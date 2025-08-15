Atomwaffen und das Dritte Reich: Hitlers Militärberater Oberst Skorzeny forderte die Bombardierung von New York City

Teile die Wahrheit!

Vorwort des Autors Shane Quinn:

Vor etwa 18 Monaten machte mich der angesehene amerikanische Historiker und Wissenschaftler Noam Chomsky per E-Mail auf Otto Skorzenys „My Commando Operations“ aufmerksam, ein Buch, auf dem der folgende Artikel weitgehend basiert. Wenig später verwies Chomsky diesen Autor speziell auf das Material in Kapitel 12 von Skorzenys Buch „Warum Hitler die Atombombe nicht baute“.

Vor 75 Jahren, am 22. Oktober 1944, wurde SS-Oberstleutnant Otto Skorzeny erneut in das Hauptquartier Wolfsschanze in Ostpreußen gerufen, Adolf Hitlers geheimes Quartier tief in den masurischen Wäldern.

Hitler hatte Skorzenys Anwesenheit in der Wolfsschanze erbeten, um die Aufgaben für die Ardennenoffensive zu besprechen. Ziel der Offensive war es, die alliierten Armeen zu spalten und sie zu einem Friedensvertrag zugunsten der Nazis zu zwingen.

Angesichts der schwachen Leistung und der schleppenden Vorstöße amerikanischer und britischer Divisionen in Frankreich gegen die zahlenmäßig unterlegenen Deutschen war dies kein völlig unmögliches Ziel.

Entgegen dem Mythos war der Ausgang der Kämpfe, bei denen alliierte Soldaten auf deutsche Truppen trafen, nicht ungewiss. Der englische Historiker Max Hastings bemerkte über die Deutschen:

„Ihre Taktik war meisterhaft … Ihre untergeordnete Führung war der der Amerikaner, vielleicht auch der der Briten, weit überlegen. Während des gesamten Zweiten Weltkriegs siegten die Deutschen, wann immer britische oder amerikanische Truppen den Deutschen in annähernd gleicher Stärke gegenüberstanden.“

Hastings Beobachtungen werden von anderen Wissenschaftlern und sogar von Politikern wie Winston Churchill unterstützt , der schrieb:

„Die Überlegenheit der Deutschen in puncto Konzeption, Führung und Energie war offensichtlich … Bei Narvik hielt eine gemischte und improvisierte deutsche Streitmacht von kaum 6.000 Mann sechs Wochen lang etwa 20.000 alliierte Soldaten in Schach … Einige unserer besten Soldaten, die Schottische und die Irische Garde, waren verblüfft über die Tatkraft, den Unternehmungsgeist und die Ausbildung von Hitlers jungen Männern.“ („Mein Großvater war Hitlers Pilot in Argentinien – nach 1945!“ Jan van Helsing im Interview zum Thema „Hitler überlebte…“)

Der 1,93 Meter große Skorzeny gehörte zu den höchstdekorierten Soldaten Nazideutschlands. Die alliierte Führung und die westlichen Medien bezeichneten diesen narbigen Soldaten als „den gefährlichsten Mann Europas“.

Im Herbst 1944 hatte Skorzenys Ruf im Dritten Reich selbst Legendenstatus erreicht, und zu diesem Zeitpunkt war er vielleicht Hitlers Lieblingssoldat.

Es ist keine Übertreibung, festzustellen, dass Skorzenys Operationen einen direkten Einfluss auf den Zweiten Weltkrieg hatten. Seine Führung der Mission von 1943 – Benito Mussolini aus einem Berggefängnis in Mittelitalien zu befreien – ermöglichte es einer Nazi-Marionettenregierung, die angeblich vom Duce geführt wurde, bis fast zum Ende des Krieges in Europa fest auf italienischem Boden zu bleiben.

Mussolinis Rettung trug dazu bei, den Zusammenbruch des Faschismus in Italien zu verhindern. Allerdings wurde die Sache der Nazis auch hier durch die enttäuschende Leistung der alliierten Soldaten an dieser separaten Front begünstigt – obwohl die Deutschen bei ihren geschickten Verteidigungsmanövern in Italien durch das besonders bergige und schlammige Gelände dieses Landes unterstützt wurden.

