Benjamin Fulford ist ein Jesuitenagent des Fatima-Ordens?

Teile die Wahrheit!

Seit Jahren geistern seine „Nachrichten“ durch die Sozialen Medien.

Alles was der Mann von sich gibt, wird kritiklos konsumiert und für wahr gehalten.

Hauptsache irgendjemand übernimmt die Drecksarbeit gegen die Eliten und deckt deren unglaubliche Verbrechen auf.

Nächste Woche ist alles vorbei. Alle werden verhaftet. Die bösen Buben kommen ins Gefängnis, die Guten haben obsiegt.

Das hören wir seit über 10 Jahren. Immer die gleiche Leier.

Netzfund:

Vor ein paar Wochen habe ich ein Video von Benjamin Fulton gefunden. Der Mann erzählt im Wesentlichen, dass er für das Magazin „Forbes“ gearbeitet habe und, nachdem er der Wahrheit schon sehr nahe gekommen sei, von jemandem angesprochen worden sei, der ihm angeboten habe, einer freimaurischen Kabbala beizutreten, sonst würde er Probleme bekommen.

Er behauptet weiter, er stehe unter dem Schutz einer sehr wichtigen asiatischen Organisation, die sich der Verhinderung der Neuen Weltordnung (NWO) verschrieben habe. Der Rest des Videos ist ein authentisches Interview mit dem alten Rockefeller. Kennt jemand diesen Mann? Hat jemand schon einmal von dieser asiatischen Gesellschaft gehört? (QFS-NESARA-GESARA-Sekte: Der als Erwachen getarnte Überlegenheitskult)

…

Der Mann heißt Fulford, Benjamin Fulford, nicht Fulton. Wie vom Himmel gefallen, tauchte er mit seinen Forbes-Referenzen im Internet auf und proklamierte den Tod der gesamten Elite innerhalb von zwei Wochen, wenn sie sich nicht von ihren bösen Machenschaften distanzierten. Sie würden von einer Koalition aus Yakuza, Tong und anderen asiatischen Verbrechersyndikaten ermordet werden.

Das klang für mich absurd. Zwei Wochen später, als die prominenten Eliten der Welt noch alle gesund und munter waren und ihren elitären Pflichten nachgingen, wurde klar, dass Fulford vielleicht ein wenig Quatsch machte … aber er ließ seine Artikel nicht mehr los und veröffentlichte sie auf bekannten „Alternative“-Websites. Niemand schien die Widersprüche in seinen ständig wechselnden Geschichten zu hinterfragen.

Dann kam das Interview mit David Rockefeller. In diesem Interview kam er seinem ursprünglichen Ruhmesanspruch – der Morddrohung – nicht einmal nahe. Hmmm.

Warum sollte einer der mächtigsten Männer der Welt einem Interview mit diesem Emporkömmling zustimmen? Warum hatte das Interview keinen Einfluss auf die Existenzberechtigung?

Die ganze Sache riecht nach einer psychologischen Operation der Rockefellers. Aber warum? Welchen Nutzen könnte D. Rockefeller aus dieser knallig-clownhaften Affäre ziehen?

Hier gibt es mehr Fragen als Antworten. Soweit mir bekannt ist, erfreuen sich die „Eliten“ bis heute bester Gesundheit. Aus den anfänglichen Drohungen wurde nie etwas.

Ich habe die Fulford-Affäre in die Kategorie Internetbetrug gesteckt, zusammen mit den verschwundenen Billionen Dollar von Leo Wanta und der Landung von Blossom Goodchilds Raumschiffbrüdern (wie z. B. die Galaktische Föderation).

Nur eine weitere Ablenkung für diejenigen, die sich leicht ablenken lassen. Bis weitere Informationen vorliegen, bleibt Herr Fulford dort.

…

Benjamin Fulton wurde auch von Project Camelot (einem bekannten Betrugsmasche) interviewt, wo er detailliert über seine Begegnungen mit chinesischen und japanischen Gangsterorganisationen berichtete. Anfang September 2008 behauptete er außerdem, die amerikanische Wirtschaft würde im Oktober 2008 zusammenbrechen.

Daher schien er (wie viele andere im Project Camelot) an einer Intrige beteiligt gewesen zu sein, um viele an die sogenannte „Oktoberüberraschung“ glauben zu machen, die sich Mitte September ereignete = die Finanzkrise.

