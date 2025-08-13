Britischer Bestatter deckt schockierende Vertuschung von COVID-Blutgerinnseln auf (Videos)

Teile die Wahrheit!

Warum sterben immer noch so viele Menschen an seltsamen weißen Blutgerinnseln?

Weiße faserige Klumpen tauchen immer noch in Leichen auf – und die Medien weigern sich, darüber zu berichten.

Junge, scheinbar gesunde Menschen sterben plötzlich zu Hause. Keine Vorwarnung. Keine Untersuchung. Nur eine Sterbeurkunde und ein Leichensack.

Was Leichenbestatter aus ihren Venen ziehen, ist schlichtweg grauenhaft.

Diese Gerinnsel sind keine Seltenheit. Eine weltweite Untersuchung ergab, dass sie in jeder vierten Leiche zu finden sind – und sie traten erst nach Einführung der COVID-Impfungen auf.

Aber hier kommt der Teil, den niemand kommen sah: Britische Gerichtsmediziner entfernen die Gerinnsel vor der Freigabe der Leichen, um sicherzustellen, dass die Familien die Beweise nie zu Gesicht bekommen.

Major Tom Haviland ist ein ehemaliger Major der US-Luftwaffe, der sich nun der Forschung widmet. Er führt weltweit Untersuchungen zu Blutgerinnseln bei Leichen durch, um das Auftreten ungewöhnlicher Blutgerinnsel in Leichen nach der Einführung der Covid-mRNA-Impfung zu untersuchen.

Einbalsamierer haben auch in diesem Jahr wieder diese weißen faserigen Strukturen in Leichen festgestellt. Warum wird darüber nicht in den Nachrichten berichtet?

Der britische Bestattungsunternehmer John O’Looney hat enthüllt, dass ein neues Verfahren der britischen Regierung sicherstellt, dass niemand mehr über dieses Phänomen spricht.

Könnte dies überall geschehen? Major Tom Haviland und John O’Looney sind jetzt bei uns, um darüber zu diskutieren.

Auf einer Bestattungsmesse in Tennessee im Juni dieses Jahres ereignete sich etwas Schockierendes – und es wurde gefilmt.

Major Tom Haviland hatte gerade seine Ausführungen zu dem, was er als den größten Skandal in der modernen Einbalsamierung bezeichnete, beendet: Seltsame weiße faserige Klumpen tauchen Jahre nach der Einführung des Impfstoffs in Leichen auf.

Er zeigte Fotos, erklärte die wissenschaftlichen Hintergründe und präsentierte die Ergebnisse seiner jüngsten weltweiten Umfrage, an der 301 Einbalsamierer teilgenommen hatten. 83 % von ihnen gaben an, dass sie in 27 % der Fälle immer noch solche Klumpen sehen.

Major Tom wandte sich dann an das Publikum und fragte, wer von ihnen diese Klumpen im Jahr 2025 selbst gesehen habe. Achtzehn Hände gingen in die Höhe. Es wurde still im Raum. Die Kameras liefen. Niemand konnte das ignorieren.

„Das ist alarmierend, oder?“, fragte er. „Das ist eine große Sache, denn es ist das erste Mal, dass wir eine offizielle Bestätigung von der Vereinigung der Bestattungsunternehmer der Vereinigten Staaten erhalten, dass sie diese weißen faserigen Klumpen tatsächlich sehen und dass sie weit verbreitet sind.“

Major Tom führte auch eine Live-Umfrage durch, deren Ergebnisse den gleichen Trend bestätigten. Fast jede sechste Leiche weist immer noch Anzeichen des mysteriösen weißen Materials auf.

Während Bestatter in Tennessee öffentlich über die Blutgerinnsel berichten, sagt Bestattungsunternehmer John O’Looney, dass die Beweise in Großbritannien vernichtet werden – bevor jemand sie überhaupt sehen kann.

Laut John entfernen Gerichtsmediziner nun aktiv weiße faserige Blutgerinnsel bei Obduktionen, sodass weder Familienangehörige noch Bestatter Spuren davon finden können.

„In den letzten sechs Monaten gab es hier in Großbritannien eine Reihe von Veränderungen“, sagte er. „Wir sehen in keinem einzigen Obduktionsfall mehr solche Gerinnsel, weil die Gerichtsmediziner sie vor der Freigabe der Leichen aktiv entfernen.“

Und John hat es mit eigenen Augen gesehen. In einem Fall hatte jemand eindeutig in die Oberschenkelarterie geschnitten und Gerinnsel entfernt – während andere Organe völlig unberührt blieben. In einem anderen Fall starb eine 37-jährige Frau plötzlich. In ihrer Brusthöhle wurde ein großes weißes Gerinnsel gefunden, das offenbar während der Reinigung herausgefallen und unter einer dünnen Schicht von Blut versteckt worden war.

