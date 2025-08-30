Der globalistische Club of Rome treibt den Plan voran, Lebensmittel, Reisen und Eigentum wegen des „Klimawandels“ zu kontrollieren

Teile die Wahrheit!

Eine neue Taskforce, die von der UNO, der Europäischen Umweltagentur, dem Hot or Cool Institute und dem Club of Rome unterstützt wird, strebt radikale Beschränkungen des Fleischkonsums, des Autokonsums und des Autobesitzes an.

Der Club of Rome und das Hot or Cool Institute haben die „Materials and Consumption Taskforce“ ins Leben gerufen, die politische Empfehlungen aussprechen soll, deren Umsetzung Ihre Entscheidungsfreiheit darüber, wie Sie reisen, was Sie essen und wie Sie Ihr Leben leben, einschränken würde – alles im Namen der Nachhaltigkeit und des globalen Wirtschaftssystems.

Die am 23. Mai ins Leben gerufene Taskforce wird laut der Pressemitteilung des Club of Rome mit der Ausarbeitung von „Richtlinien beginnen, die als wichtige Ressource für politische Entscheidungsträger, Unternehmen und die Zivilgesellschaft dienen, indem sie eine gründliche Analyse von Materialien und Verbrauch liefert und praktische Lösungen für eine ressourcensicherere Zukunft bietet.“

Die Taskforce ist sich bewusst, dass Rohstoffe und Konsum im Zentrum vieler miteinander verbundener Krisen stehen. Von der steigenden Nachfrage nach kritischen Mineralien bis hin zu den Auswirkungen der Lieferketten auf den Klimawandel und soziale Ungleichheiten ist die Auseinandersetzung mit diesen Themen für den Aufbau einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Zukunft von entscheidender Bedeutung.

Die Ziele der Taskforce „Materialien und Konsum“ sind:

Die Erzählung ändern : Über oberflächliche Diskussionen hinausgehen, um ein differenziertes Verständnis der umfassenderen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen der Materialnutzung zu entwickeln.

Festlegung wissenschaftlich fundierter Ziele : Entwicklung messbarer, wissenschaftlich fundierter Ziele für den Materialverbrauch als Orientierung für die Politikgestaltung und zur Förderung sinnvoller Veränderungen.

Stärkung der Governance : Wir entwickeln robuste politische Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Materialnutzung und stellen sicher, dass die Politik nicht nur ehrgeizig, sondern auch umsetzbar ist. Ziel ist es, die Nutzung natürlicher Ressourcen endlich in unser Wirtschaftsmodell zu integrieren.

Mobilisierung der Zusammenarbeit : Schaffung eines Rahmens für kollaboratives Engagement und Kommunikation, um Partner zu mobilisieren und die Wirkung zu verstärken.

In der Pressemitteilung des Club of Rome werden drei Beispielberichte genannt, aus denen die Taskforce Inspiration und Erkenntnisse gewinnen soll.

Diese Berichte umfassen:

Beim Durchforsten dieser ausführlichen Berichte wird deutlich, dass das Ziel darin besteht, nahezu jeden Aspekt unseres Lebens bis ins kleinste Detail zu steuern, indem wir unseren Konsum einschränken – und das alles unter dem Deckmantel der Rettung des Planeten.

In allen drei Berichten heißt es, dass die Gesellschaft sich in Richtung einer Kreislaufwirtschaft bewegen muss, in der man nichts besitzt und alles mietet. (Larry Fink warnt: Widerstand gegen WEF-BlackRock bedeutet „sichere Eliminierung“ (Video))

In allen drei Berichten heißt es, dass die Gesellschaft vom Fleischkonsum abrücken und sich einer pflanzlichen Ernährung zuwenden müsse.

‚You’ll own nothing & be happy‘ Product as a Service circular economy business model.

„Why would I actually sell you the product if you are primarily interested in the benefit? Maybe I can stay the owner & just sell you the benefit as a service”: Frans Van Houten, WEF, 2016 pic.twitter.com/EG9Kq5P2AR — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) November 23, 2022

„Sie werden nichts besitzen und glücklich sein“ – Produkt als Dienstleistung – Geschäftsmodell der Kreislaufwirtschaft.

