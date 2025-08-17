Alaska-Gipfel: Wenn Eunuchen vom Puffbesuch fantasieren wird es lächerlich

Teile die Wahrheit!

Wall Street Journal berichtet über neueste Entwicklung nach Alaska-Gipfel.

„Widerwärtig, beschämend, nutzlos!“ – das ist der Tenor, den die Mainstream-Journaille in den USA und Europa heute lauthals herausgeschrien hat. Und sämtliche Couch-Diplomaten und verhinderten Elitekämpfer, die vom Durchmarsch der Ukraine bis nach Wladiwostok träumen stimmten in diesen Chor ein.

Jedes weitere Wort über diese irrwitzige Kriegstreiberei braucht man wahrlich nicht verlieren, denn es ist tatsächlich nur dummes Geblöke ohne jede Substanz.

Natürlich hat Trump jetzt die Ukraine und Europa verraten, weil er nach dem Gipfel mit „leeren Händen“ dastand, so jedenfalls posaunen es die selbsternannten Inhaber der Deutungshoheit in alle Welt, weil der Donald sich erdreistet hat, keine Details zu den Inhalten dieses möglicherweise wichtigsten Treffens dieser Dekade preiszugeben.

Offensichtlich verwechselt man hohe Diplomatie mit einer Veranstaltung auf dem Marktplatz.

Angesichts solcher „Analysen“ dieser „Experten“ weiss man nicht, ob man lachen, heulen oder im Strahl kotzen soll.

Eines ist allerdings klar: Frieden wollen DIE nicht.

Das Wall Street Journal dagegen hatte einiges mehr zu bieten. (US-Quellen: Putin öffnete Trump die Augen: Diese Bedingungen ist Russland bereit zu akzeptieren)

Das WSJ brachte heute nachmittag eine Kolumne, die aufhorchen lässt und zeigt, dass gestern wohl doch nicht NICHTS vorwärts in Richtung Frieden ging.

Gleich zu Beginn heisst es:

„Der US-Präsident sagt, Putin habe akzeptiert, dass jeder Frieden die Präsenz westlicher Truppen in der Ukraine erfordern würde, um dessen Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.“

Das klingt wahrlich nicht nach Nichts!

Weiter heisst es:

„Trumps offensichtlicher Kurswechsel in dieser Angelegenheit, den er den Europäern gegenüber signalisierte, ist bemerkenswert, da er monatelang Zelenskys Bitte um eine solche Rolle der USA abgelehnt hatte, aus Angst, dass dies die USA in einen Krieg im Ausland verwickeln könnte. Trump hatte auch nicht auf die Bitte der Europäer reagiert, eine Art Sicherheitsnetz für europäische Truppen bereitzustellen, die im Rahmen eines Friedensabkommens möglicherweise in der Ukraine stationiert werden könnten.

US-Sicherheitsgarantien könnten Selenskyj möglicherweise in die Lage versetzen, in den Gesprächen mit Putin Kompromisse einzugehen, vorausgesetzt, Russland ist zu Verhandlungen in gutem Glauben bereit, sagten einige der europäischen Beamten, die an dem Telefonat teilgenommen hatten.

Drei mit dem Telefonat vertraute Personen sagten, Trump habe angedeutet, dass die Garantien auch die militärische Unterstützung der USA für eine von Europa geführte Sicherheitstruppe in der Ukraine umfassen könnten, sich jedoch nicht zu einer Stationierung amerikanischer Truppen vor Ort verpflichtet.“

Klar und deutlich wird hierbei Eines: Die USA werden den Europäern die Aufgabe überlassen, mit diesem europäischen Problem zukünftig allein umzugehen.

Das ist noch nicht Alles, was da zur Stunde auf dem Tisch liegt:

„Trump und die europäischen Staats- und Regierungschefs sprachen auch über einen Vorschlag der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, der der Ukraine eine Sicherheitsgarantie nach dem Vorbild der Kollektivverteidigungsklausel in Artikel 5 des NATO-Vertrags bieten würde, wie zwei Personen, die über das Gespräch informiert waren, berichteten.“

Melonis Vorschlag könnte für Putin durchaus akzeptabel sein, da die Ukraine bestenfalls Beistand erhalten würde, der die volle Mitgliedschaft der NATO ausschliesst.

Sollte das, was das WSJ da berichtet, den Tatsachen entsprechen, wäre das natürlich alles andere als NICHTS.

Das dürfte den Kriegstreibern so gar nicht in den Kram passen.

Der österreichische Unternehmer Gerald Markel über die „Koalition der Wahnsinnigen“ und die Folgen einer möglichen Beschlagnahme der russischen Zentralbankgelder:

Wenn Eunuchen vom Puffbesuch fantasieren wird es lächerlich.

