Xenobots: Forscher entdecken mysteriösen dritten Zustand jenseits des Todes

Wissenschaftler entdecken in einer neuen Studie einen mysteriösen „dritten Zustand“ jenseits von Leben und Tod. Diese Kreaturen besetzen den „Dritten Staat“ jenseits des Todes…

Man erinnert sich an die dunklen Geschichten über Verstorbene, die bei der Umbettung auf dem Friedhof ausgegraben wurden und man erkennen konnte, dass Haare und Fingernägel weitergewachsen waren, obwohl der Verstorbene eindeutig als tot erklärt worden war. Was wächst denn da weiter nach dem Tod?

Eine neue Studie deutet nun darauf hin, dass Leben und Tod möglicherweise keine Gegensätze sind. Die Biologen Peter Noble und Alex Pozhitkov haben kürzlich untersucht, wie das Aufkommen neuer multizellulärer Gebilde es ermöglichen, konventionellen Grenzen von Leben und Tod zu überwinden.

Die beiden prüften die Prozesse, die in Organismen nach dem Tod ablaufen. Seitdem erfolgreiche Organtransplantationen gezeigt haben, dass Zellen nach dem Tod in Funktion bleiben können, haben sie sich eingehender mit den Prozessen beschäftigt, die dies möglich machen.

Xenobots mit Flimmerhärchen

Ihre Forschungen ergaben, dass sich Hautzellen, die verstorbenen Frosch-Embryonen entnommen wurden, spontan an die Bedingungen in einer Labor-Petrischale anpassen und neue multizelluläre Strukturen, so genannte Xenobots, bilden konnten. (Die geheime Reise deiner Seele – Warum dein Schicksal kein Zufall ist)

Diese Xenobots zeigten ein Verhalten, das weit über ihre ursprünglichen biologischen Funktionen hinausgehen. Insbesondere nutzen sie winzige haarähnliche Fortsätze, um sich fortzubewegen, während diese Härchen in einem lebenden Frosch-Embryo eigentlich nur dazu dienen, weitgehend nur Schleim zu transportieren.

Diese interessanten Xenobots verfügen über die außerordentliche Fähigkeit zur „kinematischen Selbstreplikation“, d. h. sie können ihre physische Form und ihre Funktionen duplizieren, ohne, dass sie im herkömmlichen Sinne wachsen.

Dieser Prozess unterscheidet sich von den bekannteren Replikationsmethoden, bei denen der Organismus entweder in sich selbst oder auf seiner Oberfläche wächst.

Darüber hinaus haben Nobles und Pozhitkovs Studien gezeigt, dass sich einzelne menschliche Lungenzellen spontan zu winzigen, mehrzelligen Einheiten zusammenschließen können, die sich auch noch bewegen.

Diese Xenobots weisen dann neuartige Verhaltensweisen und Strukturen auf. Sie können nicht nur durch ihre Umgebung manövrieren, sondern sich auch selbst reparieren und beschädigte Nervenzellen in ihrem unmittelbaren Umfeld reparieren. Dieses Konzept wird als der „Dritte Zustand“ betitelt.

Kann das Leben nach dem Tod weitergehen?

Die Fähigkeit von Zellen und Geweben, welche nach dem Tod eines Organismus überleben und weiter funktionieren, wird von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter Umweltbedingungen, Stoffwechselaktivität und Konservierungsmethoden.

Verschiedene Zelltypen haben hierbei eine unterschiedliche Überlebensdauer. Beispielsweise beim Menschen gehen die weißen Blutkörperchen in der Regel innerhalb von 60 bis 86 Stunden nach dem Tod zugrunde.

Im Gegensatz dazu können jedoch Skelettmuskelzellen von Mäusen gleich mal bis zu 14 Tage postmortal regeneriert werden, während Fibroblasten-Zellen, d.h. von Schafen und Ziegen, sogar einen Monat nach dem Tod kultiviert werden können.