…

Ich stimme zu, dass dieser Typ viele Fragen aufwirft. Vielleicht ist das Ganze nur inszeniert, um den Leuten zu sagen: „Okay, es gibt Leute, die etwas gegen die westlichen Globalisten unternehmen.

Diese Asiaten werden euch ewiges Leben schenken (so sagt er im Rockeffeler-Interview), es ist bereits im Gange, also seid still, sie erledigen den Job für euch… Also kann man nichts machen…

Wir wünschen uns, dass eine solche Organisation – die diejenigen bedrohen kann, die uns traumatisieren – existiert, und wir könnten leicht angelockt werden.

Selbst wenn seine Aussage wahr wäre, könnten wir ernsthaft glauben, dass eine solche Organisation Frieden, Gerechtigkeit und ewiges Leben bringen würde, während sie aus kriminellen Konzernen besteht? Würden Menschen, die in Frauen- und Drogenhandel verwickelt sind, für eine bessere Welt arbeiten? Was ist das für ein Schwindel?

Quelle:

https://cassiopaea.org/forum/threads/who-is-or-was-benjamin-fulford.11166/

…

„… seien Sie sehr vorsichtig mit Ben Fulford – er ist ein Jesuitenagent des Fatima-Ordens.“

Klicke, um auf Twitter1.29.16.1.pdf zuzugreifen

Das habe ich noch nie gehört. Macht Sinn. Der „Fatima-Orden“ scheint die Verbindung zu Keenan und Fulford zu sein.

Erfahren Sie mehr über Benjiman Fulford. Er ist ein Kanadier, der als Desinformationsagent für die CIA arbeitet. Sehen Sie sich dieses Video an.

Beginnen Sie bei 1:09 Stunden. https://www.youtube.com/watch?v=As82xDLWDKc (Leider von YouTube gelöscht – SIE sollen das nicht erfahren!)

Keenan und Fulford sind beide vatikanische Agenten des Fatima-Ordens.

Betreff: JESUITENAUSBILDUNG AN DER JESUITEN-SOPHIA-UNIVERSITÄT IN TOKIO – RAUBENDER KOKSUCHCLOWN => BENJAMIN FULFORD

Wow. Endlich hat jemand kapiert, was ich nie zitiert werden wollte. Fool („Narr“)ford präsentiert sich ganz unverhohlen als klassischer Kokser.

Das war in den letzten ein oder zwei Jahren bei seinen Interviews in der Sendung geradezu lachhaft offensichtlich. Für die letzten paar Sendungen hat er pausiert, aber wer 6-12 Monate zurückgeht und sich die Archive anhört, wird den UNVERKENNBAREN Klang seiner Koksmanie-Rede und sein fast STÄNDIGES Naserümpfen und Tropfen hören.

Es war PEINLICH offensichtlich, dass er in fast jeder Sendung irgendeinen Premium-Weißwein brüllte. So müssen sie ihn wohl einsetzen. Ich war der Erste, der ihn ins Radio holte und ihm seinen Start ermöglichte. Er sollte eigentlich über Wirtschaft reden, aber das dauerte vielleicht 10 Minuten, und schon legte er los mit wilden Verschwörungstheorien … angefangen mit seinen 100.000 ausgebildeten Ninja-Killern, die bereit waren, die böse Elite zu ermorden.

Er ist, ohnehin schon, ein großer Fan von Science-Fiction-Verschwörungen und aufgrund seines familiären Hintergrunds das perfekte Sprachrohr, um solchen Mist zu rekrutieren und zu verbreiten.

Meiner Meinung nach haben sie ihn bezahlt, ihm Süßigkeiten gegeben, und er hat ihre Spins und Desinformationen in seine EIGENE Fantasie einfließen lassen, und fertig.

Sein Mist war SO unglaublich, dass David Booth/’Sorcha Faal‘ wie promovierte Wissenschaftler aussehen. Ich hielt Benny immer für den stümperhaften, stümperhaften Inspektor Clouseau der Internet-Desinformation.

Seine Schimpftiraden und sein hysterisches Maschinengewehr-Geschwätz waren oft so urkomisch, dass ich tatsächlich live lachen musste.