Als John auf Antworten drängte, wurde er von den Behörden schnell abgewimmelt. Keine schriftliche Antwort – nur „ein wirklich beschissener Anruf“, der das Gespräch beendete.

John ist nicht der Einzige, der Alarm schlägt. Die gleichen weißen Gerinnsel, die Haviland, Hirschman und Kasner weltweit dokumentiert haben, entsprechen genau denen, die er immer wieder findet – wenn sie nicht vorher entfernt werden.

Laut John geschieht diese Vertuschung in Großbritannien nicht nur hinter verschlossenen Türen – sie ist fest in der offiziellen Politik verankert.

Im September 2024 übertrug die britische Regierung stillschweigend die Befugnis zur Untersuchung plötzlicher Todesfälle von ausgebildeten Gerichtsmedizinern auf Polizeibeamte. Ohne öffentliche Debatte. Und was seitdem passiert ist, sei erschreckend, sagt er.

Wenn nun jemand unerwartet zu Hause stirbt, entscheidet die Polizei – und nicht medizinisches Fachpersonal –, ob der Tod untersucht werden soll. Und wenn es kein Blut, keine Wunden und keine offensichtlichen Anzeichen von Gewalt gibt? Dann wird der Fall sofort abgeschlossen. Es wird kein Gerichtsmediziner hinzugezogen. Es wird keine Autopsie angesetzt. Es gibt nur eine Sterbeurkunde und eine einfache Fahrt zur Leichenhalle.

„Der Krankenwagen kommt, sie stellen den Tod fest oder bescheinigen ihn. Die Polizei wird sich das ansehen. Wenn es keine Blutspuren an den Wänden oder Einschusslöcher gibt, winken sie einfach weiter.”

Seitdem steht Johns Telefon nicht mehr still – meist sind es Menschen in den Dreißigern und Vierzigern. Scheinbar gesunde Menschen, die ohne Vorwarnung sterben. Und was er in diesen Leichen findet, sagt er, ist immer dasselbe.

„Ich habe Menschen in ihren 30ern und 40ern sterben sehen – Menschen ohne Vorerkrankungen, Menschen, von denen niemand erwartet hätte, dass sie sterben würden – und Menschen, von denen ich weiß, dass sie voller weißer Blutgerinnsel sind, weil ich sie versorge und die weißen Gerinnsel finde.“

Aber es sind nicht nur Erwachsene. John sagt, dass 2021 und 2022 etwas noch Beunruhigenderes begann.

Damals stieg die Zahl der Säuglingstodesfälle sprunghaft an. Aber anders als zuvor erhielten Bestattungsunternehmen wie seines keine Anrufe. Keine trauernden Eltern. Keine Überweisungen aus Krankenhäusern. Nur Stille.

Also besuchte John ein örtliches Krematorium – und was er dort vorfand, war geradezu erschreckend.

„Die Bestattungsunternehmer waren die örtlichen Krankenhäuser“, sagte er. „Das ist unerhört.“

Anstatt die Familien durch den Trauerprozess zu begleiten, hatten die Krankenhäuser still und leise die Verantwortung übernommen – sie umgingen die Bestattungsunternehmen komplett und schickten die Babys direkt ins Krematorium. John erfuhr später, dass Lieferwagen mit jeweils sechs bis acht Säuglingen ankamen.

Laut John war dies nie die Norm. Früher gaben Krankenhäuser den trauernden Eltern eine Liste mit Bestattungsunternehmen. John, der sich weigert, für Kinderbegräbnisse Geld zu verlangen, wurde oft um Hilfe gebeten. Dann, ohne Erklärung, blieben die Anrufe aus.

„Ich konnte nicht verstehen, warum das Telefon nicht klingelte. Und das war der Grund – weil die Bestattung direkt mit dem Krematorium abgewickelt wurde.“

Für John geht es nicht nur darum, diese Säuglingstodesfälle zu verheimlichen, sondern auch darum, zukünftige Geburten zu verhindern.

„Diese Frauen haben nicht nur ihr Kind verloren … sie wurden auch sterilisiert und daran gehindert, wieder schwanger zu werden“, sagte er. „Denn man kann nur ein Kind verlieren, wenn man schwanger werden kann, oder? Und jetzt sind sie alle sterilisiert worden.“

Warum ist das also keine Schlagzeile?

Das ist die Frage, die Major Tom Haviland seit drei Jahren stellt – während er einigen der einflussreichsten Medienvertretern des Landes eindeutige Beweise zukommen lässt.

