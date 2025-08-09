Teile die Wahrheit!

Was ich heute mit Ihnen teilen möchte, ist wirklich seltsam. Ist es bloßer Zufall, dass die Daten des Ersten, Zweiten und Dritten Weltkriegs eine unheimliche Ähnlichkeit aufweisen?

Sie werden weiter unten sehen, wovon ich spreche. Dies ist eine Entdeckung, die in den sozialen Medien kursiert, aber ich weiß nicht, wer sie ursprünglich gemacht hat. Aber als ich davon erfuhr, wusste ich, dass ich sie mit Ihnen allen teilen musste. Von Michael Snyder

Ich habe die KI von Google gebeten, mir mitzuteilen, wann der Erste Weltkrieg begann, und mir wurde gesagt, dass er am 28.07.1914 begann …

Der Erste Weltkrieg begann offiziell am 28. Juli 1914. Dieses Datum markiert den Beginn der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien nach der Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand. Dieses Ereignis löste eine Kettenreaktion von Kriegserklärungen in ganz Europa aus, die zu dem globalen Konflikt eskalierten, der als Erster Weltkrieg bekannt wurde.

7 + 28 + 19 + 14 = 68

Bist du soweit bei mir?

Dann habe ich die KI von Google gebeten, mir zu sagen, wann der Zweite Weltkrieg begann, und mir wurde gesagt, dass er am 01.09.1939 begann …

Der Zweite Weltkrieg begann offiziell am 1. September 1939 mit dem deutschen Einmarsch in Polen. Dieser Einmarsch löste Kriegserklärungen Frankreichs und Großbritanniens aus, da diese Verträge die Unterstützung Polens zusicherten. Die Wurzeln des Krieges liegen jedoch in den ungelösten Spannungen des Ersten Weltkriegs, dem Aufstieg faschistischer und militaristischer Regime sowie der aggressiven Expansionspolitik mehrerer Nationen.

9 + 1 + 19 + 39 = 68

Okay, das ist irgendwie unheimlich.

Dann bat ich die KI von Google, mir mitzuteilen, wann die russische Invasion in der Ukraine begann, und mir wurde gesagt, dass dies am 24.02.2022 geschah …

Russland startete am 24. Februar 2022 eine groß angelegte Invasion der Ukraine. Dies markierte eine erhebliche Eskalation des Konflikts zwischen den beiden Ländern, der 2014 begann.

2 + 24 + 20 + 22 = 68

Ich war überwältigt, als ich das zum ersten Mal erfuhr.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten, an denen der Erste, der Zweite und der Dritte Weltkrieg begannen, zusammen genau dieselbe Zahl ergeben?

Ich ging zurück und überprüfte es, und am 24. Februar 2022 schrieb ich Folgendes …

Hoffentlich beginnen viele von Ihnen, den Ernst der Lage zu begreifen. Jahrelang habe ich unermüdlich vor einem bevorstehenden Krieg mit Russland gewarnt, und jetzt ist er da.

Ich habe versucht, alle davor zu warnen, was passieren würde, wenn wir auf dem eingeschlagenen Weg blieben, aber jetzt ist es zu spät.

Jetzt sind wir einem Atomkrieg näher als je zuvor, aber es gibt einen Hoffnungsschimmer.

Laut der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, besteht die durchaus reale Möglichkeit, dass Präsident Trump bald persönlich mit Wladimir Putin zusammentreffen könnte …

„Wie Präsident Trump gestern sagte, haben die Russen ihren Wunsch geäußert, sich mit Präsident Trump zu treffen, und der Präsident ist diesem Treffen gegenüber aufgeschlossen“, sagte Leavitt in einer Erklärung gegenüber ABC News.

„Präsident Trump möchte sowohl mit Präsident Putin als auch mit Präsident Selenskyj zusammentreffen, weil er diesen brutalen Krieg beenden will. Das Weiße Haus arbeitet derzeit an den Einzelheiten dieser möglichen Treffen und wird zu gegebener Zeit Einzelheiten bekannt geben“, fügte Leavitt hinzu.

Wenn es tatsächlich zu einem solchen Treffen kommt, wäre das wunderbar.

Wenn jemals etwas erreicht werden soll, müssen Trump und Putin zusammenkommen und reden.

Die schlechte Nachricht ist, dass Trumps Frist für die Beendigung des Krieges durch die Russen am Freitag noch immer in Stein gemeißelt ist …

Präsident Trump wurde im Oval Office außerdem gefragt, ob die Frist, die Putin am Freitag zur Zustimmung zu einem Waffenstillstand oder zu Sanktionen einhalten muss, noch besteht.

„Es wird von ihm abhängen“, sagte Trump. „Wir werden sehen, was er zu sagen hat. Es wird von ihm abhängen. Sehr enttäuscht.“

Die Russen haben bereits dargelegt, was sie zur Beendigung des Krieges wollen, und an dieser Position hat sich nichts geändert.

Die beiden Seiten sind sich nicht einmal einig, was die Ausgestaltung einer Verhandlungslösung angeht, und so wird der Krieg weiter toben.

