Bill Gates‘ gefälschte „Butter“ aus menschlichen Abfällen von der FDA ohne Sicherheitsdaten zugelassen

Wie aus einem dystopischen Albtraum hat die FDA gerade grünes Licht für eine im Labor gezüchtete, künstliche „Butter“ gegeben, die von einem von Bill Gates finanzierten Startup in Kalifornien hergestellt wurde.

Keine Etiketten. Keine Warnhinweise. Über Restaurants und Bäckereien in ganz Amerika gelangt sie bereits in die Lebensmittelversorgung.

Der Clou? Die Zulassung erfolgte ausschließlich auf Grundlage der Sicherheitsangaben der Gates Foundation – ohne unabhängige Tests, ohne Tierversuche und ohne öffentliche Überprüfung.

Und wenn man herausfindet, woraus es tatsächlich besteht … sagen wir einfach, es ist nicht das erste Mal, dass Gates dabei erwischt wurde, wie er versuchte, es heimlich der Masse zu verabreichen.

Seit Jahrhunderten hegt die Elite eine dunkle Obsession: Sie vermischt menschliche Exkremente mit Lebensmitteln. Es ist mehr als nur Verderbtheit; es ist ein uraltes Ritual der Demütigung, das fester Bestandteil ihres okkulten Glaubenssystems ist.

Heute steht ein Mann an der Spitze dieser modernisierten Schmutzpipeline: Bill Gates, Erbe einer langen Ahnenreihe mächtiger Familien, der Wissenschaft und Fortschritt als Maske für einen jahrhundertealten Akt der Erniedrigung nutzt.

Mit Hilfe eines Insiders der Gates Foundation haben wir letzten Monat etwas Erschreckendes aufgedeckt: Bill Gates nutzt sein riesiges Ackerland, das auf den wichtigsten Grundwasserleitern Amerikas liegt, um heimlich menschliche Überreste in die Nahrungs- und Wasserversorgung einzubringen.

Jetzt nimmt er den direkten Weg – direkt zu Ihrem Küchentisch.

Lernen Sie Gates‘ gefälschte, im Labor gezüchtete „Butter“ kennen, die bereits von der FDA abgesegnet wurde, ohne dass es irgendwelche aussagekräftigen Sicherheitstests gegeben hätte. Sogar Gates gibt zu, dass sie chemisch „extrem anders“ ist als alles, was Menschen je gegessen haben.

Und doch … ist es da.

Für die Elite muss alles Natürliche unterdrückt und verteufelt werden – während alles Künstliche, Synthetische und Kontrollierbare an die Spitze gedrängt wird.

Sogar die Photosynthese, eines der wunderbarsten Geschenke der Natur, steht im Visier der Wissenschaftler. Wenn sie nicht patentiert, in Besitz genommen oder als Waffe eingesetzt werden kann, werden sie einen Weg finden, sie zu verbieten.

Es überrascht niemanden, dass die Mainstream-Medien die Lüge verbreiten und uns erzählen, Gates‘ gefälschte Butter sei wunderbar. Doch die Fakten sprechen eine andere Sprache.

Studien zeigen, dass im Labor gezüchtete „Lebensmittel“ bis zu 25-mal schädlicher für die Umwelt sein können als echte Landwirtschaft. Sie erhöhen außerdem das Risiko von Entzündungen, Depressionen und sogar Krebs beim Menschen dramatisch.

Und trotzdem sollen wir glauben, dass Gates‘ neuestes gefälschtes Produkt irgendwie anders ist?

Es ähnelt außerdem dem Fett, das in menschlichen Überresten gefunden wird.

Einem ehemaligen Insider der Gates Foundation zufolge hat Gates in aller Stille die Nutzung von „Schlammwasser“ zur Bereitstellung der für die Produktion benötigten Kohlenwasserstoffe vorangetrieben.

Schmutzwasser ist ein mit Abwasser, einschließlich menschlicher Fäkalien, versetztes Nebenprodukt der Industrie.