Ich mag den Kerl, aber er wurde mir VIEL zu verrückt. Er wusste, dass er zu weit gegangen war, und ich glaube, er hat bei seinen letzten Auftritten versucht, „auf den rechten Weg“ zu kommen. Zu spät. Niemand kann sich erklären, was der Hauptgrund dafür war, wie sie ihm überhaupt Ansehen und „Glaubwürdigkeit“ verschafft haben … (abgesehen von dem Glück, ihn in diese Sendung zu bekommen).

Es war sein Interview mit David Rockefeller. Benny behauptet, eine seiner „Quellen“ habe ihm mitgeteilt, wo König David in Tokio wohnt, und Benny habe einfach zum Telefon gegriffen, persönlich im Hotel angerufen und darum gebeten, zu Davids Zimmer durchgestellt zu werden.

Er behauptete, der Rock sei ans Telefon gegangen und Benny habe ihn gefragt, ob er gleich mit einer Videokamera vorbeikommen und ein Interview in Davids Hotelzimmer führen könne. Benny sagte, David habe ihm gesagt, klar, komm vorbei!

Keine Sicherheitskontrollen, keine bewaffneten Leibwächter, nichts!

Nur David in einem Hotelzimmer. RICHTIG! Aber sicher!

Quelle:

https://pdfcoffee.com/benjamin-fulford-is-a-jesuit-agent-of-the-order-of-fatimatwitter925173-pdf-free.html

Bild: Netzfund. Von 1.800 Teilnehmern wollen 89 Prozent Fulfords geistigen Ergüsse konsumieren.

Profil Benjamin Fulford

Nationalität: Kanada

Qualifikationen: 20 Jahre Erfahrung als professioneller Autor und Journalist. Habe über 500.000 Sachbücher auf Japanisch verkauft. Habe einen umfassenden Katalog von Knüllern in Bereichen von Wirtschaft über Yakuza-Gangster und Hochfinanz bis hin zu Regierungskorruption erstellt.

Konzentriere mich nun darauf, die Manipulation der japanischen Politik, Medien und Bildung durch die USA durch eine Kombination aus Bestechung, Mord, Gehirnwäsche usw. aufzudecken. Mein Ziel ist es, der US-Propaganda entgegenzuwirken und die japanische Bevölkerung mit der Wahrheit zu konfrontieren, damit sie sich vom kolonialen Joch befreien und ihre 5 Billionen Dollar an Auslandsbeteiligungen nutzen kann, um die Weltarmut zu beenden und die Umwelt zu retten.

Muttersprachler oder nahezu muttersprachliche Sprachen: Japanisch, Französisch, Spanisch und Englisch in Wort und Schrift. Konversations- und Lesefähigkeiten in Mandarin, Portugiesisch und Italienisch.

Erfahrung:

2005 bis heute: Habe 15 Bücher auf Japanisch veröffentlicht, die sich insgesamt über 500.000 Mal verkauft haben. Habe eine wöchentliche 2-stündige Fernsehshow und trete häufig in zahlreichen anderen landesweit ausgestrahlten Sendungen auf. Habe regelmäßige Kolumnen in verschiedenen japanischen Bestseller-Magazinen.

1998–2005: Asien-Pazifik-Büroleiter des Forbes Magazine. Kündigte aus tiefstem Ekel über die umfassende Unternehmenszensur und die Vermischung von Werbung und Redaktion bei dem Magazin. Sollten sie das bestreiten, fordere ich sie auf, mich jederzeit und überall zu verklagen.

1997–1998: Tokio-Korrespondent der South China Morning Post.

1995–1997: Redakteur für Nikkei Weekly und die Nihon Keizai Shimbun Newspaper.

1993–1995 nahm er ein Sabbatical in Kanada. Forschte über die Verbindung zwischen Evolutionskräften und der modernen Weltgesellschaft.

1989–1992 Leitender Tokio-Korrespondent der International Financing Revue. Gründete und leitete Japan Watch, einen Nachrichten- und Analysedienst, der auf den Nachrichtenagenturen Reuters und Telerate verfügbar ist. Gründete Katana, einen japanischsprachigen Nachrichtendienst, der auf der Nachrichtenagentur Nikkei Quick verfügbar ist. Löste mit Artikeln, die Unregelmäßigkeiten in der Finanzbranche aufdeckten, mehrere Untersuchungen des Finanzministeriums aus.

