DEFCON 1: Die Technokratie wird gerade von der Trump-Administration ins Leben gerufen

Ich warne seit fast 20 Jahren vor der Technokratie, unter anderem in drei Büchern, Tausenden von Artikeln auf Technocracy.news und unzähligen Medieninterviews. Jetzt ist es zu spät, sie aufzuhalten. Wir haben gerade den Wendepunkt überschritten, an dem die Technokraten die Kontrolle über die Trump-Regierung übernommen haben.

Trumps Vermächtnis wird als „Trump der Technokrat“ in die Geschichte eingehen. Ja, er war mehr als nur mitschuldig. Er wählte JD Vance zum Vizepräsidenten, einen Gefolgsmann und eine Schöpfung des Erz-Technokraten Peter Thiel. Er hat diese Technokraten, die sich in Washington, DC tummeln, überhaupt erst ernannt.

Er hat die Ermächtigungsverordnungen und Gesetze wie das BBB und den Genius Act unterzeichnet. Er treibt die Einführung von Kryptowährungen voran, die die CBDCs ersetzen sollen, sowie die Kampagne zur Ausstattung aller Bürger mit tragbarer Technologie zur Erfassung biometrischer Daten.

Er hat KI eingeführt, um die Regierung durch DOGE zu leiten, und einen Vertrag mit Palantir unterzeichnet, um alle Regierungsdaten in ein Sauron-ähnliches Panoptikum zu verwandeln.

Ich weiß, dass ich von Trump-Anhängern massiven Widerstand bekommen werde, weil ich ihn „Trump den Technokraten“ nenne, aber es ist, was es ist. Stellen Sie sich der Musik, solange sie noch spielt. Amerikaner aller Couleur müssen sich zusammentun, um die Technokratie zu zerstören, bevor sie uns zerstört.

⁃ Patrick Wood Editor.

Die Tokenisierung von allem: Ein Weg zur Technokratie oder zur Freiheit?

In einer aktuellen Folge des Courtney Turner Podcasts diskutieren die Gastgeberin Courtney Turner und ihre Gäste Aaron Day und Craig Winklewix ein Thema von brennender Aktualität: die Tokenisierung von Vermögenswerten und die damit verbundenen Gefahren einer technokratischen Kontrolle.

Die Diskussion dreht sich um die jüngsten Entwicklungen in der digitalen Währungslandschaft, die Einführung neuer Gesetze in den USA und die potenziellen Bedrohungen für die individuelle Freiheit und kognitive Souveränität. Dieser Artikel beleuchtet die zentralen Punkte der Diskussion und analysiert die weitreichenden Implikationen dieser Entwicklungen.

Der Aufstieg der digitalen Währungen und die Tokenisierung

Die Welt der Finanzen steht an einem Scheideweg. Während digitale Währungen wie Bitcoin und Stablecoins wie Tether und USDC an Popularität gewinnen, sehen Turner, Day und Winklewix eine besorgniserregende Entwicklung: die Tokenisierung von Vermögenswerten. Tokenisierung bezeichnet den Prozess, bei dem physische oder finanzielle Vermögenswerte – wie Aktien, Anleihen, Immobilien oder sogar Kunstwerke – in digitale Token auf einer Blockchain umgewandelt werden.

Diese Token können dann gehandelt, geteilt oder überwacht werden. Während die Technologie an sich Potenzial für mehr Effizienz und Transparenz bietet, warnen die Gäste des Podcasts, dass die derzeitige Umsetzung in Richtung einer zentralisierten Kontrolle geht, die die Freiheit der Bürger bedroht.

Die jüngsten Gesetzesinitiativen in den USA – der Clarity Act, der Stable Act und der Genius Act – sind laut Aaron Day ein Versuch, Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte unter die Aufsicht der US-Regierung und der Federal Reserve zu stellen. Diese Gesetze, die derzeit im Kongress diskutiert werden, könnten eine Hintertür für eine zentralisierte digitale Währung (CBDC) öffnen, trotz des von Präsident Trump ausgesprochenen Verbots von CBDCs.