„Warum sollte ich Ihnen das Produkt verkaufen, wenn Sie in erster Linie am Nutzen interessiert sind? Vielleicht kann ich Eigentümer bleiben und Ihnen den Nutzen einfach als Dienstleistung verkaufen.“: Frans Van Houten, WEF, 2016

Eigentumsbeschränkungen in der Kreislaufwirtschaft

Der 181 Seiten umfassende „UN Global Resources Outlook 2024“ beginnt mit einem Aufruf zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft , der als Inspiration für den berüchtigten Satz diente : „Sie werden nichts besitzen. Und Sie werden glücklich sein.“

Im Vorwort des Berichts schreibt Inger Andersen, Exekutivdirektorin des UN-Umweltprogramms:

Es ist wichtig zu beachten, dass es bei den Kreislaufmodellen, denen wir folgen müssen, nicht nur um Recycling geht; es geht darum, Materialien so lange wie möglich in Gebrauch zu halten und die Art und Weise zu überdenken, wie wir Waren und Dienstleistungen entwerfen und liefern, um so neue Geschäftsmodelle zu schaffen.

Und was sind diese neuen Geschäftsmodelle?

Das Produkt-als-Dienstleistung -Geschäftsmodell der Kreislaufwirtschaft verwandelt alle Produkte in Dienstleistungen, sodass Sie nie wirklich etwas besitzen und ein Mieter auf Lebenszeit werden:

Um die Energie- und Materialeffizienz zu steigern, die Abfallerzeugung zu verringern und sicherzustellen, dass die auf den Markt gebrachten Produkte sicher und kreislauffähiger sind, muss der Regulierungsrahmen Geschäftsmodelle der Kreislaufwirtschaft begünstigen.

„Der Übergang vom Eigentum an Produkten zur Nutzung von Dienstleistungen sowie eine Verlangsamung ihrer Nutzung gehören ebenfalls zu den zu berücksichtigenden Suffizienzpraktiken.“ – Hot or Cool Institute, 1,5-Grad-Lebensstile , Oktober 2021

Kommen wir zum nächsten Bericht auf der Inspirationsliste für die neue Task Force: Der 164-seitige Bericht des Hot or Cool Institute drängt ebenfalls auf eine Kreislaufwirtschaft.

Neben der Forderung nach einer Abschaffung des „Eigentums an Produkten“ zugunsten der „Nutzung von Diensten“ heißt es in dem Bericht:

Die Verlängerung der Lebensdauer von Produkten und Gütern durch die Bestrafung geplanter Obsoleszenz sowie der Übergang von einer linearen Nutzung von Materialien und Produkten zu einer zirkulären Nutzung durch Reduzierung, Wiederverwendung, Recycling und lokale Produktion werden die Emissionen von Gütern reduzieren.

Und mit der von ihnen vorgeschlagenen „Kohlenstoffrationierung“ gäbe es Gewinner und Verlierer – die Verlierer wären die Länder, deren Bevölkerung in den vergangenen 100 Jahren mit Hilfe fossiler Brennstoffe aus der Armut befreit wurde.

„Zirkuläre Geschäftsmodelle – auch wenn ihr Umfang noch recht begrenzt ist – funktionieren nach dieser Logik. Sie zielen darauf ab, Eigentum durch Teilen zu ersetzen und so Produkte durch die von ihnen erbrachte Dienstleistung zu ersetzen.“ – Europäische Umweltagentur, Von Daten zu Entscheidungen: Materialfußabdrücke in der europäischen Politikgestaltung , Oktober 2024

Und um die Dreierkombination der Kreislaufwirtschaft in den inspirierenden Berichten abzurunden, möchte auch die Europäische Umweltagentur, dass Sie nichts besitzen und trotzdem glücklich sind, indem sie versucht, „Besitz durch Teilen zu ersetzen“.

Die Vision der Europäischen Umweltagentur für die Zukunft ist, dass Ihnen nicht einmal das Hemd auf Ihrem Rücken gehört.

