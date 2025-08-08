Achtung! Die Trump-Regierung will das historische Fluorid-Urteil kippen

Teile die Wahrheit!

Obwohl die EPA unter Trump behauptet, die MAHA-Bewegung zu unterstützen, hat sie nun Schritte unternommen, um das historische Urteil aus dem letzten Jahr aufzuheben.

Darin wurde festgestellt, dass Fluorid ein Risiko für die neurologische Entwicklung von Kindern darstellt.

Am Freitag legte die Umweltschutzbehörde EPA offiziell Berufung gegen ein Urteil eines Bundesgerichts ein, das die Behörde dazu verpflichtet hatte, Maßnahmen gegen die Risiken von Fluoridierungschemikalien zu ergreifen.

Die EPA stützte ihre Berufung auf drei Hauptargumente, darunter die Auffassung, dass die Kläger keine Klagebefugnis hätten, der Richter neue Beweise unzulässig berücksichtigt und das Bezirksgericht bei der Bearbeitung des Falls seine Befugnisse überschritten habe.

Die Berufung der EPA ist die jüngste Entwicklung in einem fast zehn Jahre andauernden Rechtsstreit zwischen der EPA, Eltern von Kindern, die von der Fluoridierung des Trinkwassers betroffen sind, und dem Fluoride Action Network (FAN).

Der Rechtsstreit begann nach der Entscheidung der EPA im Jahr 2016, den Antrag der Kläger gemäß dem Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (TSCA) abzulehnen. Im September 2024 stellte Richter Edward Chen fest, dass die Fluoridierung von Wasser mit 0,7 Milligramm pro Liter „ein unangemessenes Risiko einer Verringerung des IQ bei Kindern darstellt”.

Chen sagte, das Risiko sei ausreichend, um die EPA zu einer regulatorischen Reaktion zu verpflichten. Er erklärte jedoch, dass das TSCA ihm nur die Befugnis gebe, die EPA anzuweisen, Maßnahmen gegen das Risiko zu ergreifen.

Er könne jedoch nicht die Einzelheiten der Maßnahmen vorschreiben, die von einer nationalen Warnung bis zu einem vollständigen Verbot reichen. (Das schreckliche Geheimnis des Vatikans, um ihr Drittes Auge zu zerstören und Ihren Geist zu kontrollieren!)

In den letzten Tagen der Biden-Regierung legte die EPA Berufung ein, und nun hat die EPA unter der von Präsident Donald Trump ernannten Führung beschlossen, weiter gegen das Urteil des Richters vorzugehen.

Die EPA macht geltend, dass mindestens eines der Wasser der Kläger natürlich vorkommendes Fluorid enthält und sie daher keinen Schaden aufgrund der Fluoridierung des kommunalen Wassers nachweisen könnten.

Die Behörde behauptet außerdem, dass die Entscheidung des Richters, Studien zuzulassen, die nach der ursprünglichen TSCA-Petition von 2016 veröffentlicht wurden, gegen das Gesetz verstößt. Die EPA und das Justizministerium schrieben in ihrer Berufung:

Das Bezirksgericht hat gegen Abschnitt 21 des TSCA verstoßen, indem es den Klägern gestattet hat, sich auf Beweise zu stützen, die der EPA in der Petition nicht vorgelegt und von der EPA bei der Ablehnung der Petition nicht geprüft wurden. Die endgültige Entscheidung des Gerichts stützte sich überwiegend auf umfangreiche Beweise, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Petition noch nicht einmal existierten.

Michael Connett, der leitende Anwalt, der das Fluoride Action Network und die Kläger vertritt, sagte, die EPA argumentiere, das Gericht hätte relevante wissenschaftliche Erkenntnisse, die nach 2016 veröffentlicht wurden, ignorieren müssen.

Connett erklärte The Last American Vagabond (TLAV):

Ich glaube, die meisten Menschen würden das als Widerspruch zum hier auf dem Spiel stehenden öffentlichen Interesse empfinden.

Wir sollten 2024 Entscheidungen treffen, die die Wissenschaft widerspiegeln, die 2024 existiert. Das Gericht hätte nicht den Kopf in den Sand stecken und so tun sollen, als gäbe es all diese neuen Forschungsergebnisse nicht.

Die EPA argumentiert außerdem, dass Richter Chen das Verfahren „an sich gerissen“ habe, indem er nach Abschluss der Beweisaufnahme in der ersten Phase des Verfahrens im Jahr 2020 keine Entscheidung getroffen haben soll.