1986–1989 Korrespondent für Knight-Ridder Financial News; berichtete über ein breites Spektrum marktbezogener Nachrichten. Eine besonders marktbewegende Story wurde von Knight-Ridder in einer Werbekampagne verwendet.

1982–1985 Nebenjobs während des Studiums umfassten: Arbeit als Redakteur von Hitachi Review, einem Wissenschafts- und Technologiemagazin; Übersetzungen in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen sowie verschiedene Fernseh-, Radio- und Filmauftritte.

1978–1982: Ich habe mich ausgetobt. Ich bin viel gereist und habe die Zivilisation gemieden. Ich habe ein Jahr lang bei einem Medizinmann am Oberlauf des Uquyali-Flusses im peruanischen Amazonasgebiet studiert. Ich habe mit ehemaligen Kannibalen gelebt und insgesamt ein Jahr im Freien geschlafen. Ich habe als wildes Tier in der kanadischen Wildnis gelebt und mir mein Futter selbst gefangen.

Ausbildung: Sophia-Universität, Tokio, Japan; University of British Columbia, Vancouver, Kanada. BA Asienwissenschaften, Spezialgebiet China.

Quelle:

https://web.archive.org/web/20080901055444/http://letsrollforums.com/jesuit-trained-movers-and-t16270p8.html

Seit ihrer Gründung ist Sophia von einer internationalen Tradition geprägt. Die Ursprünge der Sophia-Universität lassen sich auf das Jahr 1549 zurückverfolgen, als der heilige Franz Xaver im Auftrag der Gesellschaft Jesu nach Japan kam. Xaver erkannte, dass das japanische Volk eine hochentwickelte Kultur besaß, und wollte dort eine Universität europäischen Stils eröffnen. Es dauerte jedoch bis 1906, bis das Projekt in Angriff genommen werden konnte, denn in diesem Jahr ermächtigte Papst Pius X. die Gesellschaft Jesu schließlich, die erste katholische Universität in Japan zu gründen.

Zu diesem Zweck wurden 1908 drei Jesuiten auf eine Sondermission entsandt. Es handelte sich um den Reverend Joseph Dahlmann, einen Deutschen mit profunden Kenntnissen der indischen und chinesischen Kultur, den Reverend Henri Boucher, einen Franzosen, der viele Jahre in China gearbeitet hatte, und den Reverend James Rockliff, einen Engländer, der in den Vereinigten Staaten tätig war. Die Universität wurde schließlich 1913 gegründet und der deutsche Philosoph Pater Hermann Hoffmann zu ihrem ersten Präsidenten gewählt. Der jesuitische Geist dieser vier Gründerväter betont den Respekt vor der Geschichte und Kultur verschiedener Völker und fördert das Verständnis über nationale und kulturelle Grenzen hinweg. Dieser Geist prägt und leitet auch heute noch die Ausbildung am Sophia.

http://www.sophia.ac.jp/E/E_universi…ent/mission_02

„Denn weltweit stehen wir einer monolithischen und skrupellosen Verschwörung gegenüber, die zur Ausweitung ihres Einflussbereichs in erster Linie auf verdeckte Mittel setzt – auf Infiltration statt Invasion, auf Subversion statt Wahlen, auf Einschüchterung statt auf freie Entscheidung, auf Guerillas bei Nacht statt Armeen bei Tag.

Es ist ein System, das enorme menschliche und materielle Ressourcen in den Aufbau einer engmaschigen, hocheffizienten Maschinerie gesteckt hat, die militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen miteinander verbindet. Ihre Vorbereitungen werden geheim gehalten, nicht veröffentlicht. Ihre Fehler werden vertuscht, nicht in die Schlagzeilen gebracht. Ihre Andersdenkenden werden zum Schweigen gebracht, nicht gelobt. Keine Ausgaben werden hinterfragt, kein Gerücht gedruckt, kein Geheimnis preisgegeben. “ – Rede von John F. Kennedy vor seiner Geheimgesellschaft am 27. April 1961.

Seien Sie vorsichtig, wem Sie Ihre Zeit und Energie schenken!

PRAVDA TV bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Quellen: PublicDomain am 2