So heißt es in dem Bericht beispielsweise: „Um den hohen ökologischen Fußabdruck der Bekleidungs- und Schuhproduktion zu verringern, sind eine Verhaltensänderung und politische Unterstützung von entscheidender Bedeutung, um den Übergang zu zirkulären Geschäftsmodellen zu vollziehen.“

Da Sie nun keine Wahl haben, etwas zu besitzen, wenden wir uns dem nächsten Bereich Ihres Lebens zu, den die neue Taskforce kontrollieren möchte: dem Essen.

Beschränken Sie die Nahrung, die Sie essen, zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz des Planeten

„Um von tierischem Eiweiß wegzukommen, könnten Synergien mit der Agenda für die menschliche Gesundheit geschaffen werden, da einige der schädlichsten Rohstoffe auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben (wie rotes Fleisch, verarbeitete Lebensmittel usw.).“ – Vereinte Nationen, Global Resources Outlook , März 2024

Mit Kohlenstoff als allgegenwärtigem Schreckgespenst besagen die drei Berichte, dass Fleischkonsum schlecht für das Klima sei und dass, was schlecht für das Klima sei, auch schlecht für die Gesundheit sei.

Um sich „umweltoptimal“ zu ernähren, müssen Sie daher Vegetarier oder zumindest Pescetarier sein und Ihren Fleischkonsum stark einschränken oder ganz aus Ihrem Speiseplan streichen.

Laut dem Bericht der Vereinten Nationen:

Eine optimierte Ernährung, die als gesund und umweltschonend gilt, enthält kein Fleisch, aber Fisch (aus nachhaltiger Fischerei), um den Nährstoffbedarf zu decken, vorausgesetzt, es werden keine Nahrungsergänzungsmittel konsumiert. Die Zusammensetzung der Ernährung ist ähnlich, unabhängig davon, ob sie auf den Klimawandel oder die Auswirkungen auf die Biodiversität optimiert wird. Klimafreundliche Ernährung enthält jedoch mehr Hülsenfrüchte, während biodiversitätsfreundliche Ernährung mehr Energie aus Fetten, Ölen und Eiern benötigt.

Darüber hinaus sagen sie, dass eine „umweltoptimale Ernährung, die alle Gesundheitsanforderungen erfüllt, fast ausschließlich auf Pflanzen basiert, aber auch einige Milchprodukte und kleine Mengen (fetten, umweltfreundlichen) Fischs enthält.“

Welche Ernährung würden Sie wählen, wenn Sie dazu gezwungen wären: die „klimafreundliche“ oder die „biodiversitätsfreundliche“?

„Die in diesem Bericht aufgezeigten Optionen mit großem Emissionsminderungspotenzial sind die Reduzierung von Autofahrten, Flugreisen, Fleischkonsum und der Nutzung fossiler Energieträger.“ – Hot or Cool Institute, 1,5-Grad-Lebensstile , Oktober 2021

Auch das Hot or Cool Institute sagt, dass Fleisch ein Killer für Mensch und Planet sei.

„Was die Ernährung betrifft, so verringert die Umstellung auf eine nachhaltige Ernährung mit reduziertem Fleischkonsum nicht nur den persönlichen CO2-Fußabdruck, sie ist auch gesünder und geht mit niedrigeren Sterblichkeitsraten, einer höheren Lebenserwartung und einem geringeren Risiko für Herzkrankheiten und Diabetes einher“, heißt es in dem Bericht.

Im Bericht des Hot or Cool Institute heißt es weiter: „Optionen mit hoher Umweltbelastung wie Privatjets und Megayachten, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, übermäßiger Fleischkonsum und Kundenbindungsprogramme, die zu unnötigem Vielfliegen und Aufenthalten in verschwenderischen Hotels anregen, müssen gestrichen werden, während Innovationen für nachhaltigere Alternativen eingeführt werden müssen.“

Sie können also im Grunde nicht das Essen genießen, das Sie essen möchten, die Orte, für deren Besuch Sie gespart haben, oder die Hotels, in denen Sie übernachten möchten:

Bei Versuchen, den gesamten materiellen Fußabdruck zu verringern, müssen die Ressourceneffizienz und die Konsummuster in den Bereichen Wohnen und Ernährung berücksichtigt werden.