„Ich habe es tatsächlich versucht … in den letzten drei Jahren“, sagte Major. „Und wissen Sie, die Beweise, die wir jetzt haben, sind überwältigend.“

Er hat sich an Tucker Carlson, Glenn Beck, Megyn Kelly und sogar Joe Rogan gewandt. Und alle haben zu diesem Thema geschwiegen.

Unterdessen bestätigen Einbalsamierer vor laufender Kamera, dass sie immer noch die Klumpen finden. Bestattungsunternehmer aus den gesamten USA und Kanada haben sich öffentlich geäußert. Und ein Kardiologe aus Florida erzählte Major Tom, dass er seit Jahren dieselben faserigen Klumpen aus lebenden Patienten entfernt.

„Wir haben all diese Menschen. Und ist es nicht seltsam, dass Tucker Carlson, Megyn Kelly … wenn sie mir nicht glauben wollen … warum rufen sie nicht die Leute an, die ich genannt habe … und bestätigen, dass diese weißen faserigen Klumpen tatsächlich real sind?“

Major Toms jüngste weltweite Umfrage ergab, dass 27 % der Leichen solche Klumpen aufweisen.

„Ich denke, die Antwort liegt auf der Hand“, sagte er. „Ihnen wurde gesagt, dass sie das nicht tun sollen.“

Er hielt sich zurück, jemanden direkt zu beschuldigen, nannte aber einen Grund für die Verschleierung: Viele dieser Medienmoderatoren stehen Donald Trump nahe, der die Operation Warp Speed immer noch stolz verteidigt.

„Sie wollen vielleicht nicht über diese spektakuläre Nebenwirkung der COVID-Impfstoffe sprechen“, sagte Major Tom, „weil es ihre Beziehung zu Präsident Trump beeinträchtigen könnte.“

Die letzten Momente der Sendung enthielten einen Appell, der nicht dringlicher hätte sein können: Das muss aufhören.

Maria fordert ein vollständiges Moratorium für mRNA-Impfungen und besteht darauf, dass allein die Gerinnungsnachweise dafür ausreichen.

„Wir brauchen ein sofortiges Moratorium für mRNA“, sagte sie. „Und diese Geschichte mit den Gerinnseln oder den weißen Strukturen ist einer der wichtigsten Gründe dafür.“

Maria dankte Major Tom und John für ihren Mut.

„Gott segne Menschen wie John O’Looney und Richard Hirschman“, sagte Major Tom. „Sie haben sich sehr früh zu diesem Thema geäußert. Sie waren mutig und haben dafür ihren Ruf und ihr Geschäft riskiert … Die Menschheit muss davon erfahren.“

Heute, so sagt er, stehen über 250 Einbalsamierer hinter ihnen – neben staatlichen Bestattungsunternehmern und Medizinern –, die alle bestätigen, dass die Blutgerinnsel real und weit verbreitet sind und auch heute noch in Leichen auftreten.

„Es ist absolut wahr. Das passiert, und zwar bei einer großen Anzahl von Menschen“, sagte Major Tom. „Und wir müssen dem ein Ende setzen.“

John bekräftigte die Dringlichkeit und warnte, dass die Weigerung, Ermittlungen einzuleiten, nicht auf Inkompetenz zurückzuführen sei, sondern absichtlich.

„Wenn so viele Fachleute, die so lange in der Branche tätig sind, echte Besorgnis äußern, macht mir das Sorgen, dass man nicht einmal bereit ist, weiter nachzuforschen. Das lässt vermuten, dass es sich um eine absichtliche Handlung handelt.“

Dann kam Johns letzte Warnung. „Ich glaube, es wird für uns alle noch viel düsterer werden, bevor die Menschen lautstark nach Licht verlangen“, sagte er. „Leider kann es nur auf eine Weise enden.“

Maria schloss mit einem letzten Schlag in die Magengrube und zählte die sich häufenden Tragödien auf, die nicht länger ignoriert werden können.

„Es ist nicht verschwunden. Wir brauchen echte Rechenschaftspflicht, und wir müssen diesen Menschen die Hilfe zukommen lassen, die sie verdienen, bevor noch mehr von ihnen einfach auf einem Sportplatz tot umfallen, um Himmels willen. Es … es muss einfach aufhören.“

Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen diese Informationen die Augen geöffnet haben, verpassen Sie nicht das vollständige Interview unten und teilen Sie es unbedingt mit einem Freund.

Wir sind am Montag mit einer neuen Folge zurück, in der wir Themen behandeln, über die die Medien nicht berichten wollen. Bis dann.

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 11.08.2025