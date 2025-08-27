Teile die Wahrheit!

Windböen mit Geschwindigkeiten von über 72 km/h fegten durch Black Rock City und legten vorübergehend alle Aktivitäten lahm.

Das Burning Man Festival musste am Wochenende vorübergehend unterbrochen werden, da Staubstürme und starke Winde die Zelte durch die Luft jagten und die Sicht auf nahezu Null sanken.

Am Montag erklärten die Organisatoren des Nevada -Festivals, dass der Flughafen Black Rock City und die Tore des Festivals wieder geöffnet worden seien, als das Festival offiziell begann.

Laut der San Francisco Chronicle fegte am Samstagabend ein heftiger Staubsturm durch die Black Rock Desert – wo die jährliche Veranstaltung stattfindet – und beschädigte Campingplätze, verursachte Reiseverzögerungen und forderte mindestens vier leichte Verletzungen.

Der Nationale Wetterdienst gab am Abend eine Staubsturmwarnung für die Region heraus und warnte vor einer „Wand aus aufgewirbeltem Staub“, die sich mit 48 km/h nordwärts bewegt und starke Windböen von „über 72 km/h“ mit sich bringt.

Ein Teilnehmer erzählte der Chronicle, er habe gesehen, wie Zelte und Bauten „durch die Windgeschwindigkeiten zerrissen und niedergerissen wurden, obwohl wir alles so gut wie möglich festgezurrt hatten“.

Auf den in den sozialen Medien geteilten Aufnahmen von Besuchern, die bereits vor dem offiziellen Festivalbeginn am Sonntag ihr Lager aufgeschlagen hatten, waren starke Winde, Staubstürme und eingestürzte Zelte zu sehen .

Ein Sprecher des Burning Man Project erklärte gegenüber SFGate , dass die Windböen über einen „anhaltenden Zeitraum“ Geschwindigkeiten von über 72 km/h erreicht hätten und dass „Teilnehmern und Mitarbeitern geraten wurde, ihre Lager abzuriegeln und das Autofahren bei schlechter Sicht zu vermeiden“.

Am Sonntag – dem ersten offiziellen Tag des Festivals 2025 – gab der NWS eine weitere Staubwarnung sowie eine Windwarnung heraus und sagte Böen von bis zu 80 km/h sowie möglichen Regen und vereinzelte Gewitter voraus.

Nevadas Burning Man-Festival erlitt am Montag einen verheerenden Schlag, als ein heftiger Staubsturm über das Gelände fegte und den „Orgy Dome“ in einer Szenerie auslöschte, die an göttlichen Zorn erinnerte.

Auf der offiziellen Instagram-Seite des Orgy Dome teilte Burning Man mit: „Unser Aufbauteam hat letzte Woche hart gearbeitet, um unseren schönen Raum zu errichten.

Leider hat der Wind gestern die ganze Arbeit zunichte gemacht und unsere Struktur zerstört. Wir sind immer noch hier und glücklicherweise in Sicherheit. Wir hoffen, der Playa einige Workshops schenken zu können und halten euch auf dem Laufenden @burningman #burningman #burningman2025.“

Zu den weiteren Burning Man-Events gehören „Virgin Sacrifice Partys“, die der Veranstalter mit den Worten bewirbt: „Virgin Sacrifice-Zeremonien alle 30 Minuten! Lost Treasure-Cocktails an der Bar, DJ sorgt für Dschungelstimmung.“

Das Festival bietet außerdem eine tägliche Veranstaltung mit dem Titel „Morning has cm – So can you! (Circle Jerk)“, bei der sich Männer nackt treffen können, um „ihre Morgenlatte zu streicheln“.

Und für die Damen? Es gibt täglich sprudelnde Körperwaschungen und „Happy End“-Massagen. (Schüssel mit „pädophilen Symbolen“ hinter Obama bei virtuellem Anruf mit texanischen Demokraten entdeckt (Videos))

Die Menschen teilten sofort ihre Gedanken zur Zerstörung des Orgy Dome mit. Viele meinten, das zerstörerische Wetter, das den Ort heimsuchte, sei eine Form göttlicher Intervention gewesen. Einer kommentierte: „Das ist Jesus Christus, der Menschen vor Geschlechtskrankheiten rettet.“

„Der Wind tut das Werk des Herrn“, teilte ein anderer mit, und noch einer fügte hinzu: „Jesus sagte: ‚NICHT HEUTE, IHR HEIDEN!‘“

Andere zeigten sich unterstützender, wie ein Einheimischer kommentierte: „Wir senden euch allen so viel Liebe. Wir sind eure Nachbarn, Viking Bar 2:50 & E Mountainside. Wir servieren die ganze Woche kalte Craft-Biere. Kommt auf einen Drink und ein Gespräch vorbei. Wir lieben euer Camp!“

„Wow! Schaut euch all die traurigen Leute in den Kommentaren an, die nichts Besseres zu tun haben, als netten und fürsorglichen Menschen das Leben schwer zu machen.

Macht weiter so @orgydome, ihr veranstaltet tolle Events und seid so unglaublich gastfreundlich. Ich war bei der Spendenaktion in Portland und es war sicher, gemütlich und hat Spaß gemacht. Ich könnte mir keine bessere Gruppe als euch vorstellen“, fügte ein anderer Unterstützer hinzu.

Der Orgy Dome des Festivals beschreibt sich selbst als „eine sexpositive Community mit der Mission, die Welt über Einvernehmen und die Bedeutung seiner Ausübung über den intimen Raum hinaus aufzuklären.“

Der Mirror berichtet : „Die Kuppel bietet Festivalbesuchern die Möglichkeit, Sex mit zwei oder mehr Personen zu haben. Im Inneren finden Interessierte Matratzen, Vorhänge, bequeme Sofas und mehrere Kissen.“

Das unglückliche Wetter machte die Veranstaltung jedoch unmöglich, da heftige Staubstürme die Kuppel zu Boden warfen.

Staub und Windböen mit 80 km/h fegten durch Black Rock City in der Wüste von Nevada, wo das Festival stattfindet.

Der Sturm richtete verheerende Schäden auf Campingplätzen an und verursachte erhebliche Reiseverzögerungen in der Region. Der Nationale Wetterdienst gab am Samstagabend eine Staubsturmwarnung heraus und teilte mit, dass eine „Wand aus aufgewirbeltem Staub“ auf das Gelände zusteuere.

Aufgrund des Wetters wurden vier leichte Verletzungen gemeldet, wie ein Sprecher von Burning Man gegenüber NBC News bestätigte.

Für diejenigen, die sich bereits im Festivalgebäude befanden, fegte der schädliche Staub durch die Wüsten-Playa, zerstörte viele Campingplätze und verstreute Habseligkeiten über das Gelände.

Auf der offiziellen Burning Man-Seite wurde am Samstag bis zu X eine Warnung an die Besucher ausgegeben: „Wenn Sie in Black Rock City sind, machen Sie alles dicht, kümmern Sie sich um Ihr Lager und fahren Sie nicht mit dem Auto.“

Ein anderer Teilnehmer schrieb auf Facebook: „Über eine Stunde lang anhaltender Wind mit 80 km/h und stärkeren Böen.

Die Wüste versucht immer, dich umzubringen“, und fügte hinzu, es sei „definitiv das gruseligste Erlebnis“ während des Burning Man gewesen.