Inzwischen scheint es, als ob Israel plant, die vollständige militärische Kontrolle über den gesamten Gazastreifen zu übernehmen …

Das israelische Sicherheitskabinett trifft sich, um über eine vollständige Wiederbesetzung des Gazastreifens zu entscheiden. Dieser Schritt würde nach fast zwei Jahren Krieg in diesem Gebiet eine erhebliche Eskalation des Konflikts bedeuten.

Trotz des internationalen Drucks, des Widerstands des israelischen Militärs und der Befürchtungen im Inland, dass die Operation Geiseln gefährden könnte, drängt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf eine vollständige Übernahme der belagerten Enklave.

Als er von Fox News hierzu befragt wurde, erklärte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dass die Kontrolle über Gaza letztendlich einer zivilen Regierung übergeben werde, „die nicht die Hamas ist“ …

In einem Interview mit Fox News kurz vor der Sitzung des Sicherheitskabinetts wurde Netanjahu gefragt, ob Israel plane, die militärische Kontrolle über ganz Gaza zu übernehmen.

„Das haben wir vor“, sagte Netanjahu. Er behauptete, Israel wolle die Hamas aus dem Gazastreifen „vertreiben“, bevor es das Gebiet einer „zivilen Regierung übergibt, die nicht die Hamas ist und nicht die Zerstörung Israels befürwortet“.

Ich bin der Meinung, dass die Kontrolle über Gaza im Rahmen eines umfassenden Friedensabkommens im Nahen Osten letztlich der Palästinensischen Autonomiebehörde übertragen wird.

Doch derzeit geht der Krieg im Nahen Osten weiter und wir werden vor der Möglichkeit einer „erneuten militärischen Konfrontation“ zwischen Israel und dem Iran gewarnt …

Die Drohungen der USA und die verhärtete Haltung des Iran in den Atomverhandlungen erhöhen das Risiko einer erneuten militärischen Konfrontation in der Region. Der Iran und die europäischen Länder sind sich uneinig über das bald auslaufende Atomabkommen von 2015 und Teherans Einschränkung des Zugangs der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zu wichtigen Atomanlagen.

Der Iran kündigt eine harte Reaktion auf erneute Angriffe Israels oder der USA an und verlangt vor einer Zusammenarbeit mit Washington Garantien sowie eine finanzielle Entschädigung für die durch die Bombenangriffe verursachten Schäden an wichtigen Atomanlagen.

Darüber hinaus werden wir China sehr genau im Auge behalten wollen.

In den vergangenen drei Jahren haben die Chinesen „zahlreiche Militärübungen und Manöver durchgeführt, die eine Blockade der Insel Taiwan simulierten“ …

Seit 2022 hat China zahlreiche Militärübungen und -manöver durchgeführt, die Blockaden der Insel Taiwan simulieren, einer Demokratie mit 23 Millionen Einwohnern, die an einem der maritimen Engpässe der Welt liegt. Was würde passieren, wenn China in den kommenden Jahren eine Blockade Taiwans einleiten würde? Um die militärischen Herausforderungen bei der Abwehr einer Blockade zu verstehen, führte der CSIS 26 Kriegsspiele mit unterschiedlichsten Szenarien durch.

Obwohl China insbesondere durch Angriffe auf Taiwans Energiesektor ernsthafte Schwierigkeiten verursachen könnte, wäre dies für Peking keine risikoarme und kostengünstige Option. Jede Blockade erzeugt einen eskalierenden Druck, der schwer einzudämmen ist und zu einem groß angelegten Krieg führen könnte.

Die Chinesen üben weiterhin genau das, was sie vorhaben.

Laut Wall Street Journal ist China jetzt „bereiter denn je“, eine vollständige Blockade einzuleiten …

Chinas Streitkräfte sind mehr denn je bereit, die selbstverwaltete Insel Taiwan zu umzingeln, sie von der Welt abzuschneiden und zu versuchen, sie zur Unterwerfung zu zwingen.

Eine chinesische Blockade Taiwans wäre ein Kriegsakt, der eine globale Krise auslösen würde.

Den meisten Amerikanern ist das nicht klar, aber sobald China eine Blockade Taiwans einleitet, befinden wir uns im Kriegszustand mit den Chinesen.

Präsident Trump stünde unter enormem Druck, starke militärische Maßnahmen zu ergreifen, da Taiwan „in etwa 10 Tagen“ das Erdgas ausgehen würde …

Einem Bericht einer geopolitischen Denkfabrik mit Sitz in Washington zufolge würden Taiwan die Erdgasvorräte innerhalb von etwa zehn Tagen ausgehen, wenn Peking die Insel blockieren würde.

Als Österreich-Ungarn Serbien 1914 den Krieg erklärte, hatten die meisten Amerikaner keine Ahnung, dass der Erste Weltkrieg begonnen hatte.

Und als Deutschland 1939 in Polen einmarschierte, hatten die meisten Amerikaner keine Ahnung, dass der Zweite Weltkrieg begonnen hatte.

Der Dritte Weltkrieg ist nun schon mehrere Jahre alt, und seine chaotischsten Kapitel stehen uns noch bevor .

Aber viele Leute da draußen sind fest davon überzeugt, dass alles irgendwie gut gehen wird.

Hoffen wir, dass sie Recht haben, denn im Moment stehen wir am Abgrund des Undenkbaren.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 08.08.2025