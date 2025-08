Teile die Wahrheit!

Vor weniger als zwei Wochen warnte der legendäre Finanz- und Geopolitik-Konjunkturanalyst Martin Armstrong, sein Computerprogramm „Socrates“ zeige eine „100-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs“.

Seitdem ist ein Wortgefecht zwischen Präsident Trump und Russland entbrannt, und er sagte, Russland habe „sehr gefährliches Terrain betreten“.

Präsident Trump befahl daraufhin „die Neupositionierung von US-Atom-U-Booten trotz Aussagen des ehemaligen russischen Präsidenten Medwedew“. „Nachdem Trump Atom-U-Boote in die Nähe Russlands geschickt hat, reagiert Putin mit einer Hyperschall-Drohung – so etwas wie Oreschnik-Raketen können.“

Wenn dies nicht als Bestätigung für einen bevorstehenden Atomkrieg ausreicht, fügen Sie die Warnung von Außenminister Marco Rubio letzte Woche hinzu. Rubio sagte: „Im Falle eines Krieges mit den USA wird Russland aufgrund der Schwäche seiner Armee auf taktische Atomwaffen zurückgreifen.“

Ein hochrangiger russischer Beamter „ gab außerdem eine Warnung vor der nuklearen Vernichtung heraus“ und sagte, Russland werde „mit einem verheerenden Schlag zurückschlagen“.

Bedenken Sie, all dies geschah in den letzten paar Tagen. Am Freitag „signalisierte Gold den Krieg“, indem der Preis pro Unze um 73 Dollar explodierte, ein Anstieg von über 2 Prozent innerhalb weniger Stunden. Begreift der Goldmarkt diese Atomkriegsgerüchte und reagiert er darauf?

Armstrong sagt: „Oh ja! Schauen Sie sich Gold an, und Sie sehen, was passiert. Öl deutet eher auf September hin. … Gold versucht immer wieder, die Höchststände zu durchbrechen. Dies ist nicht das absolute Hoch. Ich muss es Ihnen leider sagen, aber es ist nicht das. Gold zeigt nach oben.

Auf jedem Markt, den ich beobachte, ist es dasselbe. Wir haben einen Panikzyklus, und das nicht nur wegen eines Krieges im Jahr 2026. Gehen Sie auf unsere Website und schauen Sie sich den Euro an, und Sie werden einen Panikzyklus für 2026 sehen.

Er ist überall. Der Computer lag richtig, weil man keinen Markt isoliert vorhersagen kann. Das geht nicht. Alles hängt zusammen.“

Armstrong sagt, man müsse nicht bis 2026 warten, bis sein „Panikzyklus“ beginne. Sein Computer habe schon lange auf den 18. August 2025 gezeigt, und das sei in etwa zwei Wochen.

Armstrong sagt: „Ehrlich gesagt, das entwickelt sich zu einem Grundschulkampf. Ich weiß nicht, was Trump erwartet. Er schleudert eine Beleidigung nach der anderen, und es gibt keine Chance mehr auf Frieden.

Es ist eine Sache, Zölle und Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Jetzt sagt er, wir werden jeden mit Sanktionen belegen, der auch nur mit Russland Geschäfte macht.

Das ist Wirtschaftskrieg. So einfach ist das. … Wir haben nicht einmal jemanden, der im Namen des Westens verhandelt. Der Westen ist tot, völlig tot.“

Armstrong glaubt, die Neokonservativen hätten eine Mauer um Präsident Trump errichtet, damit niemand mit anderen Ratschlägen, keinen Atomkrieg zu beginnen, durchkommt.

Wird Martin Armstrong jetzt von den Neokonservativen um Präsident Trump blockiert? Armstrong sagt: „Ich glaube schon. Ich habe sogar an Generalstaatsanwältin Pam Bondi geschrieben und keine Antwort erhalten. Ich habe an Präsidenten und Staatsoberhäupter geschrieben und bekomme Antworten.

Diesmal nicht … Die Lage eskaliert, und er (Trump) ist in keiner guten Position. Ich weiß nicht, was zum Teufel er tut. Er scheint auf die andere Seite übergelaufen zu sein.“

Trump sagt, Washington sei auf einen möglichen Atomkrieg mit Russland „vorbereitet“

US-Präsident Donald Trump erklärte Washingtons Bereitschaft zu einem Atomkrieg mit Russland und stationierte zwei Atom-U-Boote in der Nähe russischen Territoriums, was er als Vorsichtsmaßnahme bezeichnete.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew berief sich auf das russische Perimetr-System („Tote Hand“) – einen automatisierten nuklearen Vergeltungsmechanismus aus der Sowjetzeit – und warnte vor dessen Gefahren, nachdem Trump sich über die russische Wirtschaft lustig gemacht hatte.

