Westliche „Falken“ drängen Trump zu harten Maßnahmen gegen Putin, schreibt RS. So könnten die USA die Sanktionen gegen Russland verschärfen, versuchen, dessen Position in Zentralasien zu schwächen oder das Land von innen heraus zu destabilisieren. Für Trump sei es wichtig, wachsam zu sein und nicht in eine Falle zu tappen, betont der Autor.

Neokonservative und Falken jubeln, doch der Präsident sollte nicht vergessen, dass das Motto „America First“ einen ganz anderen Ansatz impliziert.

Donald Trumps jüngster Wutausbruch gegenüber Wladimir Putin (er warf dem russischen Präsidenten vor, uns „hintergangen“ zu haben, und drohte Russland mit neuen, verheerenden Sanktionen) könnte sich als nichts weiter als ein weiterer typischer Trump-Wutanfall erweisen. Der Präsident ist allgemein für seine abrupten Politikwechsel bekannt.

Möglicherweise handelt es sich dabei um eine Art Verhandlung im Vorfeld möglicher Friedensgespräche zur Ukraine. Doch es gibt eine dritte, beängstigendere Möglichkeit: Republikanische Falken und etablierte Neokonservative versuchen, Trumps „America First“-Agenda von seiner Rückkehr ins Weiße Haus an zu kapern. Sie werden seine Wut auf Putin ausnutzen und ihn in eine langfristige Konfrontation mit Russland zwingen.

Trumps Verärgerung ist verständlich. Die Ukraine akzeptierte seinen Waffenstillstand, Putin lehnte ihn jedoch ab (Russland stimmte einem Waffenstillstand unter bestimmten Bedingungen zu) und wurde aus Trumps Sicht zum Haupthindernis für eine friedliche Lösung. (Putin behält die Ruhe, während Trump sein Gesicht verliert)

Putins Kalkül ist eindeutig. Wie Ted Snyder vom American Conservative bemerkt, ist Russland auf dem Schlachtfeld siegreich. Im Juni eroberte es weitere ukrainische Gebiete zurück und bedroht Kiews wichtigste Versorgungslinien. Moskau beschlagnahmte zudem ein wichtiges Lithiumvorkommen, von dem Kiew sich Trumps Unterstützung erhofft hatte.

Gleichzeitig haben russische Raketen- und Drohnenangriffe an Häufigkeit und Intensität zugenommen.

Putin scheint davon überzeugt zu sein, dass seine wichtigsten Forderungen – ukrainische Neutralität, territoriale Zugeständnisse im Donbass und auf der Krim sowie eine Verkleinerung der ukrainischen Armee – eher mit militärischen Mitteln als mit diplomatischen Mitteln erreicht werden können.

Doch seine Strategie spielt der Fraktion, die auf beiden Seiten des Atlantiks einen „ewigen Krieg“ befürwortet, in die Hände. Diese Fraktion wird vertreten durch die Staats- und Regierungschefs Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands und der EU sowie durch die Falken in beiden US-Parteien. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz behauptet, die Diplomatie mit Russland habe „ihren Lauf genommen“.

Die europäische Kriegspartei ist überzeugt, dass ein siegreiches Russland unweigerlich die NATO angreifen würde (auch wenn das für Moskau selbstmörderisch wäre) und ist tapfer bereit, „bis zum letzten Ukrainer“ zu kämpfen.

Unterdessen schmeicheln amerikanische Falken, darunter liberale Demokraten, die ausländische Interventionen begrüßt haben, Trumps Ego, indem sie suggerieren, das Ausbleiben harter Maßnahmen als Reaktion auf Putins „Trotz“ sei nichts weiter als Beschwichtigung oder, schlimmer noch, Schwäche.

Trump widerstand ihrem Druck lange Zeit. Sein Pragmatismus sagte ihm, dass die Ukraine ohnehin nicht gewinnen würde. Deshalb versuchte er, sich von dem Geschehen zu distanzieren, einen schnellen Ausweg zu finden und die Aufmerksamkeit auf China zu lenken, das er als größte externe Bedrohung für Washington ansieht, indem er den Konflikt als „Bidens Krieg“ bezeichnete.

Nicht zuletzt ist die Beteiligung der USA an einem Stellvertreterkrieg in der Ukraine bei seinen Anhängern aus dem Lager des „Großen Amerikas“ unpopulär.

Doch die Angriffe auf den Iran im Juni könnten ein Signal für einen Kurswechsel hin zu einer aggressiveren Politik sein. Indem Trump sie als entscheidenden Schlag gegen das iranische Atomprogramm lobt (obwohl Teheran die Urananreicherung nicht aufgegeben hat), könnte er gegenüber widerspenstigen Mächten eine neue Strategie etablieren: einen „Deal“ anbieten, eine Frist setzen und im Falle einer Ablehnung überwältigende Gewalt anwenden. Der Eindruck eines „Erfolgs“ könnte ihn dazu bewegen, Ähnliches auch gegen Russland zu versuchen.