Anhänger der Bewegung „Make America Healthy Again“ (MAHA) unter der Führung von HHS-Minister Robert F. Kennedy Jr. kritisieren die Entscheidung der EPA, gegen das Urteil des Bundesgerichts Berufung einzulegen. Insbesondere nachdem Kennedy und der Leiter der EPA, Lee Zeldin, im April eine Pressekonferenz abgehalten hatten.

Auf dieser kündigten sie die Entscheidung der Behörde an, neue wissenschaftliche Erkenntnisse über mögliche Gesundheitsrisiken von Fluorid im Trinkwasser „zügig zu prüfen“.

Kennedy sagte auch, er werde die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anweisen, die Förderung der Wasserfluoridierung einzustellen. Bemerkenswert ist, dass Zeldin und Kennedy die Fluorid-Klage weder in ihrer Pressemitteilung noch während ihrer Pressekonferenz erwähnten.

Michael Connett glaubt jedoch, dass der öffentliche Druck auf die EPA und die Trump-Regierung Auswirkungen habe. Er betonte:

Es ist wichtig für uns zu wissen, dass sie diese Berufung jederzeit zurückziehen können. Daher ist es sinnvoll, dass die Menschen ihrer Wut und Unzufriedenheit gegenüber dieser Regierung Ausdruck verleihen und sie auffordern, diese Berufung zurückzuziehen.

Wenn die EPA bekanntgibt, dass sie diese Berufung zurückzieht, ist das Urteil des Richters endgültig. Dann würden wir zu einem Regelungsverfahren übergehen, in dem wir tatsächlich ein Verbot der Wasserfluoridierung erreichen könnten.

Während einige Unterstützer von MAHA über den Einspruch der EPA überrascht sein könnten, hat TLAV zuvor über die mehrfachen Verlängerungsanfragen der Trump-Administration berichtet, um zu entscheiden, ob sie mit dem Einspruch fortfahren würden.

In diesem Bericht stellten wir fest, dass die endgültige Entscheidung in den Händen des Generalanwalts der Vereinigten Staaten liegt.

Der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten ist D. John Sauer, der von 2017 bis 2023 Generalstaatsanwalt von Missouri war. (vgl. justice.gov) Sauer ist vor allem als der Anwalt bekannt, der Trump in seiner erfolgreichen Berufung vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten in der Rechtssache „Trump gegen Vereinigte Staaten“ vertreten hat.

In diesem Fall argumentierte Sauer, dass US-Präsidenten weitreichende Immunität für Handlungen genießen, die sie während ihrer Amtszeit vornehmen, einschließlich der Anordnung an das SEAL Team 6, politische Rivalen zu ermorden. (Vgl. thehill.com).

Ein Richter fragte Sauer im Januar 2024.:

Kann ein Präsident, der das SEAL Team 6 angewiesen hat, einen politischen Rivalen zu ermorden, der nicht angeklagt wurde, strafrechtlich verfolgt werden?

Sauer antwortete mit einem „qualifizierten Ja“ und merkte an, dass ein Präsident zunächst „angeklagt und verurteilt werden müsste“. Leider ist die Tatsache, dass Donald Trumps Umweltbehörde EPA beschließt, gegen ein Gerichtsurteil Berufung einzulegen.

Anstatt ein Verbot oder eine Begrenzung der öffentlichen Exposition gegenüber Fluoridierungschemikalien anzustreben, ist dies nur das jüngste Beispiel in einer Reihe von Verrat an der MAHA-Bewegung.

In den sechs Monaten seit Donald Trumps Amtsantritt hat die Food and Drug Administration (FDA) drei verschiedene mRNA-Impfstoffe zugelassen, zuletzt COVID-Impfstoffe für sechs Monate alte Kinder. (vgl. cbsnews.com) HHS-Minister Kennedy hat ebenfalls gemischte Signale hinsichtlich seiner Haltung zu Impfstoffen gesendet, indem er dazu aufrief, den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus zu untersuchen.

Gleichzeitig warb er für die MMR-Impfung, gegen die er zuvor gekämpft hatte. Gerade in dieser Woche hat das US-Repräsentantenhaus eine Maßnahme genehmigt, die verhindert, dass die EPA Pestizide kennzeichnet. (Vgl. thefreethoughtproject.com)

Auch wenn diese Entscheidungen nicht direkt in Kennedys Zuständigkeit fallen, zeigen sie doch, dass die Trump-Regierung in Bezug auf die MAHA-Agenda nicht einheitlich ist.

Für die amerikanische Bevölkerung bedeutet dies leider, dass sie weiterhin Giftstoffen, wie Pestiziden und Fluorid ausgesetzt ist.

TLAV wird die Entwicklungen im Fluorid-Prozess weiterhin verfolgen.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 03.08.2025