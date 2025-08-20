Bill Gates prahlt damit, dass ein neues elektronisches Tätowierungssystem die Nichteinhaltung der Agenda 2030 beseitigen wird (Video)

Teile die Wahrheit!

Während alle wegschauen, arbeitet Bill Gates hinter den Kulissen fieberhaft daran, Smartphones abzuschaffen – und sie durch eine neue Technologie zu ersetzen: elektronische Tätowierungen, die unter die Haut implantiert werden.

Laut Gates wird das Leben, wie Sie es kennen, bald ohne digitale IDs nicht mehr möglich sein. Digitale IDs, die mit Ihrem Körper verschmolzen sind – ein modernes „Malzeichen des Tieres“ – kontrollieren den Zugang zu allem: Arbeit, Reisen, Geld.

Wir warnen seit Jahren vor dem System der Bestie der Eliten, und jetzt erwacht es zum Leben. Die Frage ist: Wirst du Widerstand leisten … oder wirst du gezwungen sein, dich zu fügen?

Seit über einem Jahrzehnt sind Smartphones unser ständiger Begleiter – unsere Verbindung zu E-Mails, sozialen Medien, Karten, Bankgeschäften – einfach zu allem. Sie haben unser Leben, unsere Arbeit und unsere Interaktion geprägt.

Doch laut Bill Gates steht diese Ära kurz vor dem Ende. Und das ist kein Zufall.

Gates ist entschlossen, das Smartphone abzuschaffen und durch etwas viel Invasiveres zu ersetzen: elektronische Tattoos – eine Technologie, die mit Ihrem Körper verschmelzen soll.

Diese von Chaotic Moon entwickelten und später von Accenture aufgekauften Tattoos versprechen sofortige Kommunikation, Internetzugang und Gesundheitsüberwachung – ohne einen einzigen Bildschirm.

Aber hier wird es düster: Sie stecken nicht in Ihrer Tasche. Sie stecken unter Ihrer Haut. Eine permanente Ergänzung des Ökosystems Ihres Körpers. Immer eingeschaltet. Immer verbunden. Immer wachsam.

Die Eliten verkaufen es als elegant, subtil und „bequemer und intuitiver“ als alles, was wir bisher gesehen haben.

Winzige Nanokondensatoren versorgen das System mit Strom – keine sperrigen Batterien, kein sichtbares Gerät. Nur eine unsichtbare Verbindung, die Ihren Körper mit dem Stromnetz verbindet.

Sobald diese Technologie zu Ihrer digitalen ID wird, können Sie sich nicht mehr abmelden, sie nicht mehr deaktivieren und nicht mehr ablehnen. Das ist keine Bequemlichkeit. Das ist Kontrolle.

Die nächste Phase des Beast-Systems ist bereits da … Und täuschen Sie sich nicht … Gates steht kurz davor, seinen Zug zu machen. Die Frage ist nicht, ob es passiert – sondern ob Sie bereit sind, Widerstand zu leisten, wenn es passiert.

Regina E. Dugan – die erste weibliche Direktorin der DARPA, der zwielichtigen Militäragentur, die von RFK wegen des Versprühens von Chemtrails über Amerika und einer langen Liste anderer Verbrechen entlarvt wurde – hat bereits ihren Sieg erklärt.

Sie prahlt damit, dass wir Schlange stehen werden, um uns elektronische Tattoos stechen zu lassen. Nicht, weil wir uns danach sehnen, sondern weil wir ohne sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen wären.

Und das Erschreckendste daran? Die Schöpfer dieses Beast-Systems geben offen zu, dass sie es auf Kinder abgesehen haben – sie konditionieren die nächste Generation, eine Zukunft zu akzeptieren, in der ihnen die Kontrolle vom ersten Tag an unter die Haut gepflanzt wird.

Das ist kein Fortschritt – es ist die Fleisch gewordene Version des Systems des Tieres. Eine digitale Marke, ein modernes Malzeichen des Tieres, das jeden Mann, jede Frau und jedes Kind zu markiertem Eigentum in einem globalen Kontrollnetz degradiert.

Und ohne dieses Zeichen können Sie sich nicht authentifizieren. Kein Identitätsnachweis, kein Zugang zu Arbeit, Geld, Reisen … zum Leben selbst.

Und genau das ist der Plan, Leute. Gates‘ Lieblingswissenschaftler und die zwielichtigen Spione der DARPA bringen Technologien auf den Markt, die bereits die Zulassungsprüfungen der FDA durchlaufen – Geräte, die man sich in die Haut einbrennen kann, und Pillen, die man jeden Tag für den Rest seines Lebens schlucken muss.

Nicht freiwillig, sondern durch Zwang. Denn ohne sie werden Sie nicht authentifiziert. Halten Sie sich daran – oder Sie werden abgeschnitten.

Und jetzt wird es richtig unheimlich. Lassen Sie uns über eine wenig bekannte Anmeldung sprechen: US-Patent 0606060. Ja – 666: die Zahl des Biests. Das Patent beschreibt ein sogenanntes „Kryptowährungssystem, das Körperaktivitätsdaten nutzt“.

Und raten Sie mal, wessen Name überall darauf steht: Bill Gates.