Die Bedeutung von Mussolinis Rettung aus den Händen der Alliierten war für die Nazis ein großer Propagandaerfolg. Nachdem Hitler am 12. September 1943 sofort über die Neuigkeiten in der Wolfsschanze informiert worden war, rief er überglücklich Skorzeny im Hotel Imperial in Wien an, wo dieser gerade angekommen war, und sagte zu ihm:

„Heute haben Sie eine Mission erfüllt, die in die Geschichte eingehen wird. Sie haben mir meinen alten Freund Mussolini zurückgegeben. Ich habe Ihnen das Ritterkreuz verliehen und Sie zum Sturmbannführer befördert. Herzlichen Glückwunsch!“

Skorzeny reichte dann Mussolini das Telefon, damit dieser mit Hitler sprechen konnte. Mussolini dankte seinem deutschen Amtskollegen aufrichtig und sagte Hitler, er sei erschöpft und müsse sofort ins Bett gehen, „um lange zu schlafen“.

Später am Abend erhielt Skorzeny auch Anrufe von den berüchtigten Heinrich Himmler und Hermann Göring – während sogar Feldmarschall Wilhelm Keitel sein altes Monokel abstaubte, um ihn anzurufen.

Skorzeny spielte erneut eine zentrale Rolle bei der Beeinflussung der Kämpfe im Zweiten Weltkrieg, als er am 15. und 16. Oktober 1944 die Einsetzung eines glühend pro-nazistischen Kabinetts in Ungarn, der Pfeilkreuzlerpartei, plante. Infolgedessen kämpften die Ungarn verzweifelt an der Seite der Deutschen, feierten lokale Siege gegen die Rote Armee und behinderten deren Vormarsch nach Westen.

Die Pfeilkreuzlerpartei jagte anschließend mit Unterstützung der Nazis einen Großteil der verbliebenen jüdischen Bevölkerung Ungarns und schickte sie auf Todesmärsche und in Konzentrationslager – ein nur allzu bekanntes Bild, das man in Europa in den Jahren zuvor beobachten konnte.

Im Jahr 1944 kursierten unter deutschen Soldaten Gerüchte, dass Nazi-Wissenschaftler an der Herstellung von Geheimwaffen arbeiteten, die der Schwerkraft trotzen und ihnen letztendlich zu Hilfe kommen würden. Sie würden dem zerfallenden Dritten Reich den unwahrscheinlichsten Sieg bescheren.

In den letzten Kriegsmonaten hegte Hitler den brennenden Wunsch, nicht nur Moskau und London mit unangekündigten Waffen vom Erdboden zu tilgen, sondern auch New York City zu verwüsten. Wie wir aus seinen Schmähreden wissen, wollte Hitler sich an den Westmächten für ihre systematische Zerstörung deutscher Städte rächen.

Er hatte in dieser Hinsicht Erfahrung. Anfang September 1941 erteilte Hitler den deutschen Generälen den Befehl, „die Stadt Petersburg vom Erdboden zu tilgen. Es gibt keinen Grund für die weitere Existenz dieser Großstadt“.

Ab September 1941 wurden vor Petersburg (Leningrad) riesige deutsche Eisenbahngeschütze aufgestellt, deren 30-Zoll-Granaten jede Straße und jeden Stadtteil treffen konnten. Im Januar 1944 stand Leningrad noch fast ganz, Hunderttausende Einwohner waren tot.

Mitte August 1944, als sich die alliierten Soldaten endlich den Außenbezirken von Paris näherten, befahl Hitler, die Stadt dem Erdboden gleichzumachen, und schrie ins Telefon: „Brennt Paris?“

Glücklicherweise ignorierte General Dietrich von Choltitz, Nazi-Deutschlands Militärgouverneur von Paris, diese halb verrückten Forderungen. Die französische Hauptstadt existierte in all ihrer Pracht weiter.