„Das ist eine Überwachung auf CBDC-Niveau, verpackt in patriotische Rhetorik“, sagt Day. Er betont, dass die Tokenisierung, wie sie derzeit geplant ist, nicht die dezentrale Freiheit bietet, die viele Krypto-Enthusiasten erhoffen, sondern ein System, das von Regierungen und Großkonzernen kontrolliert wird.

Die Technokratie als Bedrohung der freien Willens

Ein zentrales Thema des Podcasts ist die Gefahr einer technokratischen Herrschaft. Technokratie, wie sie im Gespräch definiert wird, ist eine Regierungsform, in der Wissenschaftler und Ingenieure durch soziale Kreditsysteme und digitale Währungen Entscheidungen für die Bürger treffen.

„Die Tokenisierung ist das Schlachtfeld“, sagt Day. „Es geht um die Frage, ob wir unsere freie Willensausübung bewahren oder in eine Welt steuern, in der jede unserer Bewegungen, jeder Kauf und jede Interaktion überwacht und programmiert werden kann.“

Courtney Turner verweist auf die historischen Wurzeln der Technokratie, die bis in die 1930er Jahre zurückreichen, als die Organisation Technocracy Inc. ein System vorschlug, das auf Energie-Credits basiert. Heute sieht sie Parallelen in den Plänen für eine „globale Währung“, die auf Energie-Credits basieren könnte, wie sie von multinationalen Konzernen und Organisationen wie der UN vorangetrieben werden.

Die Verbindung zur Agenda 2030 und die Kontrolle über Land, Luft und Meer durch tokenisierte Vermögenswerte sind laut Turner ein Schritt in Richtung einer totalitären Kontrolle.

Die Täuschung durch Marketing: Freiheit oder Überwachung?

Ein wiederkehrendes Thema im Gespräch ist die manipulative Sprache, die verwendet wird, um diese Entwicklungen zu vermarkten. Begriffe wie „Dezentralisierung“, „digitale Souveränität“ und „Freiheitsstädte“ werden genutzt, um die Bürger zu täuschen.

Turner vergleicht dies mit der Rhetorik rund um die „15-Minuten-Städte“, die als „Freiheitsstädte“ umbenannt werden, aber letztlich dasselbe Überwachungssystem darstellen. „Wer würde gegen eine Freiheitsstadt argumentieren?“, fragt sie rhetorisch, bevor sie darauf hinweist, dass diese Städte Teil eines größeren Überwachungsnetzwerks sind.

Ähnlich kritisch sieht sie die Kampagne „Make America Healthy Again“ (MAHA), die von Robert F. Kennedy Jr. unterstützt wird. Während MAHA auf den ersten Blick unumstritten klingt, warnt Turner, dass es in Wahrheit um „Make America Biotech Accelerate“ (MABA) geht, ein Slogan, der die Beschleunigung biotechnologischer Innovationen, einschließlich tragbarer Geräte und implantierbarer Technologien, fördert.

Diese Technologien sind Teil des „Internet der Dinge“ und des „Internet der Nanobio-Dinge“, die eine totale Überwachung ermöglichen könnten. „Das ist eine Tyrannei, die sich die meisten Menschen nicht einmal vorstellen können“, sagt Turner.

Die Rolle der Medien und sozialen Netzwerke

Ein weiterer Schwerpunkt des Podcasts ist die Rolle der Medien und sozialer Plattformen wie X bei der Manipulation der öffentlichen Meinung. Aaron Day beschreibt, wie Algorithmen gezielt eingesetzt werden, um Emotionen wie Wut oder Angst zu verstärken und die Nutzer auf den Plattformen zu halten.

„Elon Musk versteht, wie man das limbische System der Menschen manipuliert“, sagt er und verweist auf die ausgeklügelten Techniken, die soziale Medien nutzen, um die Aufmerksamkeit der Nutzer zu lenken und politische Narrative zu verstärken.

