CIA-Offizier gesteht auf dem Sterbebett: „Ich habe Stanley Kubrick getötet“ (Video)

Stanley Kubrick drehte nicht nur Filme – er deckte Wahrheiten auf. In seinem letzten Film, Eyes Wide Shut , lüftete er die Maske hinter den Ritualen der Elite, und nur wenige Tage nach der Veröffentlichung seines letzten Films starb er.

Offiziell handelte es sich um einen Herzinfarkt. Doch ein CIA-Offizier gestand auf seinem Sterbebett, dass es sich um ein Attentat handelte – ausgeführt auf Befehl von oben.

Er enthüllte, dass der Film „ Eyes Wide Shut“ , den wir gesehen haben, eine verstümmelte Version von Kubricks Vision war – der Erzählstrang wurde herausgerissen, ganze Sequenzen gelöscht und eine erschreckende Nebenhandlung enthüllte elitäre Pädophilennetzwerke, die im Boden des Schneideraums vergraben waren.

Heute Abend spielen wir dieses Geständnis. Und setzen die fehlenden Fragmente von Kubricks letzter Vision zusammen – das, was sie Ihnen nicht zeigen wollten.

Achtung: Was Sie gleich sehen und hören werden, ist explosiv. Es hat bereits mehrere Menschenleben gefordert … und es könnten noch mehr Menschenleben gefordert werden.

Stanley Kubrick starb im Schlaf an einem sogenannten „Herzinfarkt“ – nur sechs Tage, nachdem er den seiner Meinung nach endgültigen Schnitt von „ Eyes Wide Shut“ für Warner Bros. gezeigt hatte. Berichten zufolge bezeichnete er den Film als seinen „größten Beitrag zur Filmkunst“.

Doch es gab immer wieder Spekulationen darüber, dass Kubrick nicht einfach nur Pech hatte … er wurde zum Schweigen gebracht. Und je tiefer wir graben, desto schwieriger ist es, diese Vermutung zu widerlegen. (Hollywood: „Das Zeugensterben im Fall Kevin Spacey“)

Lassen Sie uns zurückspulen zur ersten Branchenvorführung des Films in London, nur wenige Tage vor seinem Tod. Zeugen erinnern sich an Kubricks Wut – sein Meisterwerk war verstümmelt worden. Der Kommentar wurde entfernt. Szenen fehlten. Nebenhandlungen wurden gelöscht.

Das war nicht der Kubrick, den die Welt kannte. Der Regisseur von „2001: Odyssee im Weltraum“ , „Uhrwerk Orange“ und „Shining“ – ein Mann, der um die absolute künstlerische Kontrolle über jedes Bild seiner karrierebestimmenden Filme kämpfte und diese auch behielt.

Die Vorstellung, dass Warner Bros ihm für sein letztes Werk diese Kontrolle entziehen würde? Undenkbar, wie Pulp-Fiction-Autor Roger Avary sagt.

Die Version von „Eyes Wide Shut“ , die in die Kinos kam, war brisant genug. Kubrick wagte es darin zu zeigen, wie die Eliten tatsächlich leben.

Nach außen wirken sie kultiviert und unantastbar – sie tragen elegante Anzüge, sprechen im Fernsehen gewandt und strahlen Macht und Respektabilität aus.

Doch hinter den Kulissen enthüllte Kubrick eine dunklere Wahrheit: geheime Rituale, die nicht nur dem Vergnügen, sondern auch der Kontrolle dienten. Und für diejenigen, die diese Grenze überschreiten, drohen schlimmste Konsequenzen … wie sie Kubrick selbst erleben sollte.

Kein Wunder, dass die CIA im Auftrag der globalen Elite, ihrer Herren, handelte, um sicherzustellen, dass die endgültige Fassung nie ans Licht kam. Wir werden bald Einzelheiten zu dieser Operation veröffentlichen.

Wenn Sie einen Beweis dafür suchen, wie gefährlich dieses Thema ist, schauen Sie sich einfach Quentin Tarantino an. Der Mann hört nicht auf zu reden – bis dieses Thema zur Sprache kommt. Plötzlich ist er still, angespannt, unbehaglich.

So sehr man auch versuchte, „Eyes Wide Shut“ nach Kubricks Tod zu demontieren, Fragmente seiner Vision sind immer noch zu erkennen – genug, um die Umrisse des wirklich gefährlichen Films nachzuzeichnen, den er tatsächlich abgeliefert hat.

