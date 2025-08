Batteriespeicher als Ersatz für Kernkraft?

Es gibt doch immer einmal wieder Anlass, sich dann doch noch einmal mit der „vielversprechenden“ Zukunft der Erneuerbaren zu beschäftigen. Von Sigrid Petersen

Konkreter Anlass war dieses Mal ein Video-Beitrag von Gerd Ganteför (Grenzen des Wissens), in dem er sich mit der Unterdeckung der Selbstversorgung mit Strom in Deutschland beschäftigt.

Eine Unterdeckung, die er eigentlich nicht erwartet hätte, nachdem der Fortschritt in der Installation der Erneuerbaren in den letzten Jahren doch so stark gewesen ist (+65% – Wind und PV – in den Jahren 2018-2024).

Es zeigt sich, dass seit dem endgültigen Abschalten der Kernkraft der Import stark gestiegen und der Export stark zurückgegangen ist.

Der Import ist seit 2017 bis 2024 ca. um den Faktor 9,5 gestiegen und der Export hat sich im gleichen Zeitraum um ein Drittel verringert.

Zu dem Thema der nicht zum Ausbauvolumen der EE stehenden Energieausbeute habe ich mich hier schon geäußert: https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20251/erzaehlen-sie-uns-doch-nichts-herr-habeck/

Was „man“ so denkt

Nun schaue ich mir auch immer gerne die Kommentare zu solchen Videos an. (Immer mehr Stromausfälle ohne äußere Einflüsse – Veraltete Netze geraten an ihre Grenzen)

Und mit der Arroganz der alles Wissenden kommen dort Aussagen vor, wie (sinngemäß) „statt den überschüssigen Strom zu exportieren, muss die Batteriespeicherkapazität hochgefahren werden, dann könnten die Importe, die nach Abschaltung der AKW´s erforderlich wurden, kompensiert werden. Ist doch alles ganz einfach!“

Die Lösung?

Ja, es ist ganz einfach: Man installiere 316 GWh Batteriespeicherkapazität. Stand Juli 2025 sind 21,5 GWh. Für diese 21,5 GWh Kapazität sind bei veranschlagten Kosten von 250,-€/kWh dann bisher ca. 5,3 Milliarden Euro investiert worden.

Somit wären noch ca. 74 Milliarden zu investieren, wenn man den Import von i.M. 42 TWh/a kompensieren wollte. Dieses entspräche ca. 60% der Importmenge von 2024.

Da für einen Batteriespeicher von insgesamt 200 Ladezyklen ausgegangen wird, würden pro Jahr 63.200 GWh lad- und abrufbar sein.

Mit diesem Speicherstrom wäre es möglich, den Tagesbedarf für Strom, der vorher über Kernkraft gedeckt war, auszugleichen.

Über das Jahr gesehen handelt es sich um ca. 13% von beispielsweise 480 TWh Jahreslast. (Anmerkung: Wirkungsgrade und Wandlungsverluste der Batteriespeicher sind hier vernachlässigt)

Berechnung: 316 GWh x 200 Ladezyklen = 63.200 GWh > 63.200 GWh/365 = 173 GWh (entsprechen dem Tages-Strombedarf, der als Ersatz für die Kernkraft zu kompensieren wäre.) 2021 haben die letzten Kernkraftwerke ca. 180 GWh/Tag geliefert. Von diesem Wert geht das hier dargelegte Szenario aus.

Für 2024 hätten beispielsweise insgesamt 183 Ladezyklen verwirklicht werden können. 31,7 TWh hätten geladen und wieder in das Netz gespeist werden können.

Im Ergebnis wären damit 50% der angestrebten Menge erreicht gewesen und ungefähr die Hälfte des tatsächlichen (2024) Importstromes wäre vermieden gewesen.

Für 2024 würde es sich monatlich folgendermaßen darstellen: Die Grafik zeigt, dass im Januar und Dezember 87% und 84% und im November 70% der Monatstage über die Speicherkapazität mit der gewünschten Menge Strom hätten versorgt werden können.

Bei den restlichen Monaten liegt der Anteil zwischen 30 und 42%