Sicher, nach der Verarbeitung könnte es knapp die Einstufung „allgemein als sicher anerkannt“ der FDA erreichen, aber das wirft nur die größere Frage auf: Warum ist Gates so besessen davon, die Massen mit Produkten zwangszuernähren, die aus menschlichen Überresten und menschlichen Abfällen gewonnen wurden?

Wenn Sie dachten, die Behauptung mit dem Abwasser sei übertrieben, dann irren Sie sich. Der Insider der Gates Foundation hat nicht gescherzt. Sie verwenden es tatsächlich zur Herstellung der Butter.

Wenn Sie Butter lieben, sollten Sie vielleicht lieber echte Butter essen! Ich bin mir nicht sicher, ob die Menge dieses Breis gesund ist.

Die naheliegendste Lösung wäre, unsere Spezies mit echten, traditionellen und nahrhaften Lebensmitteln zu ernähren – wie zum Beispiel echter Bauernbutter. Oder … man kann auf Bill Gates‘ radikales chemisch-chemisches Konzept vertrauen, mit menschlichen Abfällen versetztes Abwasser in etwas zu verwandeln, das nur vorgeblich dem Original ähnelt .

Ein Produkt, das wie so viele seiner Impfstoffe und Frankenfoods keinen sinnvollen Gesundheits- oder Sicherheitstests unterzogen wurde – und dennoch im Schnellverfahren von der FDA für den menschlichen Gebrauch zugelassen wird.

Machen wir uns nichts vor: Die Globalisten sind entschlossen, der Menschheit eine Erniedrigung nach der anderen zuzufügen. Jede größere Forschungseinrichtung, die von Gates und dem WEF finanziert wird, versucht derzeit, uns mit Kot vollzustopfen.

Anstatt zu versuchen, die sogenannte „verlorene“ Technologie zu finden , die den Menschen auf den Mond brachte, steht die NASA an vorderster Front im Wettlauf um die Entwicklung einer Technologie zur Wiederverwertung menschlicher Fäkalien in Lebensmittel.

Laut Science Alert „ könnte die Nahrung, die künftige Generationen ernähren wird, während wir uns durch den Weltraum bewegen, nichts anderes als unsere eigene Scheiße sein, wenn ein neues, von der NASA finanziertes Projekt erfolgreich ist.“

Bier wird laut der Elite in naher Zukunft eine weitere Zutat enthalten: unseren eigenen Urin. Und wir sollten uns besser an diesen Gedanken gewöhnen und uns nicht bei unseren Herren beschweren, um zu beweisen, dass wir gefügige Schafe sind.

Offensichtlich hat sich Kalifornien bereits der globalistischen Agenda angeschlossen und ist bereit, seinen eigenen Urin zu trinken, um den sogenannten Klimawandel zu bekämpfen.

Die konforme Stadt Los Angeles hat Pläne, noch weiter zu gehen als der Rest des Staates und gelobt, bis 2035 100 % ihres Abwassers zu trinken , wie Bürgermeister Eric Garcetti es vor einigen Jahren versprochen hat.

Um dies zu erreichen, muss die Hyperion Water Reclamation Plant in LA – die derzeit Abwasser so behandelt, dass es sauber genug ist, um es in die Santa Monica Bay einzuleiten – vollständig in eine Wasseraufbereitungsanlage umgewandelt werden, um Urin für den menschlichen Verzehr zu produzieren.

Womit sollen sie in Kalifornien sonst die Insekten wegspülen?

Aber wenn Sie dachten, die Aussicht, Insekten zu essen, wäre schon schlimm genug, dann haben Sie noch nichts gesehen.

Laut Gates und den globalistischen Psychopathen beim WEF, die japanische Wissenschaftler finanzieren, um Ihnen das zu liefern, was die japanischen Medien den Shit Burger nennen, müssen die Menschen anfangen, menschliche Fäkalien zu fressen, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Haben Sie die dystopische Zutatenliste mitbekommen? Die Elite gibt sich nicht damit zufrieden, unsere Teller mit menschlichen Fäkalien vollzustopfen, sondern ist entschlossen, uns weiterhin mit künstlichen Farbstoffen und Sojaprotein zu vergiften.