Nehmen wir die Schlussszene. In der Version, die schließlich veröffentlicht wurde, ergibt sie nicht viel Sinn – weil die entscheidende Nebenhandlung von unsichtbarer Hand chirurgisch aus dem Film entfernt wurde.

Aber wie Roger Avary sagte: Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie es sehen. Versteckt in aller Öffentlichkeit.

Im Hintergrund scheinen die Figuren von Tom Cruise und Nicole Kidman ihre kleine Tochter zu „opfern“ – weggeführt von zwei Männern in dunklen Mänteln.

Den meisten Zuschauern der stark zensierten Fassung des Studios fällt dieses Detail leicht auf. Aber im Kontext? Es ist ein erschreckender Hinweis darauf, was Kubrick uns über rituellen Kindesmissbrauch und -opferung durch die Elite vermitteln wollte … und was das Studio zu vertuschen versuchte.

Wenn Sie nicht glauben, dass Pädophile die Macht an der Spitze haben, dann erklären Sie Folgendes : Netanjahus eigener Stellvertreter wurde bei einer Razzia gegen Kinderschänder in Las Vegas festgenommen – nur um dann stillschweigend wieder freigelassen zu werden . Keine Anklage. Keine Erklärung.

Manche Dinge ändern sich nicht. Ein Jahrhundert vergeht, Gesichter wechseln, Regime kommen und gehen – doch die gleichen dunklen Muster bleiben bestehen.

„Eyes Wide Shut“ basiert offiziell auf Arthur Schnitzlers Novelle „Traumnovelle“ aus dem Jahr 1926. Auf den ersten Blick ist es die Geschichte eines Ehemanns, der eine seltsame, erotische Odysee durchmacht, nachdem er einen beunruhigenden Traum gestanden hat – seine Sehnsucht nach einem sehr jungen Mädchen.

Dieses Geständnis führt ihn auf den Weg in eine verborgene Welt elitärer Orgien, wo Sex, Heimlichkeit und Macht in Ritualen miteinander verbunden sind, die die Grenze zwischen Fantasie und Albtraum verwischen.

Doch hier liegt das entscheidende Detail: In Schnitzlers Originalgeschichte ist das Thema der Versuchung Minderjähriger unvermeidlich. In der Studiofassung von Kubricks Film? Da wurde fast alles davon weggewaschen. Das Studio sorgte dafür, dass die Anspielungen auf Pädophilie größtenteils herausgeschnitten wurden, sodass nur ein Schatten dessen übrig blieb, was Kubrick beabsichtigt hatte.

Nicht nur die Hollywood-Studios folgten dem Willen der CIA, die okkulte Elite zu schützen und Kubricks Enthüllungen zu vertuschen. Auch die Mainstream-Medien trugen ihren Teil dazu bei, indem sie dafür sorgten, dass die vernichtendsten Wahrheiten nie ans Licht kamen.

Doch hin und wieder schlüpft ein Riss durch. Während eines Interviews in Los Angeles im Rahmen der Promotion von HBOs „ Big Little Lies“ verriet Nicole Kidman das eigentliche Kernthema von Kubricks letztem Film.

Laut Nicole Kidman behauptete Stanley Kubrick, dass „ die Welt von Pädophilen regiert wird “. Sie gab zu, dass der zurückgezogen lebende Regisseur ihr bei den Dreharbeiten zu „Eyes Wide Shut“ beigebracht habe, „ wie die Welt funktioniert und wer hinter den Kulissen wirklich die Kontrolle hat “.

„ Stanley hat mir erzählt, dass die Welt von Pädophilen regiert wird “, sagte Kidman.

„ Er hat sein ganzes Leben lang Geheimgesellschaften studiert, er war von ihnen fasziniert, und er sagte, die Elite, die streng geheimen Gesellschaften, sind voller Männer mit einer bestimmten Vorliebe. Sie sind durch Pädophilie miteinander verbunden, gewissermaßen verbunden.“

Sie alle kennen die dunklen Geheimnisse der anderen. Für keinen von ihnen gibt es einen Ausweg. Es ist eine lebenslange Bindung. Selbst wenn einer von ihnen auf den rechten Weg zurückkehren und sozusagen Buße tun wollte, kann er es nicht. Seine Mitmenschen werden ihn zu Fall bringen. Sie stecken bis zum Tod darin fest und treiben die Welt in den Ruin.