Unterdessen erlebte London einen neuen Terror: Ab dem 13. Juni 1944 rasten unbemannte V-1-Marschflugkörper der Nazis über den Himmel und auf die riesige Metropole nieder. Man hoffte, dass auch die Vereinigten Staaten bald ins Visier geraten würden. Der englische Autor Geoffrey Michael Brooks beschrieb dies wie folgt:

„Hauptsturmführer Otto Skorzeny plädierte energisch für die sofortige Umsetzung des V-1-Projekts gegen New York.“

Bei einem Treffen mit Himmler und anderen Nazi-Würdenträgern im Sanatorium Hohenlychen (Himmlers neuem Hauptquartier) im November 1944 erwähnte Skorzeny auch die Möglichkeit, vor der amerikanischen Ostküste lauernde U-Boote mit V1-Raketen auszurüsten, die dann von Abschussrampen deutscher U-Boote ungestört auf New York City abgefeuert werden könnten. Admiral Hellmuth Heye , der den Plan für durchführbar hielt, informierte Skorzeny über diese Möglichkeit.

Als Himmler diese Enthüllung hörte, sprang er, zuckend vor Aufregung, „aus seinem Sessel und rannte zu der Karte, die einen großen Teil der Mauer bedeckte“, bevor er ausrief:

„Dann müssen wir New York bombardieren! Es in Schutt und Asche legen! Auch die Amerikaner werden den Kriegsgeschmack kriegen. Wir müssen sofort den Führer informieren und den Großadmiral [Karl Dönitz] anrufen… Ich bin überzeugt, dass die Amerikaner einen Angriff im eigenen Land nicht ertragen könnten. Ihre Kampfmoral würde auf Null sinken.“

Das amerikanische Festland war seit dem Krieg von 1812 gegen das Britische Empire über ein Jahrhundert lang nicht mehr von einer fremden Macht angegriffen worden.

Man befürchtete, der Anblick deutscher Raketen, die in New Yorks glänzende Türme und Wolkenkratzer einschlugen, könnte den Amerikanern schweren psychologischen Schaden zufügen. Es wäre zweifellos ein Schock für die Welt gewesen, wenn die berühmteste Stadt der USA mit revolutionären deutschen Waffen angegriffen worden wäre, über die die Amerikaner selbst nicht verfügten – und dies könnte der Roosevelt-Regierung Anlass zum Nachdenken gegeben haben.

Dennoch ist es unrealistisch anzunehmen, dass Aktionen wie der Angriff auf New York den Verlauf des Krieges hätten ändern können.

Trotzdem schrieb Skorzeny , dass

„Das V-Waffen-Programm umfasste den Bau einer Rakete, die in der Lage war, New York oder Moskau [von Deutschland aus] zu bombardieren. Diese Rakete war Ende März 1945 praktisch fertig und hätte Anfang Juli in Serienproduktion gehen können.“

Die Spekulationen über die Wunderwaffen der Nazis wurden von Joseph Goebbels‘ Propagandaministerium weit verbreitet. Viele Deutsche glaubten, was sie hörten, vielleicht aus Verzweiflung oder aus irgendeinem anderen Grund, da geniale Raketeningenieure – wie Wernher von Braun und Arthur Rudolph – zu dieser Zeit mit ihren Entdeckungen Wunder vollbrachten.

Die Gespräche unter den Deutschen drehten sich jedoch weitgehend um ein anderes, unheilvolleres Instrument.

Skorzeny erinnert sich: „Die meisten Gespräche drehten sich um eine andere schreckliche Waffe, die angeblich auf künstlich erzeugter Radioaktivität basieren sollte. Obwohl ich kein Atomphysiker war, wusste ich, dass man mit der Spaltungsenergie von Uran einen Sprengsatz herstellen konnte. Der englische Sabotageangriff auf die Schwerwasserfabrik in Norwegen Anfang 1943 erregte meine Aufmerksamkeit, ebenso wie der Bombenangriff im darauffolgenden Herbst, der die Fabrik schwer beschädigte.“

Bahnbrechende Neuigkeiten über ungewöhnlich starke Bomben wurden sogar in der Nazi-Presse veröffentlicht. In den ersten Auguststunden 1944 übermittelte der deutsche Innendienst einen Bericht, in dem es hieß :

„In den Vereinigten Staaten werden wissenschaftliche Experimente an einer neuen Bombe durchgeführt. Ihr Sprengstoff ist Uran, und wenn die Elemente ihrer Struktur freigesetzt werden, entsteht eine Kraft von bisher ungeahnter Gewalt.“

Diese Enthüllung verbreitete sich vermutlich in der SS- und Wehrmachtsführung und erreichte rasch Hitlers Ohren. Auch in Amerika war dieses Leck bekannt und brachte Personen wie Generalmajor Leslie Groves, der das amerikanische Atomprogramm, das Manhattan-Projekt, leitete, in große Verlegenheit.