Craig Winklewix ergänzt, dass diese Ablenkungsmanöver – wie öffentliche Auseinandersetzungen zwischen prominenten Persönlichkeiten wie Trump und Jerome Powell – dazu dienen, die Aufmerksamkeit von Gesetzesvorhaben wie dem Clarity Act abzulenken. „Die Menschen lieben einen guten Kampf“, sagt er. „Während alle nach oben schauen, werden unter der Oberfläche die Stablecoin-Gesetze durchgedrückt.“

Bitcoin und die Technokratie: Eine entführte Vision

Ein besonders aufschlussreicher Teil der Diskussion dreht sich um Bitcoin und seine Entwicklung. Aaron Day verweist auf das Buch Hijacking Bitcoin von Roger Ver, das beschreibt, wie Bitcoin von einer Vision der finanziellen Freiheit zu einem „digitalen Gold“ umfunktioniert wurde, das langsam, teuer und nachverfolgbar ist.

Er deutet an, dass Jeffrey Epstein, durch seine Finanzierung von Projekten wie dem MIT Media Lab und der Venture-Capital-Firma Garage Ventures, eine Rolle bei dieser Umformung gespielt haben könnte. „Niemand spricht darüber, dass Epstein die US-amerikanischen CBDC-Pilotprojekte finanziert hat“, sagt Day. Diese Enthüllung wirft ein neues Licht auf die Verflechtungen zwischen Finanztechnologie, Technokratie und einflussreichen Akteuren.

Der politische Wandel: Die Technokratie-Partei

Die Diskussion wendet sich auch der politischen Landschaft zu, insbesondere der Gründung der „America’s Party“ durch Elon Musk, die von Figuren wie Andrew Yang unterstützt wird. Turner und Day sehen darin einen Versuch, die Unzufriedenheit mit dem Zweiparteiensystem auszunutzen, um eine „radikale Mitte“ zu schaffen, die in Wahrheit eine technokratische Agenda verfolgt.

„Die Technokraten haben die Wahl 2028 bereits gewonnen“, sagt Day und verweist auf JD Vance, einen von Peter Thiel unterstützten Politiker, der als potenzieller Präsidentschaftskandidat gilt.

Die Gäste spekulieren auch über die Möglichkeit, dass Donald Trump durch Skandale wie die Epstein-Affäre geschwächt werden könnte, um Platz für Vance zu machen. „Das ist alles Teil eines langfristigen Plans“, sagt Day. „Die Politiker sind nur Marionetten, während die Technokraten die Fäden ziehen.“

Der Weg nach vorn: Kognitive Freiheit bewahren

Trotz der düsteren Aussichten betonen Turner, Day und Winklewix, dass es noch Hoffnung gibt. „Wir haben immer noch unseren freien Willen“, sagt Turner.

„Die Kontrollmatrix ist noch nicht vollständig installiert.“ Sie fordert die Menschen auf, ihre kognitive Souveränität zu nutzen, sich über die Pläne der Technokraten zu informieren und Widerstand zu leisten. Aaron Day arbeitet an dezentralisierten, datenschutzfreundlichen Tokenisierungslösungen, die Einzelpersonen die Kontrolle über ihre Finanztransaktionen geben, ohne dass zentrale Behörden eingreifen können.

Craig Winklewix betont die Bedeutung des Verständnisses der Finanzmärkte und der Machtverschiebung hin zu Technokraten wie Larry Ellison und Jensen Huang. „Das ist ein Reichtums- und Machttransfer, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat“, sagt er. Die Herausforderung besteht darin, diese Entwicklungen zu erkennen und alternative Wege zu finden, die die individuelle Freiheit bewahren.

Fazit

Die Diskussion im Courtney Turner Podcast zeichnet ein alarmierendes Bild einer Welt, in der Tokenisierung, digitale Währungen und biotechnologische Innovationen genutzt werden, um eine technokratische Kontrolle zu etablieren.

Die Täuschung durch Marketing, die Manipulation durch soziale Medien und die Verflechtung von Politik, Finanzen und Technologie bilden ein Netz, das die freie Willensausübung bedroht.

Doch die Gäste betonen, dass es noch möglich ist, Widerstand zu leisten – durch Bewusstsein, Bildung und die Entwicklung alternativer Technologien.

Die kommenden Jahre werden entscheidend sein. Wird die Tokenisierung zu einem Werkzeug der Freiheit oder zu einem digitalen Gefängnis?

Die Antwort liegt in den Händen der Bürger, die ihre kognitive Souveränität nutzen, um die Pläne der Technokraten zu durchkreuzen.

