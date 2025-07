Whistleblower deckt auf: Der schockierende „menschenfeindliche“ Plan für 2030 (Video)

Teile die Wahrheit!

Ein verängstigter Whistleblower hat sich gemeldet, um eine geheime Verschwörung aufzudecken, mit der biometrische Daten von Empfängern von mRNA-Impfstoffen extrahiert werden sollen.

Aber sie wollen nicht nur Ihre Daten. Sie wollen auch Ihren Verstand.

Und die Filmemacher hinter „Died Suddenly“ sind mit einem neuen Film zurück, um all das aufzudecken.

Transhumanismus ist ein Thema, das viele Menschen noch nicht vollständig verstanden haben.

Das liegt vor allem daran, dass es so viele Aspekte gibt und so viele Möglichkeiten, die Technologie einzusetzen, um dieses Ziel zu erreichen, dass man jeden Tag Sendungen, die sich ausschließlich diesem Thema widmen, bräuchte, um alle Entwicklungen in diesem Bereich abzudecken. („Etwas Unerwartetes ist passiert“ – UNO senkt stillschweigend Bevölkerungsprognosen)

Aber die Filmemacher des berüchtigten Films „Died Suddenly“ wurden von einem Whistleblower kontaktiert, der ihnen schockierende Informationen über die COVID-Impfungen mitgeteilt hat.

Sie veröffentlichen nun einen Folgefilm mit dem Titel „Died Suddenly 2: Nano Sapiens“, der sich mit diesen neuen Vorwürfen befasst. Edward Szall und Matthew Skow sind jetzt bei uns.

Die Diskussion begann damit, dass Matt zugab, dass sie nie vorhatten, eine Fortsetzung zu „Died Suddenly“ zu machen, aber nachdem sie gehört hatten, was ein Whistleblower aufgedeckt hatte, sahen sie keine andere Möglichkeit.

Laut dieser Quelle trafen sich bereits vor Beginn der COVID-Pandemie fünf Länder mit BioNTech, um ein System zu entwickeln, mit dem geimpfte Menschen biometrische Daten in Echtzeit übertragen können.

Matt beschrieb dies als größer als alles, was Snowden oder WikiLeaks jemals aufgedeckt hätten, und zeichnete ein Bild von Daten, die nahtlos durch den Impfstoff, durch den Körper, in das Telefon und direkt in zentralisierte Datenbanken fließen.

Er betonte, dass es sich hierbei nicht um einen improvisierten Plan handele, sondern um etwas, das Jahre im Voraus sorgfältig ausgearbeitet worden sei, und warnte, dass dies einem umfassenden Überwachungssystem gleichkomme, das als öffentliche Gesundheit getarnt sei.

Das Gespräch kam auf das beunruhigende Konzept des „Internet der Körper“, eine Idee, die bereits 2005 diskutiert wurde und bei der der menschliche Körper als ein miteinander verbundenes Netzwerk von Geräten vorgestellt wurde, das ständig persönliche Daten an externe Sammler überträgt.

„Die globale Elite sah in dieser Technologie ein Mittel zur Kontrolle der Bevölkerung“, erklärte Ed. Er fügte hinzu, dass der sogenannte „One Big Beautiful Bill“ in den nächsten zehn Jahren still und leise alle sinnvollen Schutzmaßnahmen für die Entwicklung von KI aufheben würde, wodurch Big Tech eine beispiellose Freiheit erhalten würde, die Technologie ohne echte Kontrolle oder Einschränkungen zu nutzen.