Es war kaum ein Zufall, dass Hitler wenige Tage nach dem Bericht der deutschen Zeitungen in der Wolfsschanze (am 5. August 1944) dem rumänischen Diktator Ion Antonescu „seine Befürchtungen“ hinsichtlich „dieses neuen Sprengstoffs“ „ausführlich geäußert“ hatte.

Hitlers Wissen um das Potenzial von Atomwaffen dürfte bereits vor August 1944 vorhanden gewesen sein. Skorzeny schreibt, Hitler habe im Herbst 1940 mit dem deutschen Rüstungsminister Fritz Todt „eine lange Diskussion über das Thema“ der Kernspaltung geführt.

Nach seinem Treffen mit Todt war der Naziführer „der Ansicht, dass die Nutzung der Atomenergie für militärische Zwecke das Ende der Menschheit bedeuten würde“.

Skorzeny behauptet, Hitler habe eine ausführliche Abhandlung über Kernspaltung von Werner Heisenberg, dem deutschen Nobelpreisträger und theoretischen Physiker, aus dem Jahr 1942 gelesen. Ende Februar 1942 hielt Heisenberg zudem einen Vortrag vor Regierungsvertretern des Dritten Reichs am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlin. Thema des Vortrags war das gewaltige Potenzial der Kernspaltung, und er sprach in einer für jeden Bürger verständlichen Sprache.

Heisenberg sagte unter anderem : „Reines Uran-235 erweist sich somit als Sprengstoff von unvorstellbarer Kraft.“ U-235 ist eines der häufigsten Isotope, die bei der Herstellung von Atomwaffen verwendet werden.

Heisenbergs Bemerkungen wurden höchstwahrscheinlich in irgendeiner Form an Hitler weitergegeben. Unter den Anwesenden der Heisenberg-Vorlesung war Bernhard Rust , ein unverbesserlicher Nazi und Reichsminister „für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung“.

Rust war Hitler seit vielen Jahren gut bekannt, und seine Mitgliedschaft in der NSDAP reichte bis ins Jahr 1922 zurück. Hitler kannte auch Heisenberg, und der Diktator hatte sich wiederholt mit anderen bedeutenden Wissenschaftlern getroffen, wie den Nobelpreisträgern Philipp Lenard und Max Planck. Mit von Braun hatte er sich auch über Raketentechnologie unterhalten, beispielsweise Anfang 1943.

Skorzeny erinnert sich: „Ich könnte ebenso gut ein persönliches Erlebnis beschreiben“, nämlich sein Treffen mit Hitler am 22. Oktober 1944. Er berichtet, dass Hitler zu ihm sagte :

„Selbst wenn die Radioaktivität kontrolliert und die Kernspaltung als Waffe eingesetzt würde, wären die Auswirkungen immer noch schrecklich. Als Dr. Todt bei mir war, las ich, dass ein solches Gerät mit kontrollierter Radioaktivität Energie freisetzen würde, die eine Verwüstung hinterlassen würde, die nur mit den Meteoriteneinschlägen in Arizona und in der Nähe des Baikalsees in Sibirien vergleichbar wäre … Das wäre die Apokalypse.“

Am Morgen des 30. Juni 1908 explodierte etwa 960 Kilometer nordwestlich des Baikalsees ein Asteroid mit einem Durchmesser von mehreren Hundert Metern. Seine Sprengkraft wird auf 10 bis 15 Megatonnen geschätzt und war damit möglicherweise 1.000 Mal stärker als die Atombombe von Hiroshima.

Dieser sibirische Asteroid, bekannt als „Tunguska-Ereignis“, machte eine Fläche von etwa 2.000 Quadratkilometern dem Erdboden gleich. Heute umfasst New York und seine Bezirke weniger als 800 Quadratkilometer, was bedeutet, dass New York durch diesen Asteroiden mehr als zweimal vernichtet worden wäre.