In dem von der neuen Taskforce des Club of Rome zitierten Bericht der Europäischen Umweltagentur wird Fleisch zwar nicht ausdrücklich erwähnt, es heißt dort jedoch, dass „Ernährungsänderungen und die Bewirtschaftung von Lebensmittelabfällen dazu beitragen können, den materiellen Fußabdruck des Lebensmittelsektors zu verringern.“

Wenn es nach den nicht gewählten Globalisten ginge, könnten Sie Ihre Kapsel nie verlassen, Sie könnten nicht in den Urlaub fahren, Sie könnten nicht selbst entscheiden, was Sie essen, Sie wären auf ein Viertel beschränkt, das 15 Minuten entfernt ist, und Sie hätten nichts zu besitzen.

Reise- und Mobilitätseinschränkungen, um Sie in 15-Minuten-Städten zu halten

„Das Konzept der 15-Minuten-Stadt, das besagt, dass Stadtbewohner innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad Zugang zu wichtigen Dienstleistungen haben sollten, wird in Städten wie Paris, Barcelona und Portland angewendet.“ – Vereinte Nationen, Global Resources Outlook , März 2024

Der Bericht der Vereinten Nationen prophezeit eine Zukunft, in der es Ihnen nicht erlaubt ist, ein Auto zu besitzen, nicht zu fliegen und Ihr 15-Minuten-Ghetto nicht zu verlassen.

Den Spin-Doktoren der UN zufolge „kann die Abkehr vom privaten Auto als Einschränkung empfunden werden, sie kann jedoch auch die Marktnachfrage nach neuen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Optionen (alternative Verkehrsmittel und neue Wege zu deren Antrieb) ankurbeln und so neue Kaufentscheidungen der Verbraucher fördern.“

Weiter heißt es in dem UN-Bericht: „Nachhaltige Verbraucherentscheidungen sollten übermäßigen Konsum vermeiden und umweltschädlichen Konsum durch umweltschonenden Konsum ersetzen.“

„Dazu gehört, auf Flugreisen und Autofahrten zu verzichten und stattdessen verstärkt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen sowie auf Elektromobilität und für kürzere Strecken auf das Fahrrad umzusteigen.“

Sie behaupten, sie würden den Verbrauchern neue Wahlmöglichkeiten bieten, und das tun sie tatsächlich, indem sie alle anderen Wahlmöglichkeiten beseitigen und durch „neue Geschäftsmodelle“ ersetzen, die ihrem Wesen nach zirkulär sind, sodass man nichts besitzt und alles über Mitfahrgelegenheiten und elektrifizierte öffentliche Verkehrsmittel mietet, die konzeptbedingt nicht sehr weit fahren:

Zu den Suffizienzmaßnahmen zur Reduzierung der Emissionen aus der Mobilität zählen ein Leben ohne Auto, Fahrgemeinschaften, die Reduzierung der zurückgelegten Entfernungen, des Gewichts privater Autos und Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Der Bericht des Hot or Cool Institute fordert außerdem eine Reduzierung des privaten Fahrzeugbesitzes und eine Verkürzung der erlaubten Entfernungen.

„Ultimately, we want to reduce the dependency on car ownership, and we want to increase the dependency on public transport“ Deputy Mayor of Greater Manchester @Salford_Mayor Paul Dennett at the WEF #AMNC24 Summer Davos in China pic.twitter.com/UDNZesJmK6 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 28, 2024

„Letztendlich wollen wir die Abhängigkeit vom Autobesitz verringern und die Abhängigkeit vom öffentlichen Nahverkehr erhöhen“, so Paul Dennett, stellvertretender Bürgermeister von Greater Manchester @Salford_Mayor, beim WEF #AMNC24 Summer Davos in China.

Sie nennen dies Suffizienz:

Die Anwendung des Suffizienzprinzips auf die Mobilität erfordert, dass Mobilität als Dienstleistung betrachtet wird, die im Rahmen des begrenzten Pro-Kopf-Kohlenstoffbudgets erbracht werden muss, um eine Überschreitung des 1,5-°C-Temperaturziels zu vermeiden.

Sie möchten „Mobilität als Dienstleistung darstellen“ – etwas, das außerhalb Ihrer Kontrolle liegt –, weil Sie kein Fahrzeug besitzen können.

