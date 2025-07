Wissenschaftler nehmen an, dass wir in einer Simulation leben und es 2040 zu einem Kollaps kommt!

Teile die Wahrheit!

Laut der Simulationstheorie glauben einige Wissenschaftler, dass wir den Simulator überlisten könnten – selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass wir lediglich Fehler im Code sind. Aber bleiben wir unwissend darüber, dass wir möglicherweise wirklich in einer solchen Simulation sind? Von Jason Mason

Diese Theorie, die sowohl bei Physikern als auch bei Gehirnforschern an Bedeutung gewinnt, postuliert, dass wir in einer virtuellen Welt leben könnten, die von einem super-intelligenten Schöpfer kodiert wurde, der uns entweder beobachtet oder seine Schöpfung nicht mehr beobachtet.

Noch beunruhigender ist, dass wir in einigen extremen Varianten der wissenschaftlichen Hypothese nicht nur ahnungslos gegenüber der Phantomwelt sind, sondern auch nicht einmal dazu bestimmt waren, hier zu sein. Demzufolge wären wir ein Fehler im Code, oder auch das wichtigste Element.

Es gibt zwei Arten von Simulationen, sagen Forscher der Science for Life Extension Foundation. In einem Artikel mit dem Titel „Simulationstypologie und Risiken der Beendigung“ unterscheiden Theoretiker zwischen absichtlich gestalteten Simulationen und Simulationen, die dem Zufall überlassen sind, wie Träumen oder KI-generierten Geschichten, die ohne einen Schöpfer erstellt werden.

Die Simulationstheorie wird zum Beispiel von prominenten Wissenschaftlern wie Nick Bostrom unterstützt, der argumentiert, dass es wahrscheinlich ist, dass wir in einer Simulation leben, wenn zukünftige Zivilisationen in der Lage sein werden, realistische Simulationen ihrer Vorfahren zu erstellen. (Jesus versuchte uns zu sagen, dass wir in der Matrix leben – Jesus war ein Hacker!)

Die Entwicklung von KI hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen, mit Fortschritten in maschinellem Lernen und neuronalen Netzwerken, die es ermöglichen, komplexe Aufgaben zu automatisieren und sogar kreative Inhalte zu generieren. Sie nehmen rapide zu und große Regierungen lassen bereits im Hintergrund des Weltgeschehens umfassende Welt-Simulationen laufen, mit Daten, die in Echtzeit von allen Erdbürgern gesammelt werden.

Die Diskussion über die Simulationstheorie wirft grundlegende Fragen über das Bewusstsein, die Realität und die Natur des menschlichen Daseins auf. Philosophen wie René Descartes und David Chalmers haben ähnliche Überlegungen angestellt, die die Grenzen zwischen Realität und Illusion hinterfragen.

Mit der fortschreitenden Virtual-Reality-Technologie und der Schaffung immersiver digitaler Umgebungen wird die Grenze zwischen physischer und virtueller Realität zunehmend verschwommen, was der Diskussion über Simulationen mehr Gewicht verleiht.

Laut dieser Idee spiegelt unser wachsendes Bewusstsein, in einer codebasierten Realität zu leben, unsere kulturelle und intellektuelle Evolution wider. Je mehr wir wissen, desto komplexer wird alles.

Wir riskieren, einen Fehler in der Matrix auszulösen, da die Simulation oder ihre Erschaffer möglicherweise nicht möchten, dass wir im Bilde sind.

Dennoch neigen Befürworter der Simulationstheorie zur Annahme, dass der Programmierer ein kosmisches Wunderkind oder eine hoch entwickelte KI sein könnte, die daran interessiert ist, das Fermi-Paradoxon zu lösen oder das Schicksal anderer Zivilisationen zu erforschen. Eine weitere Option ist eine weiterentwickelte zukünftige KI, die Simulationen der Vergangenheit durchführt.

Dr. Susan Schneider, eine KI-Expertin und Professorin für Philosophie an der Florida Atlantic University, ist nicht überzeugt, dass wir bloße Fehlfunktionen einer Matrix sind.

Das Schaffen von Leben, sagt sie, würde absichtliche Programmierung erfordern, nicht zufällige Fehler. Vielleicht bedeutet das, dass wir diese angeblich konstruierte Welt neu gestalten müssen, um höhere Existenzformen zu erreichen einschließlich körperlicher, geistiger und spiritueller Aspekte unseres Selbst.

Das könnte bedeuten, dass wir im Wesentlichen die Gesellschaftsformen, die wir kannten, hinter uns lassen müssten. Wir sprechen von einem Architekten, der weit intelligenter ist als wir, schneller und in der Lage, Bewusstsein im gesamten Universum zu erzeugen und Leben zu schaffen.

Währenddessen stehen wir am Abgrund des Sprungs in den Transhumanismus. Neue Menschen-Maschine-Schnittstellen zielen darauf ab, kollektive menschliche und KI-Intelligenz zu nutzen, um Probleme zu lösen, die über die Fähigkeiten eines einzelnen Geistes hinausgehen, und eine neue Form einer hybridisierten, superintelligenten Gesellschaft zu schaffen.