Vor fast 50.000 Jahren schlug ein Meteor in der Wüste im Norden Arizonas ein und hinterließ einen mehr als einen Kilometer breiten und knapp 180 Meter tiefen Krater. Diese Meteoriteneinschlagszone ist bis heute nahezu perfekt erhalten und vom Weltraum aus sichtbar. Man könnte diese Ereignisse wohl nur mit einem Atomkrieg vergleichen.

Das Wesen einer allmächtigen Diktatur wie der Hitlers liegt darin, dass wichtige Informationen, manchmal sogar triviale Details, sehr häufig an den herrschenden Alleinherrscher weitergeleitet werden.

Die Untergebenen des Diktators befürchten berechtigterweise, dass ihr Schweigen oder ihre Zurückhaltung schwere Strafen nach sich ziehen könnte, wenn ihr Schweigen oder ihre Zurückhaltung von Informationen entdeckt würde. Möglicherweise geht es auch darum, Punkte zu sammeln und Hitlers persönliche Gunst zu gewinnen, die er so dringend benötigte.

Dies ist in einer Demokratie nicht in gleichem Maße der Fall, wo die kritischsten Entwicklungen gelegentlich vor dem Präsidenten geheim gehalten werden, wie zum Beispiel in Amerika. Harry Truman war sich der Möglichkeit einer Entzündung der Erdatmosphäre nach dem verhängnisvollen Atomtest vom 16. Juli 1945 nicht bewusst.

Enrico Fermi, Amerikas führender Atomphysiker, schätzte die Wahrscheinlichkeit einer Zerstörung der Erde durch die Atomexplosion auf 10 %. Fermi machte keine Scherze, wie manchmal angenommen wird, und er befürchtete, dass die von der Bombe freigesetzte enorme Hitze eine Entzündung der Elemente unseres Planeten auslösen, sich weltweit ausbreiten und alles auslöschen könnte.

All dies wurde vor dem ahnungslosen Präsidenten Truman geheim gehalten, der sich zu dieser Zeit in Deutschland aufhielt, um an der Potsdamer Konferenz teilzunehmen, und ungeduldig auf die Nachricht von dem, wie er hoffte, erfolgreichen Atomtest wartete.

Wissenschaftler, die am US-Atomprogramm arbeiteten, und auch Militärangehörige wie Generalmajor Groves hatten ihre Befürchtungen bezüglich der Detonation vor Truman geheim gehalten.

In einer Demokratie können diejenigen, die im Hintergrund agieren, Details vor ihrem Anführer verbergen, wohl wissend, dass sie für ihre Vergehen niemals hingerichtet oder gar inhaftiert und unter Beobachtung gestellt werden.

Zudem wird ein Präsident schnell abgewählt oder tritt am Ende seiner Amtszeit zurück. Eine Diktatur dauert unbegrenzt, und dieses ewige Schreckgespenst hat weitere psychologische Auswirkungen.

Wie Albert Speer in seinen Nachkriegsschriften feststellt, wurde Hitler im Juni 1942 auf die Möglichkeit einer unkontrollierbaren Kettenreaktion nach einer Atomexplosion aufmerksam gemacht.

Heisenberg informierte Speer, der später Hitler berichtete, dass der deutsche Wissenschaftler die befürchtete Kettenreaktion nach der Explosion eines solchen Sprengsatzes nicht mit absoluter Sicherheit ausschließen konnte .

Hitler war „offensichtlich nicht erfreut“ über die Risiken, die dieser gefährliche Weg mit sich brachte, und das Atombombenprogramm der Nazis wurde im Herbst 1942 endgültig eingestellt, wie Speer enthüllte.

Die Erfolgsaussichten waren aufgrund feindlicher Bombenangriffe, fehlender Finanzierung und Zeitdruck ohnehin höchst gering.

Shane Quinn hat einen Abschluss in Journalismus mit Auszeichnung. Er schreibt hauptsächlich über außenpolitische Themen, inspiriert von Autoren wie Noam Chomsky. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 09.08.2025