Und warum alle Europäer gegen das NEUNZEHNTE Sanktionspaket der „Koalition der Wahnsinnigen“ protestieren sollten !

Beginnen wir mit dem Lächerlich/Absurden.

Die Europäische Kriegstreiberfront will zuerst einen Waffenstillstand und dann erst Verhandlungen.

Überwachen wollen die Europäer diesen Waffenstillstand mit eigenen Truppen IN der Ukraine !

Premier Starmer aus GB hat die Befehle dafür schon unterschrieben.

Großbritannien beabsichtigt, innerhalb der ersten Woche nach der Verkündung einer Waffenruhe Truppen und Flugzeuge in die Ukraine zu entsenden (!)

Keir Starmer genehmigte auch formell einen KampfEinsatz von Royal Air Force – laut Verteidigungsminister John Healey werden britische Truppen im Falle eines Angriffs auf sie in der Ukraine zurückschlagen 🤦

Dazu muss man wissen – die GESAMTE britische Armee brächte derzeit knapp 55 000 Infanteristen ins Gefecht

Das ist WENIGER als die Ukrainer derzeit alleine in Pokrovsk im Feld haben.

GB hat derzeit-gemessen an den Verbrauchszahlen an der ukrainischen Front- für genau DREI Tage Artilleriemunition.

Und während die Russen circa 800 000 Mann haben die teilweise seit drei Jahren in Schützengräben, Häuserkampf und Drohnenkrieg leben, hat die Manöversoldatenarmee der Briten nicht einmal 1000 Soldaten mit ECHTER Kampferfahrung in ECHTEN Kriegen.

(Das gilt übrigens noch mehr für alle Kontinentaleuropäische Armeen)

Militärische Eunuchen fantasieren über einen Puffbesuch.

Nur noch lächerlich.

Das Lachen wird jetzt aber allen Europäern beim nächsten Punkt vergehen – den völlig irren Ideen, die im 19ten (!) Sanktionspaket der Koalition der Wahnsinnigen enthalten sein sollen.

Warum Koalition der Wahnsinnigen ?

Weil diese Leute sich so tief ins Rabbithole des Ukraine-Krieges versenkt haben, dass Ihr Schicksal nun mit dem des Regimes Selensky untrennbar verbunden ist und Sie deshalb vor nichts mehr zurückschrecken.

Auch nicht vor der ökonomischen Atombombe – dem endgültigen Diebstahl der beschlagnahmten Gelder der russischen Zentralbank!

Ich sage es seit drei Jahren und jeder Mensch mit einem Funken Grundkenntnisse der internationalen Finanzwelt wird es bestätigen

Stiehlt Europa die 300 Milliarden der russischen Zentralbank, die seit drei Jahren eingefroren sind, nun im nächsten Sanktionspaket endgültig, dann kommt der Jüngste Tag für den Finanzplatz Europa.

Ich wiederhole es.

Es gibt nur EIN unumstössliches Gebot am Planeten des Geldes –

Anvertrautes Geld ist unantastbar.

Verstößt ein Wirtschaftsraum ohne jegliche internationale Rechtsgrundlage gegen das EINZIGE GEBOT dann ist er ab der Minute der Tat toxisch.

Und SÄMTLICHE Geldanleger des Planeten, von Zentralbank bis Fond, von Privatanleger bis zum MegaKonzern ziehen SOFORT ihre Einlagen ab -weil die Sicherheit dieser Einlagen dann nicht mehr sakrosankt ist.

Um euch die Größenordnung aufzuzeigen.

Sagt Euch „Euroclear“ etwas ?

Euroclear Bank ist eine internationale Wertpapierverwahrstelle (International Central Securities Depository – ICSD) mit HauptSitz in Brüssel.

Verwaltung von 35,6 Billionen EUR Vermögen (Assets);

295 Millionen Abwicklungen im Wert von 1.000 Billionen pro Jahr (!)

Kein Fehler – 1000 Billionen nicht Milliarden !!

Der größte Teil des russischen Geldes in Europa liegt bei Euroclear.

Stehlen die Wahnsinnigen heute das Geld in Europa, ist Euroclear Filiale China morgen beschlagnahmt weil die Russen in Hongkong oder Peking klagen.

Das löst einen Dominoeffekt aus und Europas Banken sind einen Tag später Geschichte.

Geschichte heißt Bankomaten und Filialen zu.

Euer Geld ist WEG.

Die Idee das russische Vermögen der Ukraine zu geben klingt für Moral-Taliban bestechend.

In der ökonomischen Realität wäre es der SuperGAU, der Europa vernichtet.

Und davor könnte sich kein Mensch schützen – ich nicht, Du nicht, Milliardäre genausowenig wie Mindestpensionisten

Die Koalition der Wahnsinnigen muss gestoppt werden bevor es zu spät ist