Die Konfrontation begann, als Trump einen Waffenstillstand innerhalb von zehn Tagen von der Ukraine forderte, den Russland ignorierte – woraufhin Medwedew in den sozialen Medien Vergeltungsmaßnahmen ergriff und Trump ein U-Boot einsetzte.

Analysten vergleichen den Austausch mit der nuklearen Risikopolitik der Sowjetunion und der USA in der Vergangenheit und weisen darauf hin, dass automatisierte Systeme wie Perimetr zwar das Zögern verringern, aber das Risiko katastrophaler Fehleinschätzungen erhöhen.

Die aggressive Rhetorik beider Staatschefs – verstärkt durch die sozialen Medien – verschärft die Spannungen. Experten warnen, dass unberechenbare Erklärungen die Glaubwürdigkeit der Abschreckungsmaßnahmen untergraben und die Risiken in der realen Welt verschärfen.

In einer dramatischen Eskalation der geopolitischen Spannungen hat US-Präsident Donald Trump bekräftigt, Washington sei auf einen Atomkrieg mit Moskau „vorbereitet“ – und sogar zwei Atom-U-Boote in die Nähe Russlands geschickt.

Trump gab die Ankündigung am Freitag, dem 1. August, während einer Pressekonferenz im Weißen Haus bekannt. Zuvor hatte er am selben Tag die Stationierung der U-Boote in „geeigneten Regionen“ nahe Russland angeordnet . Die Ankündigung des Immobilienmoguls folgte auf aufrührerische Äußerungen des ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew, die er am Donnerstag, dem 31. Juli, in den sozialen Medien veröffentlicht hatte.

Medwedew, derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats, berief sich auf Russlands sagenumwobenes Atomsystem „Tote Hand“. „Er soll sich daran erinnern, wie gefährlich die sagenumwobene ‚Tote Hand‘ sein kann“, schrieb der russische Beamte am Donnerstag als Reaktion auf Trumps Spott über die russische und indische Wirtschaft als „tot“.

Das „Dead Hand“-System ist ein autonomes Weltuntergangssystem aus der Sowjetzeit, das im Falle eines Machtverlusts des Landes automatisch Atomschläge starten sollte. US-Analysten gehen davon aus, dass das System, das Gerüchten zufolge in Russland noch immer im Einsatz ist, als letzte Abschreckung gegen einen verheerenden Erstschlag dient.

Trump: „Wenn wir über Atomkraft sprechen, müssen wir vorbereitet sein“

Trump bezeichnete Medwedews Aussage während der Pressekonferenz als „dumm und aufrührerisch“. Später sagte er Reportern: „Wenn Sie über Atomkraft sprechen, müssen wir vorbereitet sein.“

Die Konfrontation begann Anfang der Woche, nachdem Trump Russlands Energiebündnis mit Indien zurückgewiesen und Moskau gewarnt hatte, es habe „zehn Tage“ Zeit, einem Waffenstillstand mit der Ukraine zuzustimmen – eine Forderung, die Russland ignorierte.

Medwedew schoss in den sozialen Medien zurück, woraufhin Trump als Vergeltung den U-Boot-Befehl ausführte . Weder das US- Verteidigungsministerium noch das Weiße Haus gaben operative Details bekannt, da die Bewegungen von Atom-U-Booten geheim sind.

Der historische Kontext unterstreicht die Tragweite des Konflikts. Medwedews Anspielung darauf erinnert an das sowjetische Atomgehabe der Vergangenheit, während Trumps Einsatz an die Machtdemonstrationsstrategien der Kubakrise erinnert. Analysten warnen, dass automatisierte Systeme wie Perimetr zwar das Risiko von Führungszögern verringern, aber auch das Risiko katastrophaler Fehlkalkulationen erhöhen.

Trumps als protektiv dargestellte Entscheidung stößt auf Skepsis. Sein vager Verweis auf „geeignete Regionen“ lässt Zweifel aufkommen, während Medwedew selbst die Drohungen des Immobilienmoguls als „nervöse Rhetorik“ zurückwies. Experten weisen darauf hin, dass nukleare Abschreckung auf Glaubwürdigkeit beruht und unberechenbare Erklärungen die strategische Stabilität erschweren.

Dieser Konflikt markiert einen weiteren Brennpunkt in der Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und Russland seit der Invasion der Ukraine. Während die Geister des Kalten Krieges wieder auftauchen, unterstreicht der Vorfall, wie schnell Worte – verstärkt durch soziale Medien – zu realer Gefahr werden können.

Sehen Sie sich in diesem Clip an, wie Alex Jones von InfoWars über den Befehl von Präsident Trump spricht , US-Atom-U-Boote in die Nähe Russlands zu verlegen.

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com am 05.08.2025