Die Elite wird nicht aufhören, bis jeder von uns sein eigenes persönliches Demütigungsritual durchlaufen hat – gezwungen, seinen eigenen Abfall zu konsumieren – und zwar selbst dann, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass wir zu den „glücklichen“ Überlebenden des Massenaussterbens gehören, das ihnen, wie sie immer wieder versprechen, unmittelbar bevorsteht.

Diese machthungrige Kabale aus Milliardären und globalistischen Bürokraten plant schon seit langem, die Massen zu versklaven, und jetzt enthüllt sie ihre Pläne.

Wer die Agenda der Globalisten verfolgt, weiß: Es geht nicht um die Rettung der Welt. Ihre Politik hat eines gemeinsam: Sie entmenschlicht, erniedrigt und verhöhnt uns. Sie zielt darauf ab, uns die Freuden des Lebens zu nehmen und sie durch maximales Leid und Demütigung zu ersetzen.

Und jetzt werden Sie aus dem Mund einer ehemaligen Insiderin der Gates Foundation, die sich darauf vorbereitet, einige schwere Bomben auf ihren ehemaligen Arbeitgeber abzuwerfen, erfahren, warum Bill Gates so entschlossen ist, menschliche Überreste in die Lebensmittelversorgung einzuschleusen.

Die Welt muss aufwachen – und zwar schnell. Die globale Elite agiert mit halsbrecherischer Geschwindigkeit und nutzt die Sprache der „Wissenschaft“ und des „Fortschritts“, um die Menschheit in einen biometrischen Käfig ohne Tür und Ausgang zu sperren.

Glauben Sie mir nicht einfach – Yuval Noah Harari, in Elitekreisen als „Prophet von Davos“ bekannt, prahlt bei jeder Gelegenheit mit den Fortschritten, die sie bei der dauerhaften Abriegelung der Menschheit machen.

Harari gibt offen zu, dass die Palästinenser als Versuchskaninchen für die Überwachungs- und Kontrollsysteme benutzt werden, die sie bald auf den Rest von uns loslassen werden. Er ist nicht schüchtern, wenn es darum geht – er ist begeistert.

Alles, was man braucht, sagt er, ist ein wenig Technik, ein paar Daten und nur eine Handvoll Leute vor Ort.

Aus erster Hand: Die Elite führt in Palästina einen Live-Test durch, und der Rest der Welt ist als nächstes dran.

Dieselbe Überwachungstechnologie, die von Unternehmen wie Peter Thiels Palantir betrieben wird, ist bereit, auf die gesamte Menschheit losgelassen zu werden.

Sie machen kein Geheimnis mehr. Von künstlichen Lebensmitteln bis hin zu biometrischen Käfigen, von Experimenten an ganzen Populationen bis hin zur langsamen Vergiftung aller natürlichen Lebewesen – das ist das Szenario, und es spielt sich direkt vor unseren Augen ab.

Sie können es ignorieren und hoffen, dass es aufhört … oder Sie können aufstehen, Ihre Stimme erheben und sich weigern, ein weiteres willfähriges Versuchsobjekt für ihre bösen Pläne zu sein.

Sie wollen uns spalten, ablenken und demoralisieren. Also vernetzen Sie sich mit anderen. Teilen Sie die Wahrheit. Wehren Sie sich gegen jeden Zentimeter Kontrolle, den sie an sich reißen wollen. Denn wenn die Käfigtür erst einmal zugeschlagen hat, gibt es kein Entkommen mehr.

Wir sind kein Vieh. Wir sind kein Eigentum. Und wir stehen nicht unter ihrer Kontrolle.

Bleiben Sie wach. Bleiben Sie laut. Und gehorchen Sie niemals.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 11.08.2025