur Weltuntergangspredigt wurde – Die Legende von Deagel

Es war einmal im unsichtbaren Hinterzimmer des Internets, da saß ein Orakel namens Deagel. Kein Mensch wusste genau, wer es war, woher es kam oder ob es überhaupt mehr als ein gelangweilter IT-Freelancer mit Hang zum Weltuntergang war.