„In jüngster Zeit liegt der Fokus im Zuge der Flugscham-Bewegung zunehmend auf der Vermeidung von Flugreisen.“ – Hot or Cool Institute, 1,5-Grad-Lebensstile , Oktober 2021

Die 2020 in der EU verabschiedete Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität zielt darauf ab, die Nutzung nachhaltigerer Verkehrsmittel zu fördern. Sie fordert, die Zahl der Bahnreisenden und Pendler, die öffentliche Verkehrsmittel und aktive Verkehrsmittel nutzen, zu erhöhen und mehr Güter auf der Schiene, auf Binnenschiffen und im Kurzstreckenseeverkehr statt auf der Straße zu transportieren. – Europäische Umweltagentur, Von Daten zu Entscheidungen: Materialfußabdrücke in der europäischen Politikgestaltung , Oktober 2024

Auch der Bericht der Europäischen Umweltagentur wirbt für mehr öffentliche Verkehrsmittel.

Dem Bericht zufolge ist die persönliche Mobilität der Europäer für 8 % des gesamten materiellen Fußabdrucks verantwortlich. Mehr als die Hälfte davon resultiert aus der Nutzung fossiler Energieträger und rund ein Viertel aus nichtmetallischen Mineralien. Die persönliche Mobilität machte im Jahr 2021 9 % der gesamten Konsumausgaben aus.

„Angesichts des Anstiegs der gesamten Konsumausgaben um 8 % zwischen 2010 und 2021 und eines Rückgangs des materiellen Fußabdrucks um 14 % in diesem Zeitraum hat sich die Materialintensität der persönlichen Mobilität unter den Konsumbereichen am stärksten verbessert.“

Die Taskforce für Materialien und Konsum ist ein Versuch, Ihr Leben im Detail zu verwalten

„Als Reaktion auf die dringende Notwendigkeit eines nachhaltigeren Umgangs mit Ressourcen haben der Club of Rome und das Hot or Cool Institute eine Taskforce für Materialien und Konsum ins Leben gerufen. Ziel der Taskforce ist es, die entscheidende Bedeutung von Materialien und Konsum im Kontext des globalen Wirtschaftssystems hervorzuheben.“ – Pressemitteilung der Taskforce für Materialien und Konsum , Mai 2025

Wenn man sieht, dass das Ziel der Materials and Consumption Taskforce darin besteht, „die entscheidende Bedeutung von Materialien und Konsum im Kontext des globalen Wirtschaftssystems hervorzuheben“, dann erkennt man, dass es eine Überschneidung mit der „ Great Reset“ -Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) gibt, die darauf abzielt, alle gesellschaftlichen Verträge und die Weltwirtschaft neu zu starten, wobei viele der gleichen Schlagworte wie Resilienz, Nachhaltigkeit, ESG und soziale Gerechtigkeit verwendet werden.

Letztendlich besteht das Ziel der Taskforce darin, „die Nutzung natürlicher Ressourcen in das uns zugrunde liegende Wirtschaftsmodell zu integrieren“.

Sie sagen, dass es Teil ihres Plans sei, die Temperatur zu kontrollieren, aber ihre Politik zielt tatsächlich darauf ab, Sie zu kontrollieren.

Die Kreislaufwirtschaft würde dafür sorgen, dass Sie nichts besitzen.

Die Einschränkungen beim Lebensmittelkonsum würden dazu führen, dass Sie neben pflanzlichen Lebensmitteln auch Kunstfleisch und Insekten essen, denen es bei manchen Menschen an ausreichend Vitaminen, Mineralien und Proteinen mangeln könnte.

Die Einschränkungen beim Energieverbrauch und bei der Mobilität garantieren praktisch, dass Sie sich nie weit von Ihrer per Smart Meter gesteuerten Wohnung entfernen können.

Wenn man den drei in der Pressemitteilung des Club of Rome erwähnten Berichten Glauben schenken darf, dann wird die strahlende neue Zukunft, die die Materials and Consumption Taskforce schaffen möchte, eine sein, in der nahezu jeder Aspekt Ihres Lebens bis ins kleinste Detail verwaltet wird.

Quellen: PublicDomain/hsociable.co am 30.08.2025