Dieses Patent beschreibt eine Zukunft, in der Ihre Bewegungen, Ihre biologischen Signale und sogar Ihre Gehirnströme erfasst und zu Geld gemacht werden. Mit anderen Worten: Ihr Körper wird zur Batterie.

Wenn man das jetzt mit elektronischen Tätowierungen und einnehmbarer Technologie verknüpft, die bereits die FDA-Zulassungsvorschriften passiert, wird einem klar, was los ist. Das Malzeichen des Tieres ist keine Science-Fiction – es wird patentiert, kodifiziert und in aller Stille für die Markteinführung vorbereitet.

Und was passiert, wenn man sich entscheidet, gegen das System zu rebellieren? Nein zur digitalen Marke zu sagen, das System der Bestie abzulehnen? Die Europaabgeordnete Christine Anderson hat die Pläne gesehen.

Andersen hat Alarm geschlagen: Wenn Gates die Freigabe dieser Technologie gestattet wird – und die Öffentlichkeit blind mitmacht –, wird die Menschheit in eine Dunkelheit gestürzt, aus der sie möglicherweise nie wieder zurückkehren wird.

Der Albtraum des kommunistischen Ostdeutschlands, der eiserne Griff der Sowjetunion … all das wird im Vergleich zu dem, was die Globalisten geplant haben, wie ein Kinderspiel aussehen.

Sobald sie die totale Kontrolle übernehmen, wird jede Bewegung, jeder Gedanke, jeder Atemzug überwacht und kontrolliert. Das ist nicht nur Überwachung – es ist das Ende der menschlichen Freiheit, wie wir sie kennen.

Bei der bevorstehenden Einführung geht es nicht mehr nur noch darum, ob , sondern wann . Die Eliten bereiten bereits eine massive psychologische Operation vor, um die Massen davon zu überzeugen, dass es an der Zeit ist, ihre sogenannten Annehmlichkeiten wie Smartphones aufzugeben und sich dem Beast-System zuzuwenden – Technologie, die unter der Haut eingebettet ist.

Diejenigen von Ihnen, die während der Covid-Ära Widerstand leisteten und sich weigerten, den globalistischen Lügen nachzugeben, haben die größte Massentäuschungs-Psychooperation der Geschichte überlebt. Ihnen gebührt enorme Anerkennung. Wie der verstorbene Nobelpreisträger Luc Montagnier warnte, könnten es Menschen wie Sie gewesen sein, die letztlich die Menschheit selbst gerettet haben.

Doch wir dürfen uns jetzt nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Denn ein neuer Angriff steht bevor – und dieser wird noch schwerer zu erkennen sein.

Wie bereiten wir uns also vor? Wie erkennen wir die Falle, bevor sie sich um uns schließt? Chase Hughes, ein ehemaliger Verhaltensexperte des US-Militärs, gibt hier Tipps, wie man eine psychologische Operation erkennt, bevor sie einen in die Falle lockt.

So stehen wir also da. Das Beast-System ist keine Theorie mehr – es steht kurz vor der Einführung. Elektronische Tätowierungen, einnehmbare Geräte, digitale Ausweise, die mit jedem Aspekt des Lebens verknüpft sind. Totale Kontrolle, versteckt hinter der Maske der Bequemlichkeit.

Aber denken Sie daran: Sie haben nur Erfolg, wenn wir uns fügen. Sie gewinnen nur, wenn wir schweigen. Jedes Mal, wenn Sie Nein sagen, jedes Mal, wenn Sie sich weigern, sich ihren digitalen Ketten zu beugen, halten Sie die Flamme der Freiheit am Leben.

Denn die Grenze ist gezogen. Die Frage ist: Werden Sie sie überschreiten oder bleiben Sie standhaft?

Fazit

Anstatt ein Telefon in der Hand zu halten, könnten wir mit diesen Tattoos kommunizieren, auf das Internet zugreifen und sogar unsere Gesundheit überwachen – und das alles, ohne dass ein Bildschirm in Sicht wäre.

Der entscheidende Vorteil? Diese Tattoos sind in den Körper integriert. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Gerät in Ihrer Haut, mit dem Sie durch einfache Gesten oder Berührungen mit der Welt interagieren können.

Es ist elegant, unaufdringlich und möglicherweise intuitiver als alles, was wir bisher gesehen haben. Winzige Nanokondensatoren versorgen die Tattoos mit Strom und benötigen weder sperrige Batterien noch Displays. Damit sind sie eine weitaus subtilere Alternative zu heutigen Mobilgeräten.

Sie fragen sich vielleicht: „Was genau sind elektronische Tattoos?“ Stellen Sie sich diese als temporäre Hautanwendungen vor, bei denen intelligente Tinte verwendet wird, die mit Nanokondensatoren gefüllt ist.

Diese Tattoos können mit Geräten in der Umgebung kommunizieren, sodass Sie beispielsweise Nachrichten senden, im Internet surfen oder sogar Türen aufschließen können – alles mit einer einfachen Wischbewegung oder Geste.

Über die Kommunikation hinaus könnten diese Tattoos auch Vitalfunktionen wie Herzfrequenz und Körpertemperatur überwachen und sogar potenzielle Gesundheitsprobleme erkennen, bevor sie ernst werden.

Quellen: PublicDomain/endtimeheadlines.org/thepeoplesvoice.tv am 19.08.2025