Auf die Frage, ob Kubricks Wissen über Geheimgesellschaften und ihre dunkelsten Geheimnisse etwas mit seinem Tod zu tun habe, zog Kidman eine Augenbraue hoch und sagte: „ Das ist eine Frage, die ich hier nicht beantworten kann. “

„ Obwohl ich es vielleicht könnte … Keiner von Ihnen in den Medien dürfte es drucken, oder? Die Männer, denen Ihre Unternehmen gehören, würden es nicht an die Öffentlichkeit bringen .“

Und das wurde zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Die Medien weigerten sich, auch nur ein Wort von dem zu drucken, was sie zu diesem gefährlichen Thema sagte.

Und die wenigen Medien, die es wagten? Sie wurden von sogenannten „Faktenprüfern“ rücksichtslos angegriffen und aus den sozialen Medien gelöscht. Ausgelöscht – genau wie Kubricks Originalfassung.

Aber die Wahrheit drängt sich immer wieder an die Oberfläche.

Jahre nach Kubricks Tod übergab der ehemalige CIA-Agent Robert David Steele The People’s Voice einen riesigen Schatz an Akten . Steele war ein langjähriger Verbündeter im Kampf um die Aufklärung dessen, was die Eliten verbergen wollten. Er vertraute uns das Material an – allerdings unter einer Bedingung: Es würde nur veröffentlicht, wenn ihm etwas zustoßen sollte.

Und schließlich war es so.

Als Steele 2021 starb, trauerten wir um einen Freund. Aber wir verstanden auch, was seine Mission von uns verlangte: Die Pädophilen zu entlarven. Sie vor Gericht zu bringen. Und die Kinder zu retten.

Seine Akten sind eindeutig: Die CIA ordnete Kubricks Ermordung an. Es war sowohl eine Warnung an andere – Tarantino eingeschlossen – als auch ein Weg, Kubrick davon abzuhalten, die vollständige Veröffentlichung seines letzten, unzensierten Meisterwerks voranzutreiben.

Wer also war der Täter? Steeles Akten zufolge starb der Verantwortliche im Jahr 2020. Zuvor hinterließ er ein Geständnis auf dem Sterbebett – eines, das Steele aufzeichnete, bewahrte und der Welt zugänglich machte. Die Last seiner Schuld war unerträglich geworden.

Er war nicht nur für die CIA tätig. Er war in die Filmindustrie selbst eingebunden und arbeitete verdeckt, um Projekte von innen heraus zu steuern. Und er hatte den Magischen Zirkel infiltriert – einen geheimen Orden von Elitemagiern unter der Leitung von Präsident David Berglas, der langjährige Verbindungen zur CIA hatte . Zu seinen Ehrenmitgliedern? Niemand anderes als König Charles persönlich.

Dem Geständnis zufolge fand Stanley Kubrick dort sein Ende – in einer rituellen Zeremonie, die sowohl als Hinrichtung als auch als Warnung inszeniert war.

Kubrick war nicht der Einzige. Hollywood hat eine Spur von Leichen – Künstler, die der Wahrheit zu nahe gekommen sind. Brandon Lee wurde 1993 am Set von „The Crow “ erschossen. Er wurde von einer Requisitenwaffe getötet, die irgendwie scharfe Munition abgefeuert hatte. Offiziell ein Unfall.

Doch sein Vater Bruce Lee war bereits auf mysteriöse Weise gestorben – und Steeles Akten legen nahe, dass Brandon wegen der Themen Tod, Wiedergeburt und Korruption in diesem Film überwacht wurde. Wie Kubrick wurde auch er zum Schweigen gebracht.

Zeitsprung ins Jahr 2009. David Carradine – tot in Bangkok aufgefunden, gefesselt und hängend in einem Hotelschrank. Die Boulevardpresse lachte und sprach von autoerotischer Asphyxie. Doch Carradine hatte geredet – über Geheimgesellschaften, über Hollywoods Verbindungen zum Geheimdienst. Sein Tod war eine ritualisierte Demütigung, eine weitere Warnung.

Und dann ist da noch Quentin Tarantino. Carradines letzte große Rolle war in Tarantinos Kill Bill – einem Film voller ritueller Symbolik. Carradine spielte den Sektenführer, den Mann hinter der Maske. Danach starb er.

Und Tarantino? Immer wenn Eyes Wide Shut zur Sprache kommt, hält der redseligste Regisseur Hollywoods plötzlich den Mund. Kubrick hat sie verspottet. Carradine hat sie bloßgestellt. Tarantino weiß, was passiert, wenn man ihm zu nahe kommt.

Mehr über den Film „Eyes Wide Shut“ und andere Geheimnisse in den Hollywood-Filmen lesen Sie in den Büchern „Der Hollywood-Code 1 und Hollywood-Code 2